Доведената сестра на Меган Маркъл обжалва отхвърлянето на иска за клевета срещу нея

Д оведената сестра на Меган Маркъл Саманта не се отказва от делото си за клевета без борба, след като адвокатите ѝ подадоха жалба срещу решението на съдия, който отхвърли иска през март.

Миналия месец съдията от Флорида Чарлийн Едуардс Ханиуел заяви, че делото трябва да бъде прекратено, тъй като Саманта "не е успяла да посочи никакви твърдения, които биха могли да подкрепят иска за клевета".

