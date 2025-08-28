Меган Маркъл се завръща с втори сезон на "С любов, Меган"

Х ерцогинята на Съсекс се връща на екрана с втори сезон на „С любов, Меган“. Осемсерийната поредица, която стартира на 26 август в Netflix, включва специални гости като Криси Тейгън, Джон Леджънд и телевизионния водещ Тан Франс.

Лайфстайл предаването на Меган Маркъл получи втори сезон, независимо от критиците, които го описаха като "скучно" и "безсмислено."

В новия сезон Меган отново споделя свои рецепти, трикове, истории от връзката си с принц Хари, както и лични откровения.

Кой каза обичам те първи?

“Lettuce romaine calm...or not (!) because I'm thrilled to share that Season 2 of

'With Love, Meghan' is coming!”✨



📸 - Meghan pic.twitter.com/NuyloMudFH — Iris 🦆 (@IrisTheeScholar) March 7, 2025

Меган разкрива и детайли от любовната си история с принц Хари – той пръв казал „обичам те“, а тя осъзнала, че се влюбва по време на тяхната трета среща – сафари в Ботсвана.

"Срещнахме се в Ботсвана и лагерувахме пет дни заедно. Наистина се опознавате, когато сте заедно в малка палатка и като се питате - какво е това извън палатката? Това е слон. Ще бъдем в безопасност? Да, в безопасност сме."

Меган не обича да пече и разчита на бутер тесто

Херцогинята призна, че "не обича да пече", независимо, че няколко пъти е заснета да прави квасен хляб и ябълкови пайове с готово бутер тесто.

Meghan, Duchess of Sussex will be back with more tips and tricks this fall!



Here's what you might have missed from the Season 2 trailer:https://t.co/6z9K4hIe9x pic.twitter.com/ZskNdqBbN9 — Netflix Tudum (@NetflixTudum) August 12, 2025

В разговор с шеф Кристина Тоси тя признава: „Обикновено не обичам да пека, защото всичко трябва да бъде толкова точно премерено.“

Затова и в собствената си линия As Ever, пусната през март, Меган предлага готови смеси за бисквитки и палачинки с предварително измерени съставки.

„Харесва ми идеята да преосмисля печенето, така че да бъде малко по-спонтанно“, добавя херцогинята.

Спомените от Обединеното кралство

В третия епизод на новия сезон Меган разказва на водещия на Queer Eye Франс как е останала "не добре", след като е прекарала близо три седмици далеч от децата си. Тя не даде подробности за датите, но има спекулации, че това е периодът, в който тя и Хари неочаквано останаха в Обединеното кралство поради смъртта на кралица Елизабет през 2022 г.

В разговор с Тан Франс, Меган изненадва с признание, че ѝ липсват британските радиостанции – особено Magic FM. Когато я подкачат, че това е „станция за баби“, тя допълва, че сега слуша „Mom Jeans“, която върти ретро софт рок.

Първият сезон събра 5,3 милиона гледания и беше в топ 5 процента от предаванията на Netflix за първата половина на 2025 г. Тя и Хари подписаха петгодишен договор, за който се съобщава, че струва $100 милиона с Netflix, но сега той е заменен от сделка за първи поглед, която дава на стрийминг гиганта първи отказ за всякакви предавания, които създават.

Netflix също финансира компанията Archewell Productions на двойката.

Едно предложение, за което се твърди, че е споменато сред дълъг списък от възможности, е документален филм, отбелязващ 30-ата годишнина от смъртта на принцеса Даяна през 2027 г.

Офисът на Съсекс тази седмица отказа да потвърди или отрече дали това се обмисля.

Зад кулисите на снимките

get your Le Creuset ready for season 2 of With Love, Meghan. Only on Netflix August 26 pic.twitter.com/g5mBV9UXHA — Strong Black Lead (@strongblacklead) August 25, 2025

Вторият сезон е заснет в нает дом в Монтесито, недалеч от имението на семейство Съсекс. Макар Хари и децата да посещават снимачната площадка, те не участват пред камера. Само в първия сезон Хари се появи за кратко.

В епизодите зрителите виждат как Меган приготвя рецепти, вдъхновени от американската кухня – ябълкови пайове като тези на McDonald’s, крекери Cheez-Its и чипс със сол и оцет. Сервира и напитки като „лавандулово грей лате“ – комбинация от чай Earl Grey, лавандула, мед и ванилово мляко.

Освен кулинария, шоуто включва и занимания с изкуства – изработка на бижута със сухи цветя, подвързване на книги и техники като мрамориране с вода.