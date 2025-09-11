Любопитно

Съпругата на Брус Уилис обмисляла развод преди диагнозата

49-годишната Ема се е тревожила, че 70-годишният Брус е престанал да я обича или че се е превърнал в съвсем друг човек

11 септември 2025, 10:42
Е ма Хеминг Уилис призна пред списание Vanity Fair, че е „чувствала как бракът ѝ с Брус Уилис се разпада“, преди да научат диагнозата му фронтотемпорална деменция (FTD), пише списание People.

В обширен материал, публикуван на 5 септември, авторката и защитничка на каузата на болногледачите споделя, че дори е обмисляла развод в един момент. Според Vanity Fair 49-годишната Ема се е тревожила, че 70-годишният Брус е престанал да я обича или че се е превърнал в съвсем друг човек.

„Какво става? Това не е човекът, за когото се омъжих. Нещо се беше променило и всичко беше толкова различно и не можех да разбера какво“,

спомня си Ема за времето преди диагнозата.

„Толкова ми е трудно сега да се върна към онзи период от живота ни“, добавя тя, имайки предвид романтичната им връзка преди Брус да започне да показва признаци на деменция.

Ема и Брус са женени от 21 март 2009 г. и имат две дъщери – Мейбъл (13 г.) и Евелин (11 г.). В разговор с People по повод излизането на книгата ѝ The Unexpected Journey, Ема разказва, че дълго преди диагнозата от ноември 2022 г. е усещала, че нещо не е наред, но не е знаела какво. „FTD не крещи, тя шепне“, казва тя. „Толкова е неясно да разбереш къде свършва Брус и къде започва болестта“.

Бившият модел признава, че първите тревожни знаци са били появата на заекването му, но никога не би могла да предположи, че това е симптом на деменция.

„Разговорите вече не вървяха както преди и връзката ни започна да се променя.

Беше трудно да разбера защо и какво се случва“, обяснява Ема.

Без да знае, че мозъкът на съпруга ѝ се променя, и без обяснение за нарастващата дистанция и проблемите в комуникацията им, тя се чувства объркана и самокритична. „Мислех си, че проблемът е в мен, че аз правя нещо грешно в брака ни“, казва тя. „Все едно блъскаш глава в бетонна стена. Питаш се: откъде идва тази липса на комуникация, какво става с връзката ни?“ продължава Ема.

Когато най-накрая получават диагнозата, Ема изпитва облекчение:

„Разбрах, че това не е моят съпруг, а че болестта буквално отнема части от мозъка му. В момента, в който чух това, просто омекнах. Чувала съм истории от толкова много други двойки, преминали през същото – когато не могат да разберат какво се случва и мислят, че имат брачен проблем, а всъщност това е симптом на заболяване“, добавя тя.

Източник: People    
Брус Уилис Ема Хеминг развод диагноза деменция
