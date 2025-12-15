Мария Корина Мачадо с фрактура след тайно бягство от Венецуела

В енецуелската опозиционерка Мария Корина Мачадо, която беше удостоена с тазгодишната Нобелова награда за мир, е получила фрактура на прешлен при тайното си напускане на Венецуела, съобщи нейната говорителка, цитирана от Франс прес.
* Видеото е архивно!
#ATENCIÓN | María Corina Machado sufrió una lesión en la columna durante su salida clandestina de Venezuela. Médicos en Oslo confirmaron una fractura en una vértebra tras un viaje en barco de varias horas. Pese al diagnóstico, planea continuar su labor política. pic.twitter.com/kdeTxi03HM— Noticias RCN (@NoticiasRCN) December 15, 2025
"Наличието на фрактура на гръбначен прешлен е потвърдено", посочи Клаудия Масеро, правейки препратка към статия в норвежкия вестник "Афтенпостен", който първи огласи информацията.
С перука и рибарска лодка: Как Мария Корина Мачадо стигна Осло
"Засега няма да публикуваме повече информация, освен тази, съдържаща се в статията, която посочва, че фрактурата е настъпила по време на пътуването ѝ с малка рибарска лодка", допълни говорителката.
