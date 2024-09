"Титаник" изчезва: Експерти предупреждават, че гибелта му е "неизбежна" (СНИМКИ)

Н ова експедиция разкри, че емблематичният кораб "Титаник" започва видимо да страда от ефектите на бавното разпадане, като голяма част от парапета сега е на морското дъно.

Загубата на парапета - увековечен от Джак и Роуз в известната филмова сцена - беше открита по време на поредица от гмуркания от подводни роботи това лято. Изображенията, които заснеха, показват как останките се променят след повече от 100 години под вълните.

EXCLUSIVE: Iconic image of #Titanic is no more - decay has transformed the bow of the wreck. A ~4.5m long section of railing has tumbled from the front of the ship. Coming up on #BBCNewsTen - with @alisonfrancis & @kc_camera Image from @RMSTitanic_Inc pic.twitter.com/TBoaqlDShE — Rebecca Morelle (@BBCMorelle) September 1, 2024

Корабът потъва през април 1912 г., след като се удря в айсберг, което води до загубата на 1500 живота.

“Ликът на "Титаник" е просто емблематичен - имате всички тези моменти в поп културата - и това е, за което се сещате, когато мислите за корабокрушението. И вече не изглежда така", каза Томасина Рей, директор на колекциите в RMS Titanic Inc, компанията, извършила експедицията.

“Това е просто още едно напомняне за влошаването, което се случва всеки ден. Хората питат през цялото време: ‘Колко дълго "Титаник" ще бъде там?’ Просто не знаем.”

Екипът смята, че участъкът от парапета, който е дълъг около 4,5 м (14,7 фута), е паднал в някакъв момент през последните две години.

#OnThisDay in 1985 RMS 'Titanic', the 'unsinkable' liner lost to an iceberg in 1912 was found by a French-US search team: https://t.co/aAO5sSkYXv #Titanic #OTD pic.twitter.com/WktDNBrOf4 — History Press Local (@THP_Local) September 1, 2024

Изображения и цифрово сканиране от експедиция от 2022 г., извършена от компанията за дълбоководно картографиране Magellan и създателите на документални филми Atlantic Productions, показват, че парапетът все още е бил прикрепен - въпреки че започва да се огъва.

"В един момент металът е поддал и е паднал", каза Томасина Рей.

Металът на кораба се разяжда от микроби

Лазерно сканиране показва, че парапетът сега лежи на морското дъно до кораба

1 September 1985. The wreck of RMS Titanic, which sank on 15 April 1912, was found by Dr. Robert Ballard and his team, about 453 miles from Newfoundland. The wreckage made clear that the ship had split in two as it sank. pic.twitter.com/vbs1yaYvxE — Prof. Frank McDonough (@FXMC1957) September 1, 2024

Това обаче не е единствената част от кораба, която е загубена в морето или изложена на опасност. Металната структура на кораба се разяжда от микроби, създавайки сталактити от ръжда, наречени рустикули.

Предишни експедиции са установили, че части от "Титаник" се срутват. Гмурканията, водени от изследователя Виктор Весково през 2019 г., показаха, че десният борд на офицерските квартири се е срутил, унищожавайки парадните стаи и заличавайки елементи като банята на капитана от погледа.

Две дистанционно управлявани превозни средства (ROV) заснеха повече от два милиона изображения и 24 часа кадри с висока разделителна способност както на останките, които се разделиха, докато потъваха, като носът и кърмата лежаха на около 800 м една от друга, така и на полето от отломки около тях.

Сега компанията внимателно преглежда кадрите, за да каталогизира находките и в крайна сметка ще създаде изключително подробно цифрово 3D сканиране на цялото място на останките.

Екипът също така обяви още едно откритие на артефакт, който се надяваха да намерят, въпреки че беше почти невъзможно.

The world changed 39 years ago on September 1, 1985 when the wreck of the #TITANIC was located.💙RMS Titanic, Inc.'s last expedition in 2010 produced some incredible images, like the one you see hereof the starboard engine's high-pressure cylinder, captured on September 8, 2010. pic.twitter.com/ER5VvU2u84 — RMS Titanic, Inc. (@RMSTitanic_Inc) August 29, 2024

През 1986 г. бронзова статуя, наречена Диана от Версай, е забелязана и снимана от Робърт Балард, който е намерил останките на "Титаник" година по-рано.

Но местоположението му не беше известно и високата 60 см фигура не беше документирана отново. Сега обаче е открито да лежи с лицето нагоре в утайката в полето с отломки.

"Беше като да намериш игла в купа сено и да я преоткрием тази година беше невероятно", каза Джеймс Пенка, изследовател на "Титаник" и водещ на подкаста Witness Titanic.

Някога статуята е била изложена за пътниците от първа класа на "Титаник".

A current expedition to the Titanic just found the bronze statue of the Goddess Diana, which once sat on the mantle piece of the first class lounge. It was last seen in 1985, shortly after the wreck was discovered. pic.twitter.com/9V3TvaIj41 — AtomicFact (@Atomicfact) September 1, 2024

„Първокласният салон е била най-красивата и невероятно детайлна стая на кораба. И централната част на тази стая беше Диана от Версай", каза той.

"Но за съжаление, когато "Титаник" се разцепва на две по време на потъването, салонът се разкъсва. И в хаоса и разрушението Даяна е била откъсната от подиума си и е пропаднала в тъмнината."

RMS Titanic Inc има правата за спасяване на "Титаник" и е единствената компания, на която законно е разрешено да премахва предмети от мястото на корабокрушението.

През годините компанията е извадила хиляди предмети от полето с отломки, селекция от които са изложени по целия свят.

Amazing new images from the Titanic wreck show the bronze statuette of Diana, which stood on the fireplace mantle in the ship's First Class Lounge, lying on the seabed. The statuette is a copy of the Diana of Versailles Roman statue displayed in the Louvre. pic.twitter.com/vOtwwfMiRS — Gareth Harney (@OptimoPrincipi) September 2, 2024

Те планират да се върнат следващата година, за да възстановят повече - а статуята на Даяна е един от предметите, които биха искали да върнат на повърхността.

Но някои смятат, че останките са гроб, който трябва да бъде оставен недокоснат.

"Това преоткриване на статуята на Диана е идеалният аргумент срещу защо не трябва да оставим "Титаник" сам", каза Пенка в отговор.

"Това беше произведение на изкуството, което трябваше да бъде разгледано и оценено. И сега това красиво произведение на изкуството е на дъното на океана... в тъмнокафяв мрак, където е била от 112 години."

"Да върна Даяна, за да могат хората да я видят със собствените си очи - стойността в това, да предизвикам любов към историята, към гмуркането, към опазването, към корабокрушенията, към скулптурата, никога не бих могъл да оставя това на океанското дъно"

