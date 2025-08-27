Колко струва годежният пръстен на Тейлър Суифт?

Виновните за Аушвиц: Защо малко от тях бяха осъдени

Г одежът на Тейлър Суифт и Травис Келси предизвика вълна от коментари сред феновете – и най-големият въпрос е свързан с пръстена.

Двамата обявиха новината във вторник след двегодишна връзка чрез съвместна публикация в Instagram, придружена от надпис: „Вашият учител по английски и вашият учител по физическо се женят“.

Суперзвездата Тейлър Суифт обяви, че е сгодена

На снимките от предложението, което се е състояло в градина под цветна арка, се вижда и близък план на годежния пръстен – кръгъл старинен диамант с брилянтно шлифоване, поставен в жълто злато, съобщава Vogue. Самият Келси е работил с Kindred Lubeck от Artifex Fine Jewelry, за да проектира уникалното бижу. Допълнителните подробности за него – както и за самото предложение – остават в тайна, но бижутерни експерти вече изказват своите мнения.

В интервю за The Independent Рич Голдбърг от Safian & Rudolph Jewelers описва пръстена като „класически и причудлив, както самата поп звезда“.

Той добавя: „Въз основа на ограничените снимки, с които разполагаме, централният диамант изглежда с удължена форма „възглавница“ и тегло около пет до шест карата. Възможно е да става дума и за брилянтно шлифован диамант тип „стара мина“ – античен вариант на същата форма. Обковът е от жълто злато, по-широк в горната част и стесняващ се надолу, с гравюри по страните и вероятно с миниатюрни инкрустирани камъни.“

По думите му: „Това придава на пръстена винтидж излъчване – по-скоро вечно, отколкото модерно. Наистина красив дизайн, идеален за нея.“

Стивън Сингър от Steven Singer Jewelers също коментира пред The Independent, че още преди година е предвидил, че Суифт ще избере удължен камък: „Изглежда около 7,5 карата и е поставен в антична реплика с гравюри и 14- или 18-каратово злато, вероятно и розово. От снимките е трудно да се определи със сигурност. Цената зависи от търговеца, но най-вероятно е между 1,5 и 2 милиона долара. Ако беше при нас – около 1 милион.“

Taylor Swift and Travis Kelce are getting married, which means Swift is rocking an engagement ring.



Here's what we know about the sparkler: https://t.co/htUSEGkhIY pic.twitter.com/seqqKxykEn — ABC News (@ABC) August 26, 2025

И други специалисти, включително Лора Тейлър от Lorel Diamonds и Нилеш Ракхолия от Abelini, оценяват годежния пръстен на Тейлър на приблизително 1 милион долара – в зависимост от цвета, чистотата и формата на диаманта.

„Пръстенът е вечен, а тенденциите в момента се връщат към жълтото злато – то е №1. Бялото злато и платината отстъпват, както се случва циклично на всеки няколко десетилетия. Сега сме в естетиката на 70-те и 80-те години – семпла, класическа, изчистена ретро визия“, допълва Сингър.

Той е категоричен: „Пръстен като този определено ще зададе нова тенденция, особено след като е свързан с Тейлър. Убеден съм, че много жени ще поискат подобен дизайн. Вече предлагаме такива модели и ще следим интереса.“

Сингър, който миналата година публично предложи на Келси пръстен по поръчка на стойност 1 милион долара за предложението, не изключва бъдещо партньорство с двойката: „Ако решат да ни се доверят за венчалните халки, ще бъде чест за нас да участваме в тяхната история. Освен това бихме удвоили стойността на поръчката като дарение за благотворителна кауза по техен избор.“