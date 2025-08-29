Любопитно

Бившият разузнавач Горан Симеонов: Химия между Путин и Тръмп няма без Китай

Симеонов анализира диалога между Вашингтон и Москва и очертава новите геополитически посоки в Арктика

29 август 2025, 15:22
Кристиан Кирилов от "София ден и нощ": ГДБОП ми върна колите, но след акцията не мога да спя
Тейлър Суифт и Травис Келси - любовната приказка, започнала с рискован ход
Колко струва годежният пръстен на Тейлър Суифт?
10 нетипични симптома на диабет, които най-често се проявяват в краката
Кой е Хамнет Шекспир? Загубеният син на Уилям Шекспир, който вдъхнови „Хамлет“
Богатство на Карлос Алкарас е разкрито – и защо звездата все още живее с родителите си
Пророческите думи на Мелания Тръмп: Как първата дама предвиди бъдещето си още през 1999 г.
Общият навик на Бил Гейтс и Леонардо да Винчи: Правете го 10 минути на ден и ще мислите ясно

В навечерието на визитата на руския президент Владимир Путин в Китай, разузнавачът Горан Симеонов прогнозира, че отношенията между Путин и Доналд Тръмп зависят от ролята на китайския лидер Си Цзинпин.

„И да се обичат Тръмп и Путин, химията между тях няма как да съществува без Китай“, заяви Симеонов в новия епизод на „Телеграфно подкастът“.

Дългогодишният началник на българската резидентура в Турция подчерта, че диалогът между Вашингтон и Москва излиза извън двустранните рамки и придобива глобален характер.

Като пример той посочи срещата между двамата лидери в Аляска: „Местоположението ѝ осигури секретност заради географската отдалеченост, но същевременно постави началото на ново сътрудничество в Северния ледовит океан и Арктика. Именно тази посока – Гренландия и арктическият регион – ще бъде ключова за икономическото развитие на САЩ при управлението на Тръмп.“

В подкаста Симеонов коментира още и въпроса дали България печели или губи от днешната политика на Турция.

Източник: Телеграфно подкастът    
Горан Симеонов Владимир Путин Доналд Тръмп Си Цзинпин Китай Международни отношения Геополитика
Пиян учeник без книжка разби кола насред Пловдив

Пет дни в ада: Украински войник изпълзя от масов гроб с прерязано гърло

Първи случай на чикунгуня в Русия

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Volkswagen най-накрая може да даде на върховния Golf по-голям двигател

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 3 дни
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 3 дни
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 3 дни
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 3 дни

