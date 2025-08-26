МС ще предложи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

България

М инистерският съвет ще предложи в сряда Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, съобщи премиерът Росен Желязков на брифинг в Костинброд, където по-рано присъства на откриването на новата детска градина "Слънчице".

В момента Мирослав Рашков е изпълняващ функциите главен секретар на МВР.

Според Желязков предложението се базира на три основни мотива - добрата работа на професионалното ръководство на МВР, политическата неутралност на Рашков и неговия потенциал да ръководи структурите на вътрешното министерство, стоейки "далеч от политическите препирни".

Желязков обясни, че процедурата за ключови назначения изисква предварително съгласуване с държавния глава, за да се "синхронизират вижданията на президента и правителството" по важни за страната въпроси.

"Ние отдавна сме изпратили имената в президентската институция. Радостното е, че президентът съгласува тези имена и утре, с решение на Министерски съвет, ще му ги предложим", заяви премиерът, цитиран от NOVA.

Той уточни, че в сряда ще бъдат направени и предложенията за нови посланици, които също са получили одобрението на Радев.

Единственият пост, за който все още се очаква решение от държавния глава, е този за председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

"Все още очакваме президентът да се произнесе по отношение на съгласуването с предложението за председател на ДАНС", допълни Желязков.

Във връзка с кризата с безводието

премиерът заяви: "Давам много ясен двуседмичен срок за по-добра координация, в противен случай ще има и персонални промени", каза Желязков. На уточняващо питане дали областният управител на Плевен може да се раздели с поста си, премиерът отговори: „Да, приемете, че това е жълт картон за областния управител на Плевен“.

"Координацията между местната и централната власт трябва да бъде подобрена", каза Желязков. Той допълни, че от София се командироват експерти, които обаче не следва да вършат работата на местната власт. "Това не подминава и ролята на областния управител по отношение на такива текущи проблеми", коментира още премиерът.

По отношение на безводието Желязков каза, че вижда колективно прехвърляне на отговорността и безхаберие. Той напомни, че на кметовете е препоръчано да „предефинират проекти“, които нямат непосредствено значение за качеството на живот на хората, като например спортна зала.

Желязков коментира, че подземната инфраструктура не се вижда, но тя е най-важна.

Той даде пример с изграждането на водния цикъл в Костинброд, „защото има амбициозен кмет“.

В Плевен, за съжаление, през годините нито сме имали амбициозен кмет, нито сме имали сериозно отношение към проблемите с водата, коментира премиерът.

Очаква се в сряда (27 август) министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на околната среда и водите, и министърът на земеделието и храните да докладват на премиера и правителството за предприетите действия по всички мерки за справяне с водната криза.

"Нека експертите да правят предложенията, но на първо място трябва да се спрат водозагубите, които на места са над 80%", посочи Желязков.

Той препоръча на министри и на участниците в кризисния щаб по безводието в Плевен да канят на своите заседания организатори на протести, за да има контрол и да се проследява изпълнението на предприетите действия.

В понеделник плевенчани затрупаха с празни туби и бутилки от вода входовете на сградите на Общината и на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД в града в знак на протест срещу безводието.

 

Източник: Николай Трифонов, БТА    
желязков МВР главен секретар Мирослав Рашков безводие Костинброд детска градина Плевен
