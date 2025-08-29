България

Пребиха жестоко човек в Сандански след спор за имот

Пострадалият е получил средна телесна повреда, израняваща се в мозъчен кръвоизлив и счупване на черепната кухина

29 август 2025, 17:38
П о досъдебно производство на Районна прокуратура – Благоевград две лица са привлечени в качеството на обвиняеми за причиняване на средна телесна повреда.

В хода на разследването е установено, че пострадалият изградил навес на етажа си в Сандански, който навлизал с около 35-40 см в имота на неговия съсед.

Това предизвикало напрежение и подадена жалба от съседа до Община Сандански, като по същата била извършена проверка от компетентните органи.

Вчера двамата се срещнали. Пострадалият изразил недоволството си от действията на съседа и му нанесъл два юмручни удара в областта на лицето.

За случилото се последният подал сигнал на телефон за спешни случаи 112. Вечерта на същия ден, след възникнал спор, близки на ударения съсед нанесли множество удари с дървен предмет, ръце и крака на нападателя на улица „Зарово“ в Сандански.

В резултат на побоя пострадалият изгубил съзнание и бил транспортиран първо в МБАЛ „Югозападна болница“ – Петрич, а впоследствие в реанимацията в УМБАЛ „Света Анна“ – София.

Според първоначалните данни пострадалият е получил средна телесна повреда, израняваща се в мозъчен кръвоизлив и счупване на черепната кухина.

С постановление на прокурор от Районна прокуратура – Благоевград обвиняемите са задържани за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях.

