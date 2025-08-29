Свят

Летни лагери за децата в Русия: Патрони и патриотизъм

Общо 4 милиона и половина са децата в Русия, които тази година са посетили един от 40-те хиляди летни лагера в страната

29 август 2025, 17:04
Източник: istock

"Как хвърляхме ръчни гранати и стреляхме с халосни патрони" - най-вече това ще запомни 8-годишният Иван от летния лагер в Русия, на който е бил тази ваканция. Много русначета посещават подобни летни лагери, съобщи Deutsche Welle.

Недалеч от границата с Украйна 83 руски деца на възраст между 8 и 17 години участват във военно обучение. Пълзят, тичат, някои дори носят истински оръжия - други тренират с играчки.

Общо 4 милиона и половина са децата в Русия, които тази година са посетили един от 40-те хиляди летни лагера в страната, пише АРД. По данни на руското правителство 85 000 от тези деца са от "новите руски територии" - окупираните региони на Украйна. 180 000 от децата пък имат родители, които са на фронта. Тъй като Русия цели да тренира "национална устойчивост", на мода са "ваканционните игри", в които децата се учат на военни умения.

"Отечеството има нужда от защитници"

Александър Шопин служи във военноморска бригада и е ранен по време на войната срещу Украйна. Докато очаква да бъде опериран, тренира децата на военни умения. Разказва, че обича да предава опита си. "Тренировките ги превръщат в семейство. Една от дъщерите ми е тук - много ѝ хареса, въпреки че ѝ беше трудно", казва Шопин. "Тя обича да е част от екип и да не изоставя никого."

"Знаменосци, дръжте знамената си по-високо!", крещи инструктор. А после следват няколко лицеви опори. Давид Бешетадсе, курсант в Донското казашко военно училище "Цар Александър III" в Ростовска област казва, че състезанието по крос му е помогнало да провери границите и волята си. "Нашето отечество има нужда от защитници!", категоричен е той. Антон също е ученик във военното училище. "Защо съм тук? Защото искам да съчетая бъдещето си с военна служба. Искам да служа на страната си и да остана верен на каузата си докрай."

Индоктринация от детската градина

Дмитрий Тишков, ръководител на регионална казашка асоциация, носи тениска с надпис "Патриот". "Пренебрегнахме няколко поколения. Сега искаме да наваксаме с патриотичното възпитание и да достигнем до колкото се може повече момчета и момичета. Мисля, че те имат нужда от това", обяснява той. Близо 40% от руснаците се определят като "специален народ" с духовни ценности и патриотизъм, посочва ново социологическо проучване.

Независимата организация за защита на правата на децата "Не Норма" критикува военното обучение за деца, както и изучаването на функцията на оръжията и сглобяването на дронове в училища. Според организацията това е индоктринация и пропаганда. "Не Норма" осъжда и факта, че от септември в руските детски градини ще бъдат въведени пропагандните уроци "Разговори за важните теми". Те са част от учебната програма на училищата от есента на 2022 година. Сега индоктринирането на тригодишните деца трябва да започне първо в Москва, Урал и в крайния североизток на Русия, в Чукотка, пише АРД. Постепенно трябва да последват и други региони, включително окупираните украински територии. Лично руският президент Владимир Путин направи това предложение миналата година.

"Патриотичното обучение е много важно"

В лагера на Дон обаче децата буквално се вкопчват в инструкторите и ги прегръщат. Инструкторът по тактическа медицина Владимир Яненко казва: "Отнасяме се с тях като със собствени деца. Патриотичното обучение е много важно. Те не искат да се мотаят някъде по улиците. Това е по-забавно за тях."

Майката Наталия прегръща сина си Иван, който стои пред нея в камуфлажно облекло. "Ние придружаваме децата си. Тук помагаме например в кухнята. Децата са заети по цял ден. Вечер са уморени, но щастливи. Когато ги питаме дали искат да се откажат, те казват: "В никакъв случай". И след това продължават на следващия ден с нова енергия."

Какво ще запомни осемгодишният Иван? Той не се колебае: "Как хвърляхме ръчни гранати и стреляхме с халосни патрони."

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
