Колко струва годежният пръстен на Тейлър Суифт?

Бижутерите оценяват годежния пръстен на Тейлър на приблизително 1 милион долара

27 август 2025, 09:59
10 нетипични симптома на диабет, които най-често се проявяват в краката

10 нетипични симптома на диабет, които най-често се проявяват в краката
Кой е Хамнет Шекспир? Загубеният син на Уилям Шекспир, който вдъхнови „Хамлет“

Кой е Хамнет Шекспир? Загубеният син на Уилям Шекспир, който вдъхнови „Хамлет"
Богатство на Карлос Алкарас е разкрито – и защо звездата все още живее с родителите си

Богатство на Карлос Алкарас е разкрито – и защо звездата все още живее с родителите си
Пророческите думи на Мелания Тръмп: Как първата дама предвиди бъдещето си още през 1999 г.

Пророческите думи на Мелания Тръмп: Как първата дама предвиди бъдещето си още през 1999 г.
Общият навик на Бил Гейтс и Леонардо да Винчи: Правете го 10 минути на ден и ще мислите ясно

Общият навик на Бил Гейтс и Леонардо да Винчи: Правете го 10 минути на ден и ще мислите ясно
Виновните за Аушвиц: Защо малко от тях бяха осъдени

Виновните за Аушвиц: Защо малко от тях бяха осъдени
За поколението Z парите са всичко

За поколението Z парите са всичко
Предупреждение за изневеряващите двойки: Крис Мартин запазва камерата за целувки на Coldplay

Предупреждение за изневеряващите двойки: Крис Мартин запазва камерата за целувки на Coldplay

Г одежът на Тейлър Суифт и Травис Келси предизвика вълна от коментари сред феновете – и най-големият въпрос е свързан с пръстена.

Двамата обявиха новината във вторник след двегодишна връзка чрез съвместна публикация в Instagram, придружена от надпис: „Вашият учител по английски и вашият учител по физическо се женят“.

Суперзвездата Тейлър Суифт обяви, че е сгодена

На снимките от предложението, което се е състояло в градина под цветна арка, се вижда и близък план на годежния пръстен – кръгъл старинен диамант с брилянтно шлифоване, поставен в жълто злато, съобщава Vogue. Самият Келси е работил с Kindred Lubeck от Artifex Fine Jewelry, за да проектира уникалното бижу. Допълнителните подробности за него – както и за самото предложение – остават в тайна, но бижутерни експерти вече изказват своите мнения.

В интервю за The Independent Рич Голдбърг от Safian & Rudolph Jewelers описва пръстена като „класически и причудлив, както самата поп звезда“.

Той добавя: „Въз основа на ограничените снимки, с които разполагаме, централният диамант изглежда с удължена форма „възглавница“ и тегло около пет до шест карата. Възможно е да става дума и за брилянтно шлифован диамант тип „стара мина“ – античен вариант на същата форма. Обковът е от жълто злато, по-широк в горната част и стесняващ се надолу, с гравюри по страните и вероятно с миниатюрни инкрустирани камъни.“

По думите му: „Това придава на пръстена винтидж излъчване – по-скоро вечно, отколкото модерно. Наистина красив дизайн, идеален за нея.“

Стивън Сингър от Steven Singer Jewelers също коментира пред The Independent, че още преди година е предвидил, че Суифт ще избере удължен камък: „Изглежда около 7,5 карата и е поставен в антична реплика с гравюри и 14- или 18-каратово злато, вероятно и розово. От снимките е трудно да се определи със сигурност. Цената зависи от търговеца, но най-вероятно е между 1,5 и 2 милиона долара. Ако беше при нас – около 1 милион.“

И други специалисти, включително Лора Тейлър от Lorel Diamonds и Нилеш Ракхолия от Abelini, оценяват годежния пръстен на Тейлър на приблизително 1 милион долара – в зависимост от цвета, чистотата и формата на диаманта.

„Пръстенът е вечен, а тенденциите в момента се връщат към жълтото злато – то е №1. Бялото злато и платината отстъпват, както се случва циклично на всеки няколко десетилетия. Сега сме в естетиката на 70-те и 80-те години – семпла, класическа, изчистена ретро визия“, допълва Сингър.

Той е категоричен: „Пръстен като този определено ще зададе нова тенденция, особено след като е свързан с Тейлър. Убеден съм, че много жени ще поискат подобен дизайн. Вече предлагаме такива модели и ще следим интереса.“

Сингър, който миналата година публично предложи на Келси пръстен по поръчка на стойност 1 милион долара за предложението, не изключва бъдещо партньорство с двойката: „Ако решат да ни се доверят за венчалните халки, ще бъде чест за нас да участваме в тяхната история. Освен това бихме удвоили стойността на поръчката като дарение за благотворителна кауза по техен избор.“

Източник: www.independent.co.uk    
Тейлър Суифт Травис Келси Годеж Годежен пръстен Диамант Бижута Жълто злато Винтидж стил Цени на бижута Модни тенденции
Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

Пиян шофьор се заби с над 100 км/ч в блок в София

Пиян шофьор се заби с над 100 км/ч в блок в София

Официално: Правителството предложи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Официално: Правителството предложи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Съпругата на Брус Уилис разкри подробности за състоянието му

Съпругата на Брус Уилис разкри подробности за състоянието му

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Китайският хиперкар Yangwang U9 Track Edition размаза скоростен рекорд

Китайският хиперкар Yangwang U9 Track Edition размаза скоростен рекорд

<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 1 ден
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 22 часа
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 21 часа
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 23 часа

Европейски лидери призовават молдовците да отхвърлят Путин

Европейски лидери призовават молдовците да отхвърлят Путин

Свят Преди 6 минути

Мерц, Макрон и Туск посещават страната в подкрепа на проевропейския лагер на Мая Санду преди решаващи избори

Отцепиха района около Халите в София заради изоставена раница

България Преди 11 минути

Проверка е установила, че тя е празна

Умът ти не е само в главата! Открий интелигентността на храносмилателната си система!

Умът ти не е само в главата! Открий интелигентността на храносмилателната си система!

Любопитно Преди 22 минути

 

Отвориха капсула на времето на принцеса Даяна от 90-те

Отвориха капсула на времето на принцеса Даяна от 90-те

Любопитно Преди 43 минути

Капсулата съдържа CD, джобен телевизор и семена от пет дървета, заедно с още 7 предмета, избрани с помощта на Даяна

Тежка катастрофа край Котел: Загинаха 20-годишен младеж и момиче на 17 години

Тежка катастрофа край Котел: Загинаха 20-годишен младеж и момиче на 17 години

България Преди 48 минути

Двама 18-годишни са в болница

Прокуратурата и АДФИ сключиха споразумение за противодействие на злоупотребите с публични финанси

Прокуратурата и АДФИ сключиха споразумение за противодействие на злоупотребите с публични финанси

България Преди 1 час

Те ще предоставят становища във връзка с предложения за законови промени

"Разделяй и владей": Европа трябва да поведе антиавторитарния съюз

"Разделяй и владей": Европа трябва да поведе антиавторитарния съюз

Свят Преди 1 час

Блокът трябва да възвърне своята яснота, самоувереност и най-вече достойнство

В критично състояние е едното момиче, скочило от движещ се влак в Клисура

В критично състояние е едното момиче, скочило от движещ се влак в Клисура

България Преди 1 час

Двете момичета е трябвало да слязат в Клисура, но не са успели да отворят вратата на вагона

Родители на деца до 8 г. имат право да си тръгват час по-рано от работа

България Преди 1 час

Какво казва Кодексът на труда

Заради черния леопард: Свикаха заседание на кризисния щаб в Тутракан

Заради черния леопард: Свикаха заседание на кризисния щаб в Тутракан

България Преди 1 час

Единственият реален начин за улавяне е чрез жива примамка, заяви директорът на зоопарка в Ловеч

Пхенян обвини президента на Южна Корея в "лицемерие"

Пхенян обвини президента на Южна Корея в "лицемерие"

Свят Преди 1 час

Северна Корея критикува президент Лий Дже Мюнг заради неговите изказвания относно ядреното разоръжаване на Корейския полуостров

<p>След две години забрана: младите украинци вече могат да преминават границата</p>

След две години забрана: младите украинци вече могат да преминават границата

Свят Преди 1 час

Ограниченията за напускане на страната от украинските мъже влязоха в сила на 24 февруари 2022 г., когато Русия започна пълномащабната си инвазия

Условна присъда за младеж, планирал атентат на концерт на Тейлър Суифт

Условна присъда за младеж, планирал атентат на концерт на Тейлър Суифт

Свят Преди 1 час

Той е поддържал групировката "Ислямска държава"

Израел и „Хамас“ с противоположни версии за атаката срещу болница в Газа

Свят Преди 1 час

Движението отрече да е имало негови бойци по време на удара в болница "Насер"

Стив Уиткоф ще се срещне с представители на Украйна тази седмица

Стив Уиткоф ще се срещне с представители на Украйна тази седмица

Свят Преди 1 час

Уиткоф отбеляза, че според него руският президент Владимир Путин "полага добросъвестно усилия" да допринесе за постигането на дипломатическо решение

След бягството на две деца от детска градина: Кметът на Сапарева баня разпореди проверка

След бягството на две деца от детска градина: Кметът на Сапарева баня разпореди проверка

България Преди 1 час

Според него на малчуганите им липсва уютът на семейната среда

