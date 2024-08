Единственият японец на "Титаник" е наказван, че е оцелял

В студената и съдбовна нощ на 14 април 1912 г. стотици хора се спасяват от гибел във водата, като се качват на твърде малкото спасителни лодки, които придружават потъващия "Титаник" по време на единственото му катастрофално пътуване.

Сред оцелелите е и Масабуми Хосоно, 42-годишен държавен служител и пътник от втора класа от Токио - и единственият японски пътник на борда.

Тази нощ Хосоно избягва смъртта, но животът му се променя завинаги, и то не към по-добро. В много отношения той така и не успява да избегне проклятието на "Титаник".

Разказът от първа ръка за преживяното от него прилича на трагична приказка.

The Japanese survivor of the Titanic was called a coward in Japan for not dying with the other passengers 🚢⚓ 🇯🇵#FACT #Japan pic.twitter.com/TjIzUuzjDN — LOLz Alienz 👽 (@LOLzAlienz) December 9, 2022

От две години Хосоно работел по дългосрочна задача в Русия и нямал търпение да се върне у дома при жена си и децата си. През 1912 г. Хосоно сякаш е получил желанието си - задачата му е приключила и той може да напусне Русия. Не само това, но и да се върне със стил на борда на престижния кораб "Титаник" по време на първото му плаване.

Затова, след като отскача до Лондон и си купува нов костюм, Хосоно се присъедини към останалите пътници, за да се полюбува на "Кралицата на океана".

В записките си Хосоно си спомня за величествените гледки на "Титаник", "примамливите аромати" и "живата музика", но най-ценното за него е мисълта да види отново семейството си.

"С всеки златен изгрев бях по-близо до дома."

There was a Japanese Titanic survivor who escaped the ship.http://t.co/wpfNpbbJ0O pic.twitter.com/fKo1XmxueG — LoveUselessKnowledge (@LovUseKnow) October 30, 2014

Тогава, малко след полунощ на 14 април, Хосоно получава почукване на вратата си. Казали му да си сложи спасителния пояс и да се отправи към стоянките на лодките. Когато се отправил към палубата за лодки, на Хосоно било казано да се върне в долната част на кораба, въпреки многократните му опити да информира членовете на екипажа, че пътува във втора класа.

Накрая Хосоно успял да се промъкне покрай двама говорещи охранители и да стигне до палубата на кораба, където видял как жени и деца се качват в спасителните лодки. Осъзнавайки, че ще трябва да потъне заедно с кораба, той се подготвя да "умре честна самурайска смърт".

Но после един служител извика: "Има място за още двама!" и Хосоно вижда как се качва още един господин. Знаейки, че това е единственият начин да види отново семейството си, той последва "смелия пример" на този мъж.

Докато помагал на малката лодка да се отдалечи от хаоса, Хосоно вече усещал, че решението му ще има последствия.

"Гребяхме поне на двеста метра от потъващия кораб. От нашата позиция ясно виждах как "Титаник" се разпада, а след това потъва под вълните. Когато ужасяващите писъци и викове на давещите се достигнаха до ушите ми, аз наведох глава в мълчание. Оплакване и плач обхванаха малката ни лодка. Жените и децата се тревожеха за безопасността на съпрузите и бащите си. А аз, чувствайки се потиснат и нещастен, се притеснявах какво ще стане с мен в дългосрочен план", споделя японския пасажер.

Подозренията на Хосоно се оказват верни. След като е спасен и настанен в Ню Йорк, той е обявен за страхливец, обвинен, че се е маскирал като жена, и става обект на жестоки шеги, като по-късно е наречен от американски вестник "късметлийското японско момче".

The Only Japanese Survivor Of Titanic Was Ostracized And Shamed His Whole Life Just… https://t.co/B8qVDtYcen pic.twitter.com/xAgrLS7uHc — Patriz Nicole Gueco (@nizzagueco) November 28, 2016

Вкъщи последствията са още по-тежки. Според Metropolis Japan щастието на събирането със семейството му е прекъсната, след като Хосоно е признат за виновен за неспазване на принципа "жените и децата на първо място" и за избягване на почетна смърт. Заради това той е подложен на "мура хачибу" - японският термин за социално изолиране.

Обсипват го с писма, пълни с жестоки критики и подигравки и ако не е била квалификацията му е щял да загуби кариерата си. Медиите многократно са го призовавали да се самоубие - всичко това заради това, че не е въплътил самурайския дух, особено във време, когато Япония е искала да впечатли Запада с впечатляващи прояви на патриотична саможертва и пламенен национализъм, съобщава Metropolis Japan.

Стигмата преследва Хосоно до края на живота му, принуждавайки го да живее в срам като отшелник и забранявайки обсъждането на "Титаник" в дома му до смъртта му от естествена смърт през 1939 г.

Ръкописните страници на Хосоно, описващи бурното му изпитание, остават скрити в книга на дъното на чекмеджето до 1997 г., когато семейството му публикува неговите текстове. Тогава Мат Тейлър, американски изследовател и познавач на "Титаник", забелязва как писмото му противоречи на други истории от онова време, които го приемат за друг азиатец в друга спасителна лодка, обвинен, че се е държал "небрежно". По-скоро Хосоно е помогнал за спасяването на колегите си пътници, като ги е извел на безопасно място.

Откритието незабавно "възстановява честта и авторитета му", казва Тейлър пред АП.

И до днес разтърсващият разказ на Хосоно, написан на канцеларската хартия на "Титаник", остава един от най-изразителните и подробни разкази за мъката, която са изпитали пътниците на потъналия кораб. Без него една част от историята би била изгубена завинаги.

Медиите представят Хосоно като самозабравил се страхливец, но всъщност той е човек, изпаднал в невъзможна морална ситуация.

Когато се погледне през очите на състраданието, като се знае, че всички се страхуваме от това, което ни очаква отвъд последното сбогуване, като се знае, че ако ни се даде възможност, много от нас биха направили същото, за да стигнат до скъпите си хора.

Както пише Хосоно:

"В онази студена и ужасяваща априлска нощ, в един-единствен миг, аз се възползвах от една възможност. И избрах живота."

