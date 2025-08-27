Тейлър Суифт и Травис Келси - любовната приказка, започнала с рискован ход

Виновните за Аушвиц: Защо малко от тях бяха осъдени

Л юбовната им история изглежда вечна.

Тейлър Суифт навлезе в нова ера във вторник, когато обяви, че трикратният шампион от "Супербоул" Травис Келси е паднал на едно коляно и я е помолил да бъде неговата любима за цял живот.

За да стигне дотам, Келси трябваше да направи жест, сякаш изваден от филм – рискован ход, достоен за една от най-тъжните балади на Суифт.

Inside Taylor Swift and Travis Kelce’s love story — and how he won her over with a very risky move https://t.co/2JFuoNFzcx pic.twitter.com/Qzcu7mCghE — New York Post (@nypost) August 26, 2025

Когато първоначалният му опит се провали, той я предизвика публично – и това определено привлече вниманието ѝ.

„Бях си казала: ако този човек не е луд – ъъъ, което е голямо „ако“ – това е точно от нещата, за които пиша песни и които мечтая да ми се случат още от тийнейджърските години“, сподели Суифт наскоро. „Беше шантаво, но проработи. Радвам се, че проработи.“

Новината за годежа идва само две седмици след като звездната двойка разказа за любовната си история в подкаста New Heights, където Суифт шеговито благодари на предаването, че ѝ е „намерило гадже“.

Тайт ендът на „Канзас Сити Чийфс“ призна, че турнето Eras на Суифт го е оставило напълно очарован – с пламенно желание да срещне жената в центъра на този световен феномен.

„Бях толкова обсебен от любопитството коя си“, призна той в епизода от 13 август, в който Суифт обяви 12-ия си албум "Животът на една танцьорка".

Без този подтик, каза Келси: „Никога нямаше да изляза тук и да кажа на всички колко съм тъп.“

Taylor Swift fans convinced Travis Kelce is set to spill inside details on engagement after New Heights announcement https://t.co/sZ5kHYWMZy — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) August 27, 2025

Футболната звезда сподели още в подкаста – който води заедно с брат си от NFL Джейсън – че през юли 2023 г. е пропуснал шанс да подари на Суифт гривна за приятелство с изписан телефонния си номер, когато е присъствал на концерта ѝ в Arrowhead Stadium в "Канзас Сити" – неговия домашен стадион.

Певицата на „Cruel Summer“ разкри, че бъдещият ѝ съпруг дори е опитал да използва връзката си с жена, която работи на асансьора на стадиона, за да влезе зад кулисите – но е бил върнат.

„Той дойде с [Патрик Махоумс] и си мислеше, че щом познава жената с асансьора, ще може просто така да влезе в съблекалнята ми“, каза 14-кратната носителка на „Грами“. „Така може би е било през 1973-а. Той наистина беше като... познавам човек, който може да уреди нещата.“

Когато опитите не проработили, Келси се обърнал към подкаста си, за да привлече вниманието на изпълнителката на „Blank Space“.

Суифт сравни жеста му със сцена от филм на Джон Хюз от 80-те: „Съвременна версия на това да стоиш под прозореца с бумбокс и да викаш: ‘Искам да излизам с теб! Направих ти гривна за приятелство! Ще излезеш ли с мен?’“

Малко след това двамата започнали да разговарят.

На първата им среща Суифт се издаде като пълен футболен новак с „най-безумния въпрос“ за "Супербоул", когато Чийфс играха срещу Ийгълс – и брат му Джейсън.

Taylor Swift and Travis Kelce's wildest dreams are coming true. https://t.co/z4DrESJbMK — Us Weekly (@usweekly) August 26, 2025

„С право го попитах какво е било да погледне през линията и да види брат си срещу себе си на метър и половина“, сподели певицата, признавайки, че няма представа от футбола.

Келси ѝ обяснил, че двамата братя играят в нападение и не са били едновременно на терена. „Той дори не ме погледна“, смее се Суифт.

За кратко време обаче тя премина от това да не знае какво е „тайт енд“ до това да стане пламенна футболна фенка. „Влюбих се в него, обсебих го“, призна тя.

Преди новината за годежа, двамата 35-годишни вече бяха разпалили слухове за връзка, след като сайтът The Messenger писа, че „тихо прекарват време заедно“ в Ню Йорк.

Феновете на Суифт се усъмниха, че любовта е факт, когато тя се появи със синджир с опал – рождения камък на Келси – през септември. В същия месец той бе засечен с гривна за приятелство с текст от песен на Суифт по време на благотворително събитие.

Въпреки че тогава твърдеше, че „все още търси“ любовта, брат му загадъчно отбеляза в ефир, че Травис „се забавлява“.

Слуховете се потвърдиха, когато на 24 септември 2023 г. Суифт присъства на мач на Чийфс срещу Беърс на Arrowhead и „взриви интернет“.

„Някои хора мислят, че са видели първата ни среща тогава? Никога няма да сме толкова луди, че да започнем връзка на първа среща“, обясни Суифт.

След мача двойката бе видяна да си тръгва заедно с „колата за бягство“ на Келси – сцена, която развълнува феновете.

Оттогава двамата не крият връзката си – засечени са в Ню Йорк, Канзас Сити, на луксозни ваканции и спортни събития, като взаимно подкрепят кариерите си.

Суифт присъства на множество мачове на Чийфс с приятели от А-листа, а Келси не пропусна да я аплодира на спирки от турнето Eras. Дори се качи на сцената в Лондон по време на скеча „I Can Do It With a Broken Heart“.

Слуховете за годеж бързо се разгоряха – и вече са факт.

Двамата обявиха във вторник, че Суифт е получила зашеметяващ годежен пръстен с диамант в златна рамка, проектиран лично от Келси.

Снимките показват как той пада на коляно в красива градина, докато тя сияе от щастие, прегръщайки и целувайки бъдещия си съпруг. „Учителката ти по английски и учителката ти по физическо се женят 🧨“, написаха двамата в Instagram под серия романтични кадри.

Келси всъщност е задал въпроса „преди няколко седмици“, потвърди Page Six.