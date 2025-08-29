България

Киселова за вота на недоверие: Да видим първо мотивите

Киселова: Предстоят ли предсрочни избори, защото аз не съм уведомена?

29 август 2025, 21:35
Пребиха жестоко човек в Сандански след спор за имот

След кошмарния инцидент в ТЕЦ

КЗК представи мерките и реда за работа с поверителна информация

Проверяват техническата изправност на АТВ-то от инцидента в Слънчев бряг

Заради шарката по животните: Засилени проверки на БАБХ и полицията в Хасковско

Асен Василев: Не познавам Никола Николов - Паскал, нищо не ми говори това име

Пожарът в Национален парк

Адвокатът на Никола Николов-Паскал: Той сам е пожелал да бъде предаден на българските власти

"Нека да видим първо какви са мотивите и какво е основанието".

Това каза председателят на парламента Наталия Киселова във връзка със заявеното намерение от представителите на опозицията за внасяне на вот на недоверие срещу кабинета в началото на новия политически сезон.

"След това да видим как ще бъдат проведени дебатите, защото има няколко аспекта. От една страна, предстои приемане на бюджет, който ще бъда първият в евро и за това една част от опозицията ще опита да се противопостави. Друга част от опозицията, тъй като има желание да се отдели, търси други теми", заяви Киселова. 

Номинацията за главен секретар на МВР е част от мотивите за вот на недоверие на ПП-ДБ

"Предстоят ли предсрочни избори, защото аз не съм уведомена?", попита Киселова в отговор на това дали е възможно Мария Филипова да стане служебен премиер.

По повод предстоящия нов политически сезон и новата парламентарна сесия Киселова каза:

"Ако погледнем формално, тъй като заседанието е първа сряда от месеца, всяка парламентарна група има право да направи предложения за включване на точка в дневния ред. В петък има блиц контрол, така че първата седмица ще бъде с възможност за всяка парламентарна група да включи нещо в дневния ред или да повдигне въпрос. Следващите дни, след началото, има няколко готови предложения за избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията и заместник-омбудсман. Освен това има и законопроекти, за които текат сроковете за второ гласуване. Има вето, по което ще има и обсъждане, така че - текущите неща". 

Костадинов: 5 подписа не ни достигат, за да внесем нов вот на недоверие

"В последните няколко години голяма част от органите бяха с изтекли мандати или непопълнени длъжности. През изминалите месеци голяма част от органите с изтекли мандати бяха обновени. Длъжността на главен секретар на МВР повече от година стои незаета, така че това е част от нормализирането на функционирането на държавата", коментира Киселова назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР.

Председателят на парламента е в Созопол за откриването на 41-вите празници на изкуствата "Аполония". 

Източник: БТА, Мая Стефанова, Иван Лазаров    
Наталия Киселова политика
Петролен разлив в Черно море край Новоросийск

Как земетресението във Вранча образува вулкан в Украйна

Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

