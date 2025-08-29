Кристиан Кирилов от "София ден и нощ": ГДБОП ми върна колите, но след акцията не мога да спя

Виновните за Аушвиц: Защо малко от тях бяха осъдени

З вездата от култовия сериал „София ден и нощ“ и инфлуенсър Кристиан Кирилов, познат на публиката като Митака, разкри пред Телеграфно подкастът детайли за полицейската акция в автокъщата му.

„По време на акцията на ГДБОП в автокъщата имахме около 10-12 автомобила. Всички бяха описани, поискаха документи за тях. Аз оказах пълно съдействие. Иззеха два автомобила – „Мерцедес“ и BMW, заради съмнения. Благодарение на Господ и след писмо от Софийска градска прокуратура стана ясно, че нито фирмата ми „Ден и нощ ауто груп“, нито аз като физическо лице сме замесени в данъчни измами или пране на пари. Колите ми бяха върнати“, обясни Кирилов.

Актьорът разказа още, че антимафиотите са дошли и в дома му в хода на мащабната операция срещу организирана престъпна група за данъчни престъпления.

„Беше много рано сутринта. Живея в къща, бях си пуснал кучетата в двора, с кафе в ръка и пеньоар, когато получих обаждане. В началото мислех, че е майтап. Отговориха ми: „От полицията сме. Пред вас сме“. Замръзнах. Никога не съм имал проблеми с органите на реда. Отворих – и наистина имаше кола отпред. Казаха ми да тръгна с моята кола, като един от служителите се качи при мен. По пътя нищо не ми обясниха“, сподели той.

По думите му, когато пристигнали пред автокъщата, го чакали около 30 души: „Винаги съм бил уважителен към институциите. От началото до края им говорех на „господине“ и „госпожо“. Проверката продължи до към 23:00 ч. След това отидох да тренирам. Първият човек, с който говорих, беше майка ми.“

Кирилов призна, че въпреки изчистеното му име, преживяното още му тежи: „Беше огромен стрес. След акцията трудно спя.“

В новия епизод на Телеграфно подкастът актьорът разказва и за близките си, за луксозните автомобили, за червения трон в автокъщата, както и за личния си живот – включително дали е имал връзка с Денислава от „Игри на волята“.