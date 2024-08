Статия от вестник за потъването на "Титаник", открита в гардероб след 112 години

В естник, илюстриращ агонизиращото чакане, пред което са изправени семействата на тези, които са били на борда на "Титаник", беше открит в задната част на гардероб в Англия след повече от век.

Последствията от трагедията, при която повече от 1500 души загинаха при потъването на кораба през април 1912 г., са трогателно уловени в снимки, публикувани в 112-годишния вестник.

С дата 20 април 1912 г., първата страница на британския вестник The Daily Mirror показва две жени в Саутхемптън - английския пристанищен град, откъдето "Титаник" е отплавал - чакащи да бъде публикуван списък на оцелелите.

Заглавието гласи: „Една от хилядите трагедии, които направиха корабокрушението на "Титаник" най-ужасното в световната история.“

Когато "Титаник" отплава на 10 април 1912 г., той беше най-големият пътнически кораб в експлоатация и се смяташе за „непотопяем“. Само четири дни по-късно първото пътуване на лайнера се превърна в международна трагедия, когато корабът се удари в айсберг в Северния Атлантик в 23:40 ч. на 14 април. Корабът, който потъна за по-малко от три часа, няма достатъчно спасителни лодки за приблизително 2220 души на борда.

Вестникът е открит в гардероб по време на разчистване на къща, извършено от аукционерите Hansons, където се смята, че е бил съхраняван повече от век.

