Пребиха жестоко човек в Сандански след спор за имот

П о досъдебно производство на Районна прокуратура – Благоевград две лица са привлечени в качеството на обвиняеми за причиняване на средна телесна повреда.
В хода на разследването е установено, че пострадалият изградил навес на етажа си в Сандански, който навлизал с около 35-40 см в имота на неговия съсед.
Това предизвикало напрежение и подадена жалба от съседа до Община Сандански, като по същата била извършена проверка от компетентните органи.
Вчера двамата се срещнали. Пострадалият изразил недоволството си от действията на съседа и му нанесъл два юмручни удара в областта на лицето.
За случилото се последният подал сигнал на телефон за спешни случаи 112. Вечерта на същия ден, след възникнал спор, близки на ударения съсед нанесли множество удари с дървен предмет, ръце и крака на нападателя на улица „Зарово“ в Сандански.
В резултат на побоя пострадалият изгубил съзнание и бил транспортиран първо в МБАЛ „Югозападна болница“ – Петрич, а впоследствие в реанимацията в УМБАЛ „Света Анна“ – София.
Според първоначалните данни пострадалият е получил средна телесна повреда, израняваща се в мозъчен кръвоизлив и счупване на черепната кухина.
С постановление на прокурор от Районна прокуратура – Благоевград обвиняемите са задържани за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях.