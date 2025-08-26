Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

П ромените в Закона за предучилищното и училищно образование ще влязат в сила най-вероятно през ноември месец, а с тях и забраната на смарт устройства в клас. Това стана ясно от думите на просветния министър Красимир Вълчев, след като откри нова детска градина в Костинброд.

Вълчев припомни, че и в момента има забрана за използване на телефона в час, но текстът е от годините, когато телефоните не бяха смартфони.

"Днес говорим въобще за смарт устройства", уточни министърът.

"Убедени сме, че децата ще станат по-концентрирани и по-пълноцени", заяви министърът на образованието.

Българските ученици имат най-висок процент на разсейване заради мобилни устройства, припомни Вълчев изследването на PISA.

Екраните имат негативно въздействие особено в ранна детска възраст, каза той, цитиран от NOVA.

И апелира родителите също да предприемат мерки.

МОН са изготвили и препоръки към училищата как да ползват устройствата с образователни цели.