Бившият разузнавач Горан Симеонов: Химия между Путин и Тръмп няма без Китай

Общият навик на Бил Гейтс и Леонардо да Винчи: Правете го 10 минути на ден и ще мислите ясно

Пророческите думи на Мелания Тръмп: Как първата дама предвиди бъдещето си още през 1999 г.

Богатство на Карлос Алкарас е разкрито – и защо звездата все още живее с родителите си

Кой е Хамнет Шекспир? Загубеният син на Уилям Шекспир, който вдъхнови „Хамлет“

10 нетипични симптома на диабет, които най-често се проявяват в краката

Кристиан Кирилов от "София ден и нощ": ГДБОП ми върна колите, но след акцията не мога да спя

В навечерието на визитата на руския президент Владимир Путин в Китай, разузнавачът Горан Симеонов прогнозира, че отношенията между Путин и Доналд Тръмп зависят от ролята на китайския лидер Си Цзинпин.

„И да се обичат Тръмп и Путин, химията между тях няма как да съществува без Китай“, заяви Симеонов в новия епизод на „Телеграфно подкастът“.

Дългогодишният началник на българската резидентура в Турция подчерта, че диалогът между Вашингтон и Москва излиза извън двустранните рамки и придобива глобален характер.

Като пример той посочи срещата между двамата лидери в Аляска: „Местоположението ѝ осигури секретност заради географската отдалеченост, но същевременно постави началото на ново сътрудничество в Северния ледовит океан и Арктика. Именно тази посока – Гренландия и арктическият регион – ще бъде ключова за икономическото развитие на САЩ при управлението на Тръмп.“

В подкаста Симеонов коментира още и въпроса дали България печели или губи от днешната политика на Турция.