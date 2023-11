Доведената сестра на Меган Маркъл завежда дело за клевета срещу нея

О тчуждената полусестра на Меган Маркъл пристигна в съда във Флорида в сряда, в опит да провокира съдебен процес по делото си за клевета срещу херцогинята.

58-годишната Саманта Маркъл твърди, че 42-годишната ѝ полусестра я е оклеветила в интервюто ѝ с Опра Уинфри през 2021 г. и в сериала ѝ за Netflix през 2022 г.

Wheelchair-bound Samantha Markle arrives in Florida court as her half-sister Meghan tries to get defamation case dismissed: Judge indicates decision will be in the coming days https://t.co/BUMrsFRtzX pic.twitter.com/U5EGWvcbub