Кой е Хамнет Шекспир? Загубеният син на Уилям Шекспир, който вдъхнови „Хамлет“

С клонни сме да си представяме Уилям Шекспир като писател с перо в едната ръка и череп в другата. Но както всеки друг човек, той е бил и баща. През 1596 г. Шекспир губи единствения си син. Хамнет Шекспир е бил само на 11 години, когато умира. Животът му е кратък и почти не документиран.

Историците обаче са съгласни, че смъртта на Хамнет оказва дълбоко влияние върху баща му, включително и върху някои от по-късните му пиеси.

Embed from Getty Images

Семейството на Шекспир

Уилям Шекспир и Ан Хатауей имат три деца. Сузана е първата, родена през 1583 г., когато Шекспир е само на 18 години. Две години по-късно се раждат близнаците – дъщеря на име Джудит и син на име Хамнет. Да, Хамнет. Днес името може да изглежда като печатна грешка, но по онова време то не е било необичайно. В елизабетинска Англия Хамнет и Хамлет често се използват взаимозаменяемо.

Семейството живее в Стратфорд на Ейвън, докато Шекспир прекарва голяма част от времето си в Лондон, изграждайки кариерата си и организирайки представления в театър „Глоуб“. Той бързо се издига, пишейки комедии, исторически пиеси, сонети… произведения, които го утвърждават като един от най-великите драматурзи на времето. Но през август 1596 г. го споходява трагична новина – Хамнет умира едва на 11 години.

Embed from Getty Images

Какво се случи с Хамнет?

Записите за смъртта му са оскъдни. Известно е само, че е погребан на 11 август 1596 г. в Стратфорд. Причината за смъртта му не е документирана, тъй като в 16-ти век енорийските записи рядко включват такава информация. Не е ясно и дали самият Шекспир е присъствал на погребението на сина си.

Някои историци свързват смъртта му с чумна епидемия, обхванала града през лятото, други предполагат болест или злополука. Истината вероятно никога няма да бъде известна.

Тежестта на скръбта

След смъртта на Хамнет се забелязва промяна в творчеството на Шекспир. Изчезва лекотата и остроумието на „Сън в лятна нощ“. На тяхно място идват по-тежки, мрачни пиеси като „Крал Джон“, „Юлий Цезар“ и „Дванадесета нощ“, а най-известната от тях е „Хамлет“.

Сравнението между Хамнет и принца на Дания е изкушаващо: само имената водят до паралел. И двамата са синове, умират млади и оставят родителите си в болка. Някои учени твърдят, че „Хамлет“ е по-малко история за отмъщение и повече за скръб – пиеса, в която героите се борят да осмислят смъртта, а загубата присъства във всяка сцена. Така връзката между Хамнет и „Хамлет“ изглежда по-малко като спекулация и повече като подтекст.

Embed from Getty Images

Как звучи скръбта

Шекспир изразява болката си и в други произведения. В „Крал Джон“ той пише:

„Скръб изпълва стаята на отсъстващото ми дете, лежи в леглото си, ходи напред-назад с мен, облича се с хубавите си лица, повтаря думите си, спомня си за всичките си благородни страни, пълни празните си дрехи с облика си. Тогава имам ли причина да обичам скръбта? Сбогом: ако и ти имаше такава загуба като мен, бих могла да ти дам по-добра утеха от теб. Няма да нося този образ на главата си, когато има такова разстройство в ума ми. О, Господи! момчето ми, моят Артър, прекрасният ми син! Животът ми, радостта ми, храната ми, целият ми свят!“

(Крал Джон, действие III, сцена 4)

Embed from Getty Images

Едно различно наследство

За разлика от баща си, Хамнет не оставя след себе си пиеси, стихотворения или дневник. Но присъствието му се усеща в по-късните произведения на Шекспир. Всеки път, когато „Хамлет“ се играе на сцена, всеки път, когато актьор рецитира стиховете от „Крал Джон“, духът на Хамнет е там.

Наскоро известната авторка Маги О’Фаръл решава да разкаже неговата история в първия си исторически роман, „Хамнет“.

„Очарована съм от Хамнет още откакто за първи път изучих „Хамлет“ в училище“, обяснява О’Фаръл в интервю. „Винаги съм била озадачавана и натъжена от това колко малко се споменава той в биографиите и литературната критика, затова реших да напиша роман за него, за да се опитам да му дам глас и присъствие.“