Семейната драма на Меган Маркъл: Всичко, което трябва да знаете

П оследният скандал, свързан с отчужденото семейство на Меган Маркъл, отново включва нейната полусестра Саманта, която заведе дело за клевета срещу херцогинята на Съсекс за ексклузивното интервю, което тя и принц Хари дадоха на Опра Уинфри през март 2021 г.

Саманта твърди, че Меган е направила „фалшиви и злонамерени изявления” относно връзката им и твърдението, че е „единствено дете”, според съдебни документи.

Judge rules Meghan and Harry must be GRILLED in deposition over Samantha Markle's claim https://t.co/VsvqxBn8jY pic.twitter.com/FSRcUutjKy — Daily Mail Online (@MailOnline) February 7, 2023

През 2022 г. адвокатите на Меган внесоха искане за спиране на показанията по гражданското дело, но съдия от Флорида отхвърли искането на 7 февруари 2023 г. Това означава, че и тя, и принц Хари ще бъдат разпитани по гражданското дело.

В жалбата на Саманта се добавя: „Клеветническият намек е, че ищецът не е имал никаква връзка със сестра си Меган, че те са били практически непознати и че ищецът е създал доходоносна кариера, продавайки фалшиви истории на таблоиди и телевизионни програми.“

Саманта също твърди от името на баща им Томас, че Меган е заблудила обществеността относно отсъствието му от нейната сватба през 2018 г. Тя добавя: „Меган лъжливо твърди, че е била принудена от 13-годишна възраст да работи на нископлатени работни места, за да „свърже двата края“.

Саманта също така казва, че нейната полусестра е „публикувала и разпространила неверни и злонамерени изявления относно ищеца в бестселъра на New York Times, „Намиране на свобода“, която тя нарича „нищо повече от книга с лъжи.“ Тя иска 75 000 щатски долара обезщетение и съдебен процес.

Всички знаем, че медиите могат да бъдат обсебени от личния живот на знаменитостите, но в случая със семейството на Меган Маркъл пресата е почти оправдана.

Вижте повече за абсурдните лудории на роднините на Маркъл:

След като бащата на Маркъл сподели личното писмо, което тя му е написала с Daily Mail, херцогинята на Съсекс осъди вестника през 2019 г. за публикуването му без нейно разрешение. Нейният правен екип твърди, че публикацията е нарушила Закона за защита на данните чрез злоупотреба с лична информация и нарушаване на авторски права и през 2021 г. съдът се произнесе в нейна полза, като се съгласи, че това е ненужно нахлуване в личния ѝ живот.

"Твоите действия разбиха сърцето ми на милиони парчета", пише Меган Маркъл на баща си. Тя пише писмото през август 2018 г., като го моли да спре да лъже пресата. „Моля, спри да експлоатираш за връзката със съпруга ми“, написа тя.

Thomas Markle says it WAS him texting Meghan from his sick bed before her wedding to Harry and reveals the proof https://t.co/GcVZ8K3cLy pic.twitter.com/ddgWUQKABH — Daily Mail Online (@MailOnline) December 10, 2022

Съобщава се, че г-н Маркъл е решил да разкрие тази информация поради анонимно интервю, в което петима от приятелите на Меган говорят за борбата ѝ с нейния жаден за внимание баща.

Преди време дори по-голямата полусестра на Меган Маркъл, Саманта Грант (наричана още Саманта Маркъл), която е от предишния брак на баща ѝ, се обърна към Twitter, за да каже какво наистина чувства към херцогинята и тя не пощади кралското семейство.

Саманта обвини кралското семейство, че "е пренебрегнало" баща ѝ, и заяви, че ще държи херцогинята на Съсекс отговорна, ако той умре. Тя написа: "Ако баща ни умре, те държа отговорна, Мег." И спомена @KensingtonRoyal, който е официалния акаунт на херцога и херцогинята на Кеймбридж, херцога и херцогинята на Съсекс и тяхната кралска фондация. Реакцията ѝ е продиктувана от това, че баща им Томас Маркъл страда от сърдечни проблеми.

Какво още са направили?

Семейството на Маркъл е обект на няколко медийни истории в периода от нейния кралски годеж през ноември 2017 г., които се увеличават в дните преди сватбата и продължават дори след големия ден през май 2018 г.

През април 2017 г., когато Маркъл все още излизаше с Хари, Грант обяви, че ще пише мемоари, озаглавени „Дневникът на сестрата на принцеса Пуши“. Първо се смяташе, че книгата ще разкрива тайни за Маркъл и нейния живот. Но Саманта по-късно обясни, че книгата всъщност ще бъде за расата.

Саманта Грант, която е най-откровеният член на семейството на Меган, често е критикувала сестра си в медиите и в Twitter. Тя също така преследваше принц Хари и открито се оплакваше, че не е поканена на сватбата, въпреки че двете сестри не си говорят от десетилетия.

Полубратът на Маркъл също не беше поканен на сватбата. Томас Маркъл младши, който също е от предишния брак на баща ѝ, е обект на множество медийни истории поради измамите си.

In 2018, Thomas Markle Jnr wrote a letter to Harry, warning him about his half sister Meghan. How right he was!

“She is a “jaded, shallow, conceited woman that will make a joke of you and the royal family heritage” pic.twitter.com/J3L5nCF84J — ✨Genevieve✨ (@_Genevieves_) December 10, 2022

В началото на май, месецът на сватбата на Меган Маркъл и принц Хари, Маркъл младши пише отворено писмо до принц Хари чрез In Touch Weekly. В него той нарича сестра си „изтощена, плитка, самонадеяна жена, която ще си направи шега с Хари и наследството на кралското семейство“. По-късно той пише последващо писмо, също чрез In Touch Weekly, този път до сестра си, на практика плачейки за покана за сватбата! Томас Макъл беше в заглавията на вестниците в началото на 2017 г., след като бе арестуван и обвинен за това, че е опрял пистолет в главата на приятелката си в пиянски спор.

Малко преди сватбата на Меган Маркъл, баща ѝ обяви, че няма да присъства на сватбата, както първоначално се очакваше. Той трябваше да изпрати дъщеря си по пътеката. Тази новина дойде, след като се разкри, че папарашките снимки, заснети с него, всъщност са инсценирани. На тях беше заснето как той пробва костюм и сърфира в мрежата, четейки за дъщеря си и бъдещия си зет, всичко това като подготовка за сватбата. По-късно беше разкрито, че той е заговорничил с фотографи за снимките, за които е получил 100 000 паунда (повече от 130 000 щатски долара).

I think it’s high time we all came full circle to defend Thomas Markle Sr.



What EXACTLY did he do to warrant Meghan Markle writing him such an evil letter and cutting him off? pic.twitter.com/t2QY1w5ZhQ — Evans E. 🏳️‍🌈⚧ 👨🏿‍🏫 #KingCharles'Angel (@jomilleweb) December 4, 2022

Поемане на вината

Тогава полусестрата на Маркъл Саманта Грант се появи отново, поемайки част от вината. Тя призна, че снимките са нейна идея, очевидно в опит да се противопостави на част от лошата слава около баща ѝ.

Томас Маркъл първоначално беше казал пред пресата, че планира да се откаже от сватбата, за да избегне по-нататъшното смущение на дъщеря си и кралското семейство. Но на следващия ден той заявява, че все пак много би искал да бъде част от събитията от деня и да заведе дъщеря си по пътеката. В крайна сметка обаче Томас Маркъл не присъства на сватбения ден на дъщеря поради сърдечна операция.

Въпреки цялата лудост, годежът на Меган Маркъл и принц Хари от 2017 г. беше последван от вълшебна сватба на 19 май 2018 г. в параклиса „Свети Георги“ в замъка Уиндзор.