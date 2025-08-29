Бившият разузнавач Горан Симеонов: Химия между Путин и Тръмп няма без Китай

В навечерието на визитата на руския президент Владимир Путин в Китай, разузнавачът Горан Симеонов прогнозира, че отношенията между Путин и Доналд Тръмп зависят от ролята на китайския лидер Си Цзинпин.
„И да се обичат Тръмп и Путин, химията между тях няма как да съществува без Китай“, заяви Симеонов в новия епизод на „Телеграфно подкастът“.
Дългогодишният началник на българската резидентура в Турция подчерта, че диалогът между Вашингтон и Москва излиза извън двустранните рамки и придобива глобален характер.
Като пример той посочи срещата между двамата лидери в Аляска: „Местоположението ѝ осигури секретност заради географската отдалеченост, но същевременно постави началото на ново сътрудничество в Северния ледовит океан и Арктика. Именно тази посока – Гренландия и арктическият регион – ще бъде ключова за икономическото развитие на САЩ при управлението на Тръмп.“
В подкаста Симеонов коментира още и въпроса дали България печели или губи от днешната политика на Турция.