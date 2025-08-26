България

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

То е било транспортирано по спешност в монтанската болница, където е оперирано

26 август 2025, 13:05
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
12-годишно момче пострада тежко след падане от електрическо колело във видинското село Арчар. Инцидентът е станал в късния следобед в понеделник.

Детето е транспортирано по спешност в монтанската болница, където е оперирано. 

"Беше докарано с линейка от Видин в крайно тежко състояние, с коремна, гръдна и черепно-мозъчна травми и разкъсан на няколко места черен дроб. Наложи се да му бъде изваден и единият бъбрек", каза за NOVA д-р Красимир Каменов - началник на отделението по хирургия в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев"- Монтана.

В момента на инцидента на велосипеда се возели две деца. Другото не е пострадало.

