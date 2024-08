Какво съдържа тайният склад със съкровища от "Титаник"

М одерна дамска чанта от алигатор и малки флакони с парфюм, които все още излъчват силен аромат, са само част от ценните артефакти, намерени от най-известното корабокрушение в света - "Титаник".

Точното местонахождение на склада, в който се съхраняват, е строго пазена тайна поради стойността на съдържанието му. Можем да кажем само, че се намира някъде в Атланта, Джорджия, САЩ.

Вътре рафтовете са натъпкани с хиляди предмети: от вана и вдлъбнат илюминатор до сложно гравирани стъклени изделия и малки копчета.

BBC получи рядък шанс да разгледа склада и да открие историите зад някои от тези предмети.

Чанта от алигатор крие трагична история

"Това е наистина красива, модерна малка чанта", казва Томасина Рей, директор на колекциите на RMS Titanic

Inc, компанията, която е възстановила тези артефакти. Американската фирма притежава правата за спасяване на кораба и през годините е прибрала 5500 предмета от мястото на корабокрушението, част от които са изложени в изложби по целия свят.

Чантата е изработена от кожа на алигатор, която е оцеляла десетилетия в дълбините на Северния Атлантик.

Деликатните предмети в нея също са запазени и разкриват подробности за живота на нейния собственик - пътник от трета класа на име Мариан Минуел.

"Тя е била 63-годишна мелничарка. Пътувала е до САЩ, за да бъде с дъщеря си, която наскоро е овдовяла", казва Томасина.

Сред сувенирите вътре е избледняла снимка, за която се смята, че е на майката на Мариан Мануел.

Имаше и документи, необходими за новия ѝ живот в Америка, включително ръкописно препоръчително писмо от бившия ѝ наемодател в Лондон. В него се казва: "Винаги сме смятали, че мис Мануел е добър наемател, който плаща своевременно."

Вътре имало и карта за медицински преглед, тъй като всички пътници от трета класа трябвало да докажат, че не внасят болести в САЩ. Но този пропит с вода документ разкрива трагичен обрат в съдбата.

Мариан Минуел е имала резервация за "Маджестик" (Majestic) - друг кораб на White Star Line. Но той не е отплавал, така че на картата името "Маджестик" е зачеркнато и нейният пропуск показва, че тя е прехвърлена на "Титаник" и става един от 1500-те души, които губят живота си.

