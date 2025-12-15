Свят

14-годишна е ранена с нож при спречкване в гимназия в Атина

Установена е и предполагаемата извършителка – момиче на 16 години, съученичка на пострадалата

15 декември 2025, 16:31
14-годишна е ранена с нож при спречкване в гимназия в Атина
Източник: IStock

Ученичка на 14-годишна възраст е била ранена с нож при инцидент от тази сутрин в гимназия в атинския квартал „Кипсели“, съобщиха местни медии, позовавайки се на информация от гръцката полиция. 

Атака в сръбско училище: 15-годишна нарани с нож съученик

Електронното издание на в. „Катимерини“ информира, че тази сутрин ученичката е отишла в кабинета на директора с рана на ръката. Раненото момиче веднага е закарано за преглед и лечение в детска болница в града. 

Първоначалната информация по случая бе, че раната е била причинена от остър предмет. По-късно през деня държавната телевизия ЕРТ обяви, че полицията е открила нож, с който е извършено деянието. Установена е и предполагаемата извършителка – момиче на 16 години, съученичка на пострадалата. 

Десетокласничка намушка съученичка в Пловдив

Според информация на полицията инцидентът е станал след спречкване. Предстои да бъдат проведени разпити, включително и на учители, за да се изяснят всички обстоятелства около инцидента. 

Източник: БТА, Иван Лазаров    
Училищен инцидент Ранена ученичка Нападение с нож Гимназия в Атина Полицейско разследване Спречкване 14 годишна ученичка 16 годишна извършителка Детска болница Гръцка полиция
Последвайте ни

По темата

Президентът обяви кога ще се срещне с

Президентът обяви кога ще се срещне с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало"

“Живея с четири поколения родственици“: Блажко Георгиев посрещна 100-годишния си юбилей в Дома за стари хора в Свищов

“Живея с четири поколения родственици“: Блажко Георгиев посрещна 100-годишния си юбилей в Дома за стари хора в Свищов

Правителството одобри доклада от ЕКОФИН

Правителството одобри доклада от ЕКОФИН

Mercedes превъртя играта с хибридния CLA (тест драйв)

Mercedes превъртя играта с хибридния CLA (тест драйв)

Ще отпадне ли наложеният платеж за плащане на пратки

Ще отпадне ли наложеният платеж за плащане на пратки

pariteni.bg
Бъдещите Porsche Boxster и Cayman EV ще бъдат адаптирани и за ДВГ

Бъдещите Porsche Boxster и Cayman EV ще бъдат адаптирани и за ДВГ

carmarket.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 1 ден
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 1 ден
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 1 ден
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 1 ден

Виц на деня

Той: - И защо моята Писана си е купила два чифта ботушки? Тя: - Как защо? Всяка писанка има четири лапички.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украйна ще произвежда бойни дронове в промишлени количества в Германия

Украйна ще произвежда бойни дронове в промишлени количества в Германия

България Преди 11 минути

Производството ще се извършва по поръчка на украинското министерство на отбраната

ЕС наложи санкции срещу руския сенчест флот и свързани лица

ЕС наложи санкции срещу руския сенчест флот и свързани лица

Свят Преди 17 минути

Санкциите обхващат и 14 лица и организации, попадащи под удара на санкциите на ЕС срещу хибридни заплахи

Правителството в оставка предлага на НС да одобри проект на т. нар. удължителен бюджет

Правителството в оставка предлага на НС да одобри проект на т. нар. удължителен бюджет

България Преди 1 час

Желязков каза, че удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата и социалните разходи през 2026 г.

NOVA спечели всяка от вечерите през есенния тв сезон

NOVA спечели всяка от вечерите през есенния тв сезон

Любопитно Преди 1 час

„Игри на волята“ и „Пееш или лъжеш“ водеха с огромна преднина пред втората телевизия в класацията

Зеленски и пратеници на Тръмп обсъдиха мирния план в Берлин

Зеленски и пратеници на Тръмп обсъдиха мирния план в Берлин

Свят Преди 1 час

Зеленски ще бъде приет от Мерц и ще разговаря с европейски лидери, включително със Стармър и Макрон

<p>Зеленски ще посети Хага, ето кога</p>

Зеленски ще посети Хага

Свят Преди 1 час

Нидерландия е домакин на конференция на Съвета на Европа

Обща стачка в Гърция срещу бюджета за 2026 година

Обща стачка в Гърция срещу бюджета за 2026 година

Свят Преди 1 час

Стачката е подкрепена и от синдиката на общинските служители ПОЕ-ОТА

<p>Кючюк: Искат сваляне на имунитета ми в ЕП</p>

Илхан Кючюк: Искат сваляне на имунитета ми в Европейския парламент

България Преди 1 час

Евродепутатът заяви, че ще съдейства изцяло на институциите и подчерта, че няма какво да крие

Русия обяви "Пуси райът" за екстремистка организация

Русия обяви "Пуси райът" за екстремистка организация

Свят Преди 2 часа

Решението сега на московски съд за обявяване на „Пуси райът“ за екстремистка организация беше очаквано от членовете й

<p>Протест на&nbsp;гръцки граждани блокира &quot;Кулата&quot; и &quot;Илинден&quot;</p>

Ограничено движение за тежкотоварни камиони през "Кулата" и "Илинден" заради протест

България Преди 2 часа

Стачката на гръцки фермери продължава вече 13 дни

Как тревожността влияе на мозъка и кои храни могат да помогнат

Как тревожността влияе на мозъка и кои храни могат да помогнат

Любопитно Преди 2 часа

Във всички проучвания нивата на холин са били приблизително с 8% по-ниски при пациенти с тревожни разстройства

Марио Бакалов

Не е за романтика. И не е „за икономия“ - Марио Бакалов разкри защо осветлението в самолета се намалява при излитане и кацане

България Преди 2 часа

"Забелязвали ли сте защо осветлението в самолета се намалява при излитане и кацане? Не е за романтика. И не е „за икономия“. Причината е чиста безопасност", пише опитният летец

„Вече не целувам други жени“: Джордж Клуни разкри важно правило от брака си с Амал

„Вече не целувам други жени“: Джордж Клуни разкри важно правило от брака си с Амал

Любопитно Преди 2 часа

Джордж Клуни разкрива, че заради брака си с Амал вече не целува други жени на екрана и описва десетгодишната си връзка като изключително щастлива

Норт Уест с изрусени вежди и пиърсинг на 12 г. (СНИМКИ)

Норт Уест с изрусени вежди и пиърсинг на 12 г. (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Визията на 12-годишното момиче редовно предизвиква дебати - от пиърсинги, фалшиви татуировки, корсети, до руси вежди

Играчките на елхата - кои носят късмет и кои вредят

Играчките на елхата - кои носят късмет и кои вредят

Любопитно Преди 2 часа

Изграждането на 9 паркинга с над 2000 нови места планира Столичната община

Изграждането на 9 паркинга с над 2000 нови места планира Столичната община

България Преди 2 часа

Проектите ще бъдат реализирани чрез публично-частно партньорство, без промяна на собствеността върху общинските терени

Всичко от днес

От мрежата

Безопасни ли са маслините за котките

dogsandcats.bg

Как кучетата заспиват толкова бързо?

dogsandcats.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg
1

Дъжд и сняг по празниците

sinoptik.bg

Коледа във Виена: Мис България Вероника Стефанова се обясни в любов (СНИМКА)

Edna.bg

Как да избереш най-подходящия коледен подарък

Edna.bg

Хелмут Марко за войната с Хорнер: Ако беше уволнен по-рано, Макс щеше да е шампион

Gong.bg

НА ЖИВО: Септември - Лудогорец, съставите

Gong.bg

Трамвай и туристически автобус се удариха на бул. "Ситняково" (СНИМКИ)

Nova.bg

Правителството предложи НС да одобри проекта на удължителен бюджет

Nova.bg