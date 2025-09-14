"Всичко или нищо": Съдебната битка на Меган Маркъл със сестра ѝ за клевета е решаваща

НАСА твърди, че откритието на скала съдържа „най-ясния знак“ за древен живот на Марс

Журналистът Николай Кръстев пред "Телеграфно подкастът": Додик иска Сърбия да се откаже от Косово

М еган Маркъл ще бъде "подведена под отговорност за вредите, които е нанесла на хората", заяви адвокатът на нейната сестра преди ключово изслушване по дело за клевета тази седмица.

Саманта Маркъл заведе иск срещу Меган през март 2022 г. в Тампа, Флорида, но го загуби. Сега тя се обръща към Апелативния съд на 11-и окръг в опит да отмени решението.

Последното ѝ обжалване ще бъде разгледано във вторник в Атланта, а окончателното решение ще бъде взето по-късно от тричленен съдийски състав.

Бащата на Меган Маркъл с нови критики към нея

Защо това е важно

Ако Саманта спечели, тя може да принуди Меган отново да се яви в съда на процес и евентуално да плати обезщетение. Но ако загуби, няма по-висша съдебна инстанция, която реалистично да разгледа делото, което означава, че тригодишната ѝ кампания ще приключи с провал.

Адвокатът на Меган, Майкъл Дж. Къмп, още през 2022 г. заяви, че на делото ще се отдели "минимално внимание, което е и всичко, което то заслужава".

Херцогинята на Съсекс се надява именно това да бъде последният път, когато случаят изисква нейното участие.

Какво трябва да знаете

Адвокатът на Саманта, Питър Тиктин от The Ticktin Law Group, казва пред Newsweek, че е оптимист:

"Ако трябваше да дам съвет на Меган, той щеше да е: "Събуди се и виж реалността". Тя все опитва, но не постига образа, който иска да покаже пред американската общественост.

Сега обаче ще се изправи пред нещо, при което трябва да поеме отговорност за вредите, които нанася, включително и на собствената си сестра."

Саманта обвинява Меган в кампания от клеветнически изказвания, включително направени по време на интервюто ѝ с Опра Уинфри през март 2021 г. и в документалния сериал на Netflix Harry & Meghan, излъчен през декември 2022 г.

Меган каза тогава пред Опра:

"Мисля, че е трудно да се каже цялата истина, когато не ме познаваш. Това е много различна ситуация от тази с баща ми, нали? Когато говорим за предателство, то идва от някой, с когото имаш връзка.

Не се чувствам удобно да говоря за хора, които всъщност не познавам. Но аз съм израснала като единствено дете, което всеки около мен знае."

Екипът на Саманта твърди в предишни съдебни документи :

"По време на детството си херцогинята беше много близка със своята по-голяма сестра, въпреки 17-годишната възрастова разлика.

Г-жа Маркъл беше не просто модел за подражание, тя редовно караше херцогинята на училище, помагаше ѝ с домашните, ходеха на пазар заедно и като цяло имаха прекрасни взаимоотношения."

От своя страна, екипът на Меган заяви:

"Нищо от това не е вярно, тези твърдения биха се отнасяли само до отношенията им, когато Меган е била малко дете."

"Отговорът на Меган, че е "израснала като единствено дете", очевидно не е бил изказване на обективен факт, че няма генетични братя или сестри. Това беше класически пример за субективно твърдение, как човек се чувства по отношение на своето детство."

Семейната драма на Меган Маркъл: Всичко, което трябва да знаете

"Последна битка"

Тиктин заяви:

"Имахме съдия, който каза: В тази жалба няма твърдения, които да представляват клевета. Сега отиваме в Апелативния съд, където има трима съдии.

Това е съд, непосредствено под Върховния съд на САЩ. Вероятно това е най-висшата инстанция, до която можем да стигнем, защото случаят не засяга конституционни въпроси.

Тримата съдии са натоварени да разгледат нашата жалба и да преценят дали има клевета, а със сигурност има."

"Това е решаващият момент за Саманта и за нейното дело. Това е последният ни шанс, но сме уверени, че ще успеем, защото жалбата съдържа ясни примери за клевета."

Адвокатът допълни, че в шоуто на Netflix Меган "буквално е казала, че сестра ѝ е сред група хора, които са расисти и са искали да ѝ навредят".

"Тя каза неща, които просто не са верни. Ако тестът е дали изказването може да предизвика омраза към някого в обществото, това е достатъчно добър критерий. В този случай се стигна дотам, че Саманта получи смъртни заплахи от фенове на Меган. Меган обърна света на сестра си с главата надолу с това, което направи."

The royal drama has taken another explosive turn as Meghan Markle's half-sister, Samantha Markle, has reportedly come forward with claims that Meghan has been lying about her age for years. In a bombshell revelation, Samantha alleges that the...https://t.co/NeDCsmuoDJ — Royal Family Insider👑 (@royalsinsider_) September 8, 2025

Какво казва отсрещната страна

Адвокатите на Меган в предишен съдебен документ посочват:

"Подразбиращото се или изрично твърдение, че Саманта принадлежи към група за омраза, разпространяваща дезинформация за Меган, представлява мнение, защитено от Първата поправка на Конституцията."

Меган Маркъл сподели нови снимки на децата си Арчи и Лилибет

Какво следва

Двете страни ще се изправят една срещу друга във вторник в Атланта, но нито Меган, нито Саманта се очаква да присъстват лично.