Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли предизвикаха слухове за проблеми в брака си

Х оливудската двойка Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли предизвика вълна от слухове за проблеми в брака си. Спекулациите се появиха на фона на съдебната битка на актрисата с режисьора и неин екранен партньор от „Никога повече“ Джъстин Балдони.

Is Ryan Reynolds deleting Blake Lively off his IG???? pic.twitter.com/NWv05xq0lh — Dana Bowling - Daily Dose of Dana (@imdanabowling) August 27, 2025

Проблеми в рая?

Вниманието отново се насочи към брака на Лайвли и Рейнолдс, след като фенове в социалните мрежи започнаха да коментират, че между тях може да има напрежение. Особено внимание привлече липсата на публичен жест от страна на актьора за рождения ден на съпругата му.

На 25 август звездата от „Клюкарката“ навърши 38 години. През годините Рейнолдс често е качвал в Instagram шеговити послания и снимки за специални поводи, с които феновете обожаваха връзката им. Този път обаче имаше само мълчание.

Ryan Reynolds Skips Blake Lively’s Birthday Post, Fans Question Missing Instagram Photos.https://t.co/BxkPpc70ys — ABP LIVE (@abplive) August 29, 2025

Тейлър Суифт също мълчи

Любопитна подробност е, че и Тейлър Суифт - някогашната близка приятелка на Блейк - не публикува поздрав. Вместо това певицата обяви годежа си с Травис Келси, което се превърна в най-харесваната публикация на музикант в историята на Instagram.

Изтрити снимки и липса на посвещения

Спекулациите за криза се засилиха, след като потребители твърдяха, че снимки на Лайвли вече липсват в профила на Рейнолдс. Фенове припомниха и че актьорът не е публикувал нищо за Деня на майката, нито за рождения си ден тази година. Последните постове, посветени на Блейк, датират от 2024 г.

Popular podcaster Dana Bowling has alleged that Ryan Reynolds is deleting posts featuring his wife, Blake Lively, from his Instagram.



Catch the full story here 👉 https://t.co/yagpJjGs8D pic.twitter.com/ORhefczupx — All Time Entertainment (@AllTimeEnt) August 29, 2025

Феновете подозират развод

YouTuber-ът Daily Dose of Dana дори публикува видео, акцентирайки върху липсата на споменавания на Лайвли в социалните мрежи на Рейнолдс. „Измислям ли си това или е истина?“, попита тя, канейки зрителите да споделят мненията си.

Коментарите не закъсняха:

„Няма значение каква е причината, изглежда ужасно, че я е изтрил.“

„Не бъди подозрителна… или просто бъди много, много подозрителна.“

„И така, какви са шансовете за развод?“

Влияние на съдебната вражда

Слуховете за възможна раздяла се преплитат с делото на Лайвли срещу Джъстин Балдони, когото тя обвини в тормоз и организирана кампания срещу нея в края на миналата година. Изслушването по делото е насрочено за 9 март 2026 г.

Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли се ожениха през 2022 г. и имат четири деца.