Любопитно

Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли предизвикаха слухове за проблеми в брака си

Феновете им твърдят, че снимки на Лайвли вече липсват в профила на Рейнолдс

29 август 2025, 16:34
Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли предизвикаха слухове за проблеми в брака си
Източник: Getty Images

Х оливудската двойка Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли предизвика вълна от слухове за проблеми в брака си. Спекулациите се появиха на фона на съдебната битка на актрисата с режисьора и неин екранен партньор от „Никога повече“ Джъстин Балдони.

  • Проблеми в рая?

Вниманието отново се насочи към брака на Лайвли и Рейнолдс, след като фенове в социалните мрежи започнаха да коментират, че между тях може да има напрежение. Особено внимание привлече липсата на публичен жест от страна на актьора за рождения ден на съпругата му.

На 25 август звездата от „Клюкарката“ навърши 38 години. През годините Рейнолдс често е качвал в Instagram шеговити послания и снимки за специални поводи, с които феновете обожаваха връзката им. Този път обаче имаше само мълчание.

  • Тейлър Суифт също мълчи

Любопитна подробност е, че и Тейлър Суифт - някогашната близка приятелка на Блейк - не публикува поздрав. Вместо това певицата обяви годежа си с Травис Келси, което се превърна в най-харесваната публикация на музикант в историята на Instagram.

  • Изтрити снимки и липса на посвещения

Спекулациите за криза се засилиха, след като потребители твърдяха, че снимки на Лайвли вече липсват в профила на Рейнолдс. Фенове припомниха и че актьорът не е публикувал нищо за Деня на майката, нито за рождения си ден тази година. Последните постове, посветени на Блейк, датират от 2024 г.

  • Феновете подозират развод

YouTuber-ът Daily Dose of Dana дори публикува видео, акцентирайки върху липсата на споменавания на Лайвли в социалните мрежи на Рейнолдс. „Измислям ли си това или е истина?“, попита тя, канейки зрителите да споделят мненията си.

Коментарите не закъсняха:

„Няма значение каква е причината, изглежда ужасно, че я е изтрил.“

„Не бъди подозрителна… или просто бъди много, много подозрителна.“

„И така, какви са шансовете за развод?“

  • Влияние на съдебната вражда

Слуховете за възможна раздяла се преплитат с делото на Лайвли срещу Джъстин Балдони, когото тя обвини в тормоз и организирана кампания срещу нея в края на миналата година. Изслушването по делото е насрочено за 9 март 2026 г.

Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли се ожениха през 2022 г. и имат четири деца.

Източник: timesofindia.indiatimes.com    
Райън Рейнолдс Блейк Лайвли Проблеми в брака Развод Социални мрежи Instagram Слухове
Последвайте ни

По темата

Пиян учeник без книжка разби кола насред Пловдив

Пиян учeник без книжка разби кола насред Пловдив

Пет дни в ада: Украински войник изпълзя от масов гроб с прерязано гърло

Пет дни в ада: Украински войник изпълзя от масов гроб с прерязано гърло

Първи случай на чикунгуня в Русия

Първи случай на чикунгуня в Русия

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

До 6 заплати при пенсиониране: Кога работодателят ви ги дължи

До 6 заплати при пенсиониране: Кога работодателят ви ги дължи

pariteni.bg
Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 3 дни
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 3 дни
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 3 дни
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 3 дни

Виц на деня

– Госпожо, знаете ли защо ви спирам? – За да ми кажете, че съм прекрасна и че карам като професионалист?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бързи тортили с тиквички и сирена - перфектни за закуска, обяд и вечеря

Бързи тортили с тиквички и сирена - перфектни за закуска, обяд и вечеря

Любопитно Преди 5 минути

С тиквичките можете да приготвите безброй вкусни ястия

Израел откри тяло на заложник и останки от друг

Израел откри тяло на заложник и останки от друг

Свят Преди 28 минути

В Газа все още се намират 49 заложници, като около 20 от тях са смятани за живи

Есента на NOVA е богата на информация, емоции и вълнуващи разкази

Есента на NOVA е богата на информация, емоции и вълнуващи разкази

Любопитно Преди 1 час

От септември утвърдените предавания на медията се завръщат с нови сезони

Посветиха тенис корт в чест на Григор Димитров в Лондон

Посветиха тенис корт в чест на Григор Димитров в Лондон

Любопитно Преди 1 час

„Ръкостискането на Григор беше повече от миг – то беше послание“

Ема Стоун блести във Венеция с дръзка драма за отвличане и извънземни (СНИМКИ)

Ема Стоун блести във Венеция с дръзка драма за отвличане и извънземни (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

„Бугония“ се превърна в едно от най-обсъжданите заглавия на тазгодишния филмов фестивал във Венеция

Бившият разузнавач Горан Симеонов: Химия между Путин и Тръмп няма без Китай

Бившият разузнавач Горан Симеонов: Химия между Путин и Тръмп няма без Китай

Любопитно Преди 1 час

Симеонов анализира диалога между Вашингтон и Москва и очертава новите геополитически посоки в Арктика

Археолози откриха геометрични фигури и важен надпис в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

Археолози откриха геометрични фигури и важен надпис в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

България Преди 2 часа

Надписът е в чест на един от най-успешните пълководци и администратори в историята на Римската империя - Децим Теренций Генциан

Джеси Джей отменя турнето си заради битката ѝ с рака

Джеси Джей отменя турнето си заради битката ѝ с рака

Любопитно Преди 2 часа

37-годишната изпълнителка трябваше да тръгне на турне във Великобритания и Европа през октомври

Две катастрофи между Мездра и Ботевград, шестима пострадали, сред които и деца

Две катастрофи между Мездра и Ботевград, шестима пострадали, сред които и деца

България Преди 2 часа

Инцидентите са станали на 100 метра един от друг

<p>Творецът и образованието!</p>

Творецът и образованието!

Любопитно Преди 2 часа

Възможно ли е в сега съществуващата образователна система програмата и всичко занимания да са такива, че наистина да вдъхновяват?

<p>След&nbsp;инцидента в ТЕЦ &quot;Бобов дол&quot;: Близки на загиналия работник търсят истината за смъртта му</p>

След кошмарния инцидент в ТЕЦ "Бобов дол": Близки на загиналия работник търсят истината за смъртта му

България Преди 2 часа

Преди малко повече от месец работник загина в машина за смилане

Гал Гадот пропуска фестивала във Венеция заради войната в Газа

Гал Гадот пропуска фестивала във Венеция заради войната в Газа

Любопитно Преди 2 часа

Опасението е, че Гадот може да действа като „гръмоотвод“ за протести на фона на планирани демонстрации срещу Израел

Татуирано куче предизвика възмущение в Шанхай (ВИДЕО/СНИМКИ)

Татуирано куче предизвика възмущение в Шанхай (ВИДЕО/СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

Собственикът се похвали, че животното е било татуирано без упойка

Кристиан Кирилов от "София ден и нощ": ГДБОП ми върна колите, но след акцията не мога да спя

Кристиан Кирилов от "София ден и нощ": ГДБОП ми върна колите, но след акцията не мога да спя

Любопитно Преди 2 часа

Звездата от „София ден и нощ“ разказа в Телеграфно подкастът как антимафиотите нахлули в дома и автокъщата му

„Най-сексуално активната жена в Австралия“ беше нападната с мачете в САЩ

„Най-сексуално активната жена в Австралия“ беше нападната с мачете в САЩ

Свят Преди 3 часа

28-годишната Ани Найт сподели подробности за плашещия инцидент в своите истории в Instagram

КЗК представи мерките и реда за работа с поверителна информация

КЗК представи мерките и реда за работа с поверителна информация

България Преди 3 часа

Вече са започнали три секторни анализа – на храните, фармацията и продуктовите такси

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Захлаждане в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Пръскат за борова процесионка в Родопите

sinoptik.bg

Кристина Апългейт: Множествената склероза сломи и дъщеря ми

Edna.bg

Синът на принцесата на Норвегия пред съда за 32 престъпления

Edna.bg

Даниел Боримиров: Клубът вярва на Веласкес и играчите, благодаря на феновете за подкрепата

Gong.bg

НА ЖИВО: Монтана срещу Добруджа - съставите на новаците

Gong.bg

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

Nova.bg

Есента на NOVA е богата на информация, емоции и вълнуващи разкази

Nova.bg