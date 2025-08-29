Свят

Израел откри тяло на заложник и останки от друг

В Газа все още се намират 49 заложници, като около 20 от тях са смятани за живи

29 август 2025, 16:25
Израел откри тяло на заложник и останки от друг
Източник: AP/БТА

И зраел е открил тялото на Илан Вайс - един от заложниците в ивицата Газа, съобщи днес канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, цитирана от "Ройтерс". 

В момента тленните останки на друг заложник, които също са били намерени, са в процес на идентификация в Института по съдебна медицина "Абу Кабир" в Тел Авив, пише "Таймс ъв Израел" 

Петдесет и пет годишният Илан Вайс, жител на кибуц Беери в Южен Израел, е бил отвлечен от дома си и е бил убит по време на нападението на "Хамас" на 7 октомври 2023 година, съобщиха израелски военнослужещи. Съпругата му Шири и дъщеря му Нога също са били взети за заложници, но впоследствие бяха освободени през ноември същата година като част от споразумение за размяна на палестински затворници и израелски заложници. 

Израел e ликвидирал шестима членове на „Хамас“ при удара по болницата в Газа

След откриването на тялото на Вайс израелските власти заявиха, че в Газа все още се намират 49 заложници, като около 20 от тях са смятани за живи. "Няма да си позволим нито почивка, нито мълчание, докато не върнем всички наши заложници у дома, било то живи или мъртви", се казва в официално изявление на канцеларията на израелския премиер. 

Израел: Евакуацията на град Газа е неизбежна

По данни на израелските власти по време на нападението на "Хамас" над Южен Израел са били убити около 1 200 души, а 251 са били отвлечени.

Източник: БТА, Габриела Иванова    
Израел Газа
Последвайте ни
