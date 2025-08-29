Посветиха тенис корт в чест на Григор Димитров в Лондон

О громно признание за най-добрия български тенисист Григор Димитров!

След емоционалното му отпадане от Уимбълдън заради контузия, преобразиха исторически тенис корт в Източен Лондон.

Наречена „Дворът на издържливостта“, инициативата представлява знакова картина, изрисувана върху тревата на централния корт на историческия тенис клуб Алдърсбрук Уолн в Уонстед, на ръце в жест на подадена и приета помощ.

Тя е вдъхновена от ръкостискането на Димитров със съдията след мача му на Уимбълдън на 7 юли.

„Тенисът ме научи, че устойчивостта е основният двигател на успеха във всички области и намирането на грация при такива условия подчертава това още повече. Да видя този дух, превърнат в изкуство – и достъпен за общностен корт – означава много за мен. Горд съм, че си партнирам с Payhawk по проект, който напомня на младите играчи да продължават да вярват във всяка точка“, каза Григор Димитров.

„Ръкостискането на Григор беше повече от миг – то беше послание“, коментира Христо Борисов, който поде инициативата. „То напомни на света, че истинската сила се крие в характера, дори в най-трудните моменти. В Payhawk вярваме, че класата и устойчивостта не са просто ценности за спортистите – те са от решаващо значение за лидерството и дългосрочния успех в бизнеса. Тази инициатива е нашият начин да отпразнуваме тези ценности, като същевременно даваме нещо смислено обратно на общността.“

На 7 юли 2025 г. в четвъртия кръг на Уимбълдън Григор Димитров срещна водача в световната ранглиста Яник Синер. Димитров водеше убедително с 6–3, 7–5 (две сет точки), а в третия сет отново водеше с 2–2 при гейм, в който сервираше.

Докато изпълняваше сервис, Гришо почувства остра болка в дясната страна на гръдния мускул. Той падна на корта, стиснал се за гърдите и след кратко лечение на корта (лекарски грижи и физиотерапевт), поклати глава – знак, че не може да продължи мача.

Контузията и последвалото отпадане бяха определени от Димитров като „един от най-болезнените моменти в кариерата му“.