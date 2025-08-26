Богатство на Карлос Алкарас е разкрито – и защо звездата все още живее с родителите си

Какво е калориен дефицит и как да го постигнете за здравословно отслабване

К арлос Алкарас превзе света на тениса още откакто стана професионалист през 2018 г., едва 15-годишен. Испанецът от Ел Палмар, Мурсия, се превърна в най-младия играч, достигнал до №1 в световната ранглиста, след като спечели Откритото първенство на САЩ през 2022 г. Оттогава той само затвърждава позицията си на един от най-ярките таланти в спорта.

Алкарас натрупа значителни печалби благодарение на впечатляващите си изяви, сред които две титли от „Ролан Гарос“ и две от "Уимбълдън". Въпреки това той все още живее с родителите си в Испания.

Carlos Alcaraz es el tenista nº1️⃣ en ingresos: ha amasado 48,3 millones de dólares en los últimos 12 meses, según datos de Forbes, superando a Jannik Sinner 💰 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 22, 2025

Нетното състояние на Карлос Алкарас

Според Forbes 22-годишният тенисист разполага с колосално богатство от 48 милиона долара. По-голямата част от приходите му идват от турнирни награди и рекламни договори. През 2024 г. той беше най-високоплатеният тенисист в света, а само от рекламни партньорства е натрупал над 40,5 милиона долара.

Първият му договор е подписан още на 10-годишна възраст – с Babolat, марка, на която остава верен и до днес. През 2023 г. удължи партньорството си с компанията със седемгодишен контракт. Алкарас има и дългосрочен договор с Nike, сключен през 2019 г., който през 2024 г. беше подновен за още 10 години. Това значително увеличи доходите му.

Сред другите марки, с които е работил, се открояват Rolex, BMW, Evian, Calvin Klein и LVMH.

Що се отнася до наградните фондове, през юни той спечели малко под 3 милиона долара от титлата си на Откритото първенство на Франция. Турнирите в Монте Карло и Рим му донесоха допълнителни над 2 милиона долара. Освен това Алкарас печели и от демонстративни мачове – според слухове хонорарите му достигат до 2 милиона долара на участие.

Carlos Alcaraz' eye-watering net worth revealed – and why he still lives with his parents https://t.co/dsiQMzmARp — HELLO! (@hellomag) August 26, 2025

Семейството – най-голямата опора

Въпреки успехите и богатството си, олимпийският сребърен медалист остава скромен и продължава да живее в Мурсия със своето семейство, когато не тренира в престижната академия на Хуан Карлос Фереро.

„Когато завърша турнир, няма значение дали печеля или не – просто искам да се прибера у дома и да бъда със семейството си“, сподели той пред The Times. „Живея с майка си и баща си, по-големия си брат и двамата си по-малки братя. За тях не съм голяма тенис звезда, а просто нормален човек.“

„Едно от нещата в тениса е, че пътуваш много, а баща ми и по-големият ми брат често са с мен. По-големият ми брат е и мой партньор по тренировки“, добавя Карлос.

Алкарас отново подчерта близостта си със семейството, след като триумфира на "Уимбълдън" през юли 2023 г. „Честно казано, най-много ми се иска да се върна у дома и да бъда със семейството си, да седна на масата с тях“, каза той пред El País. „Липсва ми това усещане – да съм в селото си с приятели, у дома, без да правя нищо особено. Просто да се наслаждавам на спокойствието и да се посмеем заедно.“

Карлос е едно от четирите деца в семейството и има силна връзка с братята си Алваро, Серхио и Хайме. Баща му, Карлос Алкарас Гонсалес, също е бил професионален тенисист и е достигнал №963 в световната ранглиста, преди да се откаже от спорта заради високите разходи.