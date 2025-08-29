Любопитно

Трогателен жест сложи край на участието на Елена в „Диви и красиви"

Асен взе трудно решение за бъдещето си с Ренета

29 август 2025, 22:45
Трогателен жест сложи край на участието на Елена в „Диви и красиви"
П ротиворечиви емоции оставиха отпечатък върху участниците след втората церемония по размяна на гривните на любовта в „Диви и красиви“. Двойката на Джулия и Божин очакваше най-тежкия изход след загуба в последната игра, която ги лиши от възможността да се спасят. Трогателен жест от страна на Елена ги остави в романтичната надпревара. Специалистката по киберсигурност отказа гривната, която Атанас беше приготвил за нея, с мотива, че иска да даде път на истинските чувства, които вижда. По този начин тя сложи край на своето приключение в търсене на любовта в предаването.

Тъмни облаци надвиснаха над отношенията на Ренета и Асен след изричането на думите „Обичам те“. Те провокираха у лекарката мисли, че всичко, което се е случило до момента между тях, не е реално. Разговорите им преди церемонията доведоха до решението на фитнес инструктора да сложи край на отношенията им. Въпреки огромното разочарование той реши да й даде гривна, за да види дали това ще доведе до промяна в комуникацията им. Кои други дами в риалитито са обект на интерес от негова страна и готов ли е наистина да зачеркне всичко до момента?

Двойките на Джулия и Божин, Елвира и Марио и Ванеса и Стефан се сблъскаха с недоверието на останалите. За сметка на тях Ивелина и Марио преживяха истинско романтично приключение на канута. Двамата се отдадоха един на друг и имаха възможност да обсъдят не само бъдещето си, но и ситуацията между останалите партньори.

През новата седмица участниците ще преминат през няколко нови предизвикателства, които ще определят не само новите носители на гривните на любовта, но и ще покажат доколко стабилни са изградените отношения. Към коя от жените ще се насочи Атанас, след като Елена реши да напусне? Имат ли бъдеще заедно Ренета и Асен и кой от мъжете директно ще заяви интереса си към Джулия? Не пропускайте да видите в новите епизоди на „Диви и красиви“ от понеделник до петък в 21:00 ч. по NOVA.

