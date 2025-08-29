Човек загина при челен удар на пътя Русе-Бяла

Ч овек загина при тежка катастрофа между лек и товарен автомобил на главния път Русе-Бяла, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Русе. Инцидентът е станал днес следобед след град Бяла, в посока Плевен.

По първоначална информация челно са се сблъскали лек автомобил и камион. На място е загинал водачът на колата. Пристигналият екип на Центъра за спешна медицинска помощ е констатирал смъртта му.

Движението в района на произшествието е временно преустановено и в двете посоки. Органите на реда са въвели обходен маршрут за леките автомобили през общинската пътна мрежа. Товарните автомобили изчакват на място.

На мястото на инцидента се намират екипи на "Пътна полиция", районното управление в Бяла и пожарната. Извършва се оглед за изясняване на причините и обстоятелствата, довели до тежкото пътнотранспортно произшествие.

От полицията призовават водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост в района на катастрофата, както и да спазват указанията на контролните органи.