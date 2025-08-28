Любопитно

Меган Маркъл се завръща с втори сезон на "С любов, Меган"

В новия сезон Меган отново споделя свои рецепти, трикове, истории от връзката си с принц Хари, както и лични откровения.

28 август 2025, 07:02
Меган Маркъл се завръща с втори сезон на "С любов, Меган"
Източник: Getty

Х ерцогинята на Съсекс се връща на екрана с втори сезон на „С любов, Меган“. Осемсерийната поредица, която стартира на 26 август в Netflix, включва специални гости като Криси Тейгън, Джон Леджънд и телевизионния водещ Тан Франс.

Лайфстайл предаването на Меган Маркъл получи втори сезон, независимо от критиците, които го описаха като "скучно" и "безсмислено."

В новия сезон Меган отново споделя свои рецепти, трикове, истории от връзката си с принц Хари, както и лични откровения. 

Кой каза обичам те първи?

Меган разкрива и детайли от любовната си история с принц Хари – той пръв казал „обичам те“, а тя осъзнала, че се влюбва по време на тяхната трета среща – сафари в Ботсвана.

"Срещнахме се в Ботсвана и лагерувахме пет дни заедно. Наистина се опознавате, когато сте заедно в малка палатка и като се питате - какво е това извън палатката? Това е слон. Ще бъдем в безопасност? Да, в безопасност сме."

Меган не обича да пече и разчита на бутер тесто

Херцогинята призна, че "не обича да пече", независимо, че няколко пъти е заснета да прави квасен хляб и ябълкови пайове с готово бутер тесто. 

В разговор с шеф Кристина Тоси тя признава: „Обикновено не обичам да пека, защото всичко трябва да бъде толкова точно премерено.“

Затова и в собствената си линия As Ever, пусната през март, Меган предлага готови смеси за бисквитки и палачинки с предварително измерени съставки.

„Харесва ми идеята да преосмисля печенето, така че да бъде малко по-спонтанно“, добавя херцогинята.

Спомените от Обединеното кралство

В третия епизод на новия сезон Меган разказва на водещия на Queer Eye Франс как е останала "не добре", след като е прекарала близо три седмици далеч от децата си. Тя не даде подробности за датите, но има спекулации, че това е периодът, в който тя и Хари неочаквано останаха в Обединеното кралство поради смъртта на кралица Елизабет през 2022 г. 

В разговор с Тан Франс, Меган изненадва с признание, че ѝ липсват британските радиостанции – особено Magic FM. Когато я подкачат, че това е „станция за баби“, тя допълва, че сега слуша „Mom Jeans“, която върти ретро софт рок.

Първият сезон събра 5,3 милиона гледания и беше в топ 5 процента от предаванията на Netflix за първата половина на 2025 г. Тя и Хари подписаха петгодишен договор, за който се съобщава, че струва $100 милиона с Netflix, но сега той е заменен от сделка за първи поглед, която дава на стрийминг гиганта първи отказ за всякакви предавания, които създават.

Netflix също финансира компанията Archewell Productions на двойката.

Едно предложение, за което се твърди, че е споменато сред дълъг списък от възможности, е документален филм, отбелязващ 30-ата годишнина от смъртта на принцеса Даяна през 2027 г.

Офисът на Съсекс тази седмица отказа да потвърди или отрече дали това се обмисля.

Зад кулисите на снимките

Вторият сезон е заснет в нает дом в Монтесито, недалеч от имението на семейство Съсекс. Макар Хари и децата да посещават снимачната площадка, те не участват пред камера. Само в първия сезон Хари се появи за кратко.

В епизодите зрителите виждат как Меган приготвя рецепти, вдъхновени от американската кухня – ябълкови пайове като тези на McDonald’s, крекери Cheez-Its и чипс със сол и оцет. Сервира и напитки като „лавандулово грей лате“ – комбинация от чай Earl Grey, лавандула, мед и ванилово мляко.

Освен кулинария, шоуто включва и занимания с изкуства – изработка на бижута със сухи цветя, подвързване на книги и техники като мрамориране с вода.

Източник: Daily Mail    
Последвайте ни
Боят заради скоба в София: Първите удари дошли от служителя на ЦГМ

Боят заради скоба в София: Първите удари дошли от служителя на ЦГМ

28 август: Мистериозната смърт на цар Борис III – сърце или отрова

28 август: Мистериозната смърт на цар Борис III – сърце или отрова

Тримата обвинени за смъртта на 8-годишното дете в Несебър отново се изправят пред съда

Тримата обвинени за смъртта на 8-годишното дете в Несебър отново се изправят пред съда

Мирът или бизнесът? Кое е по-важно за Путин и Тръмп?

Мирът или бизнесът? Кое е по-важно за Путин и Тръмп?

Как еврото ще промени пенсиите ви

Как еврото ще промени пенсиите ви

pariteni.bg
Какво още може да направи държавата срещу войната по пътищата

Какво още може да направи държавата срещу войната по пътищата

carmarket.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 1 ден
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 1 ден
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 1 ден
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 1 ден

Виц на деня

Момиченце гледа сватбена снимка: – Мамо, а това ли е денят, в който си хванала татко в капан?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Жертви и ранени при мащабна руска атака срещу Украйна

Жертви и ранени при мащабна руска атака срещу Украйна

Свят Преди 31 минути

Дрон е паднал в двора на 9-етажен жилищен блок в Киев

След екстрадицията: Очаква се Никола Николов-Паскал да даде обяснения в КПКОНПИ

След екстрадицията: Очаква се Никола Николов-Паскал да даде обяснения в КПКОНПИ

България Преди 42 минути

Той беше обвинен през миналата година задочно като участник в престъпна група за контрабанда и корупция

Съдът гледа мярката на учителя, обвинен в блудство с малолетна ученичка

Съдът гледа мярката на учителя, обвинен в блудство с малолетна ученичка

България Преди 1 час

Престъплението се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години

Румен Радев разговаря "на четири очи" с президента на Германия

Румен Радев разговаря "на четири очи" с президента на Германия

Свят Преди 1 час

Срещата ще се проведе в двореца Белвю в Берлин

д

Как да различим истинското сирене от имитацията

Любопитно Преди 1 час

Хиляди тонове фалшиво сирене на трапезата ни: Здравните рискове

<p>Слънце и високи температури преди ново захлаждане</p>

Слънце и високи температури преди ново захлаждане

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Вечерта на откровенията завърши с отстранена дама в „Диви и красиви“

Вечерта на откровенията завърши с отстранена дама в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 9 часа

Атмосферата между участниците в любовното риалити коренно се променя

Жени се биха в столичен мол

Жени се биха в столичен мол

България Преди 9 часа

Всичко това се случва пред очите на посетителите

Ердоган: Със „Стоманен купол“ Турция ще бъде в различна лига

Ердоган: Със „Стоманен купол“ Турция ще бъде в различна лига

Свят Преди 10 часа

Турция ще предоставя системите си от отбранителната промишленост на своите приятели

Пожар и евакуация в болницата в Хасково

Пожар и евакуация в болницата в Хасково

България Преди 11 часа

Санитарка е под наблюдение, след като е вдишала дим

Италия иска механизъм като Член 5 на НАТО за Украйна

Италия иска механизъм като Член 5 на НАТО за Украйна

Свят Преди 11 часа

Мелони вече е предложила гаранция за сигурност

Пожар в блок в София, евакуираха хората

Пожар в блок в София, евакуираха хората

България Преди 12 часа

На място са се отзовали четири автомобила на пожарната

Тръмп настоя да съдят Джордж Сорос

Тръмп настоя да съдят Джордж Сорос

Свят Преди 13 часа

„Отворено общество“: Обвиненията на Тръмп са „скандални и неверни“,

Обявиха мерките срещу водната криза в Плевен

Обявиха мерките срещу водната криза в Плевен

България Преди 13 часа

Постоянно ще се работи за идентифициране на части от ВиК мрежата с концентрация на аварии

Стрелба в католическо училище в Минеаполис, убити и много ранени деца

Стрелба в католическо училище в Минеаполис, убити и много ранени деца

Свят Преди 13 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е бил изцяло информиран за трагичния инцидент

Русия незаконно осъди стотици украински войници от Курск

Русия незаконно осъди стотици украински войници от Курск

Свят Преди 13 часа

Русия третира военнопленници като престъпници

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правя, ако котката ми избяга

dogsandcats.bg

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Летни бури в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Опасни морски обитатели затварят плажове по Средиземноморието

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 28 август, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 28 август, четвъртък

Edna.bg

Вратарят на Гримзби разкри: Фен съм на Манчестър Юнайтед, малко съм ядосан, че ги бихме

Gong.bg

Тази вечер в Монако се тегли жребият за новия сезон на Шампионската лига

Gong.bg

След като шофьор се заби в блок в София: Изграждат пешеходни пътеки в района

Nova.bg

Силен имунитет на прага на есента: Как да се предпазим от вируси и настинки

Nova.bg