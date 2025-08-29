Любопитно

Булка на хоризонта: Селена Гомес отпразнува бурно моминското си парти в Кабо

Певицата публикува снимки на слънчевия си уикенд в Мексико

29 август 2025, 16:20
Източник: Getty Images

С елена Гомес отпразнува последните си дни преди сватбата си с годеника си Бени Бланко в звезден стил - с луксозна вила, яхта и елегантни тоалети, предаде Page Six.

33-годишната основателка на Rare Beauty сподели снимки и видео от уикенда си в Кабо Сан Лукас, Мексико.

Гомес празнуваше в компанията на близки приятелки — сред които Ракел Стивънс, Ашли Кук и Кортни Лопес — наслаждавайки се на слънцето на яхта.

Кадри показаха бъдещата булка в рокля с перлени презрамки и гол гръб, допълнена от бял воал с надпис „булка“ в курсив. 

Гомес се снима и с оскъдни бели бански, показващи фигурата ѝ.

Нейните приятелки се погрижиха празникът да бъде наистина специален, подарявайки ѝ сатенена пижама с пера и надпис „булка“. Те украсиха стаята ѝ с множество балони във формата на сърца, както и с балони, изписващи „булка“.

Бланко — чието истинско име е Бенджамин Левин — също присъстваше символично на празненствата. Гомес публикува и кадър, на който позира пред сребърни балони с надпис „Г-жа Левин“.

Във видео, заснето под песента Teenage Dream на Кейти Пери, певицата показа и как приятелките ѝ размахват изрезки със снимки на лицето на Бланко.

Уикендът включваше и по-спокойни моменти: кино вечер с филма Wedding Crashers, вечеря на плажа, както и много танци.

Докато Гомес празнуваше в Мексико, Page Six съобщи, че Бланко е прекарал уикенда в луксозната вила Chairman в Resorts World Las Vegas, на стойност 25 000 долара на вечер.

Двойката вече планира предстоящата си сватба. Двамата се сгодиха през декември 2024 г., след година и половина връзка.

Любовта очевидно е във въздуха, тъй като Гомес наскоро поздрави най-близката си приятелка Тейлър Суифт за годежа ѝ с Травис Келс. Тя сподели в Instagram общата публикация на Суифт и Келс с коментар: „Когато bestie се сгоди ❤️🥹“.

Гомес също така публикува повторно старо съобщение, което Суифт ѝ е изпратила през 2009 г., заедно със снимки от техните актуални постове за годежите им.

„Истинската любов все още съществува. Това не е само нещо, което си измисляме, когато сме на девет. Аз трябва да вярвам в това. И вие също,“ е написала тогава певицата на Blank Space в Twitter преди 16 години.

Източник: PageSix    
