Любопитно

Ема Стоун блести във Венеция с дръзка драма за отвличане и извънземни (СНИМКИ)

„Бугония“ се превърна в едно от най-обсъжданите заглавия на тазгодишния филмов фестивал във Венеция

29 август 2025, 15:31
Ема Стоун блести във Венеция с дръзка драма за отвличане и извънземни (СНИМКИ)
Източник: Getty Images

В най-новия си филм американската актриса Ема Стоун влиза в ролята на влиятелна изпълнителна директорка, отвлечена от двама мъже, убедени, че тя е извънземно същество.

Може да звучи като преувеличение, но „Бугония“ се превърна в едно от най-обсъжданите заглавия на тазгодишния филмов фестивал във Венеция, благодарение на необичайното си изследване на влиянието на конспиративните теории и затворените ехо-камери на съвременната култура, пише ВВС.

Филмът спокойно можеше да бъде възприет като проповед за опасностите на интернет, но режисьорът Йоргос Лантимос – добре познат любимец на „Оскарите“ – предлага нещо много по-сложно и многопластово, отколкото изглежда на пръв поглед.

„Случват се толкова много неща, които според мен отразяват нашето време и света, в който живеем,“ каза Стоун на премиерата. „И са разказани по начин, който намерих наистина завладяващ, трогателен, забавен, дори объркващ и жив.“

„Бугония“ е четвъртият съвместен проект на Стоун и Лантимос след „Любимата“, „Видове доброта“ и „Клети създания“, донесъл на актрисата втория ѝ „Оскар“ за най-добра женска роля.

„Възможността да работя по тези проекти заедно с него беше истинска мечта,“ споделя Стоун. „Този материал предлага толкова много предизвикателства.“

  • Мрачна история, но по-достъпна от предишните филми на Лантимос

Филмите на режисьора не са за всеки – често са мрачни, абсурдни и кървави. Въпреки че „Бугония“ също притежава тези характеристики, критиците смятат, че е по-достъпен за по-широка публика.

Независимо дали вярвате в извънземни, лентата функционира и като напрегната драма за отвличане. Стоун е в ролята на Мишел Фулър – изпълнителен директор на фармацевтична компания. Тя става мишена на Теди (Джеси Племънс) – млад мъж, убеден, че тя носи вина за влошеното здраве на майка му и за намаляващата популация на пчелите.

Заедно с неохотния си братовчед Дон (Айдън Делбис), Теди планира отвличането ѝ. Фулър се съпротивлява яростно, но в крайна сметка е държана в плен в мазето на Теди – мястото, където се развива голяма част от действието.

  • Герои, които не са такива, каквито изглеждат

На пръв поглед Теди може да бъде отхвърлен като поредния луд, с облепени с фолио прозорци и обсесивни идеи. Но филмът постепенно разкрива неговата история и вътрешни демони.

„През цялата история съществува човешкият инстинкт да категоризираме някого. Вероятно и аз опитах да направя това с Теди, когато първо прочетох сценария,“ признава Племънс.

„Той е измъчена душа, която отчаяно се опитва да помогне. Звучи безумно да се каже така, но аз вярвам в това.“

Въпреки ирационалните си убеждения, Теди вижда действията си като принос за „по-голямото благо на човечеството“.

„Въпреки всичките си тиради и бълнувания, Племънс внася дълбочина в образа на Теди – човек, заключил се в себе си след тежки травми,“ пише Ники Бауган от Screen Daily.

Червеният килим на Венеция: Ема Стоун и магията на „Бугония“
12 снимки
Ема Стоун
Ема Стоун
Ема Стоун
Ема Стоун
  • Между параноя и черна комедия

Филмът е свободна интерпретация на корейската лента „Спаси зелената планета!“ (2003) на Чан Джун-хван. Интересен детайл е, че Стоун е трябвало да обръсне главата си за ролята – сцена, извършена от самите ѝ похитители.

„Да обръсна косата си беше най-лесното нещо на света – просто взимаш машинката. По-лесно е от всяка прическа,“ смее се актрисата.

Стоун не отхвърля напълно идеята за извънземен живот: „Един от любимите ми хора, които някога са живели, е Карл Сейгън. Той вярваше, че да смятаме, че сме сами във вселената, е изключително нарцистично.“

И добавя шеговито: „Да, вярвам в извънземни, благодаря.“

  • Смес от жанрове и силна актьорска игра

Критиците са единодушни, че „Бугония“ е жанров коктейл от съспенс, научна фантастика, параноя и черна комедия.
Дейвид Рууни от Hollywood Reporter го нарича „взрив от емоции и напрежение“, а Роби Колин от Telegraph му дава пет звезди, като отбелязва: „Докато нещата стават все по-безумни и ужасяващи, Лантимос извлича максимално комично напрежение.“

Стоун получава особени похвали дори от критици, които не харесват филма в цялост. Стефани Захарек от Time я описва като „смела, креативна и разтърсващо забавна“, макар да определя самия филм като „наказващ“.

  • Лантимос: „Това се случва тук и сега“

На въпроса дали филмът е дистопичен, Лантимос отговаря: „Малко от дистопията във филма е измислена. Повечето от нея е отражение на реалния свят. Ако не друго, лентата казва, че това се случва сега и става все по-актуално.“

„Човечеството е изправено пред избор. С технологиите, изкуствения интелект и войните, времето ни е ограничено. За мен този филм е отражение на нашето време – и се надявам, че ще накара хората да се замислят.“

Източник: ВВС    
Бугония Ема Стоун Йоргос Лантимос Конспиративни теории Отвличане Извънземни Черна комедия Драма
Последвайте ни

По темата

Пиян учeник без книжка разби кола насред Пловдив

Пиян учeник без книжка разби кола насред Пловдив

Пет дни в ада: Украински войник изпълзя от масов гроб с прерязано гърло

Пет дни в ада: Украински войник изпълзя от масов гроб с прерязано гърло

Първи случай на чикунгуня в Русия

Първи случай на чикунгуня в Русия

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

До 6 заплати при пенсиониране: Кога работодателят ви ги дължи

До 6 заплати при пенсиониране: Кога работодателят ви ги дължи

pariteni.bg
Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 3 дни
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 3 дни
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 3 дни
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 3 дни

Виц на деня

– Госпожо, знаете ли защо ви спирам? – За да ми кажете, че съм прекрасна и че карам като професионалист?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Пред развод ли са Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли?</p>

Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли предизвикаха слухове за проблеми в брака си

Любопитно Преди 11 минути

Феновете им твърдят, че снимки на Лайвли вече липсват в профила на Рейнолдс

Булка на хоризонта: Селена Гомес отпразнува бурно моминското си парти в Кабо

Булка на хоризонта: Селена Гомес отпразнува бурно моминското си парти в Кабо

Любопитно Преди 25 минути

Певицата публикува снимки на слънчевия си уикенд в Мексико

Бившият разузнавач Горан Симеонов: Химия между Путин и Тръмп няма без Китай

Бившият разузнавач Горан Симеонов: Химия между Путин и Тръмп няма без Китай

Любопитно Преди 1 час

Симеонов анализира диалога между Вашингтон и Москва и очертава новите геополитически посоки в Арктика

Украйна удари руски петролопровод

Украйна удари руски петролопровод

Свят Преди 1 час

Съобщено е за пожар в обекта

Археолози откриха геометрични фигури и важен надпис в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

Археолози откриха геометрични фигури и важен надпис в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

България Преди 1 час

Надписът е в чест на един от най-успешните пълководци и администратори в историята на Римската империя - Децим Теренций Генциан

Джеси Джей отменя турнето си заради битката ѝ с рака

Джеси Джей отменя турнето си заради битката ѝ с рака

Любопитно Преди 2 часа

37-годишната изпълнителка трябваше да тръгне на турне във Великобритания и Европа през октомври

Две катастрофи между Мездра и Ботевград, шестима пострадали, сред които и деца

Две катастрофи между Мездра и Ботевград, шестима пострадали, сред които и деца

България Преди 2 часа

Инцидентите са станали на 100 метра един от друг

<p>Творецът и образованието!</p>

Творецът и образованието!

Любопитно Преди 2 часа

Възможно ли е в сега съществуващата образователна система програмата и всичко занимания да са такива, че наистина да вдъхновяват?

<p>След&nbsp;инцидента в ТЕЦ &quot;Бобов дол&quot;: Близки на загиналия работник търсят истината за смъртта му</p>

След кошмарния инцидент в ТЕЦ "Бобов дол": Близки на загиналия работник търсят истината за смъртта му

България Преди 2 часа

Преди малко повече от месец работник загина в машина за смилане

Гал Гадот пропуска фестивала във Венеция заради войната в Газа

Гал Гадот пропуска фестивала във Венеция заради войната в Газа

Любопитно Преди 2 часа

Опасението е, че Гадот може да действа като „гръмоотвод“ за протести на фона на планирани демонстрации срещу Израел

Татуирано куче предизвика възмущение в Шанхай (ВИДЕО/СНИМКИ)

Татуирано куче предизвика възмущение в Шанхай (ВИДЕО/СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

Собственикът се похвали, че животното е било татуирано без упойка

Кристиан Кирилов от "София ден и нощ": ГДБОП ми върна колите, но след акцията не мога да спя

Кристиан Кирилов от "София ден и нощ": ГДБОП ми върна колите, но след акцията не мога да спя

Любопитно Преди 2 часа

Звездата от „София ден и нощ“ разказа в Телеграфно подкастът как антимафиотите нахлули в дома и автокъщата му

„Най-сексуално активната жена в Австралия“ беше нападната с мачете в САЩ

„Най-сексуално активната жена в Австралия“ беше нападната с мачете в САЩ

Свят Преди 3 часа

28-годишната Ани Найт сподели подробности за плашещия инцидент в своите истории в Instagram

КЗК представи мерките и реда за работа с поверителна информация

КЗК представи мерките и реда за работа с поверителна информация

България Преди 3 часа

Вече са започнали три секторни анализа – на храните, фармацията и продуктовите такси

ООН свика извънредно заседание след смъртоносната руска атака срещу Киев

ООН свика извънредно заседание след смъртоносната руска атака срещу Киев

Свят Преди 3 часа

„Искаме да поговорим и за големите въпроси на нашето време, защото има някои задачи, които можем да решим само заедно"

Проверяват техническата изправност на АТВ-то от инцидента в Слънчев бряг

Проверяват техническата изправност на АТВ-то от инцидента в Слънчев бряг

България Преди 3 часа

Превозното средство е транспортирано в Националната следствена служба

Всичко от днес

От мрежата

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg
1

Захлаждане в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Пръскат за борова процесионка в Родопите

sinoptik.bg

Кристина Апългейт: Множествената склероза сломи и дъщеря ми

Edna.bg

Синът на принцесата на Норвегия пред съда за 32 престъпления

Edna.bg

НА ЖИВО: Монтана срещу Добруджа - съставите на новаците

Gong.bg

Бивш играч на Кристъл Палас: Само Езе не е достатъчен на Арсенал за титла

Gong.bg

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

Nova.bg

Есента на NOVA е богата на информация, емоции и вълнуващи разкази

Nova.bg