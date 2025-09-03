Деми Мур говори за променящия се Брус Уилис: Трудно е

Холивудската звезда Деми Мур споделя емоционалните трудности от това

да гледа как бившият ѝ съпруг Брус Уилис се влошава поради деменция.

В нова част от подкаста на Опра Уинфри водещата разговаря с Ема Хеминг Уилис за книгата ѝ „Неочакваното пътешествие: Намиране на надежда и цел по пътя на грижите“, пише списание PEOPLE.

49-годишната Ема има две дъщери с Брус, за когото се омъжва през 2009 г., и говори открито за осведомеността за фронтотемпоралната деменция (ФТД) и опита си в грижите. През март 2022 г. семейство Уилис разкри, че Брус, сега на 70 години, се оттегля от актьорството, след като е диагностициран с афазия, езиково разстройство, което засяга способността за комуникация. След това Ема сподели диагнозата на съпруга си за ФТД по-малко от година по-късно.

По време на епизода 71-годишната Уинфри пусна откъс от отделно интервю с Мур, която остава близка с Брус, с когото има три дъщери; те се разделиха през 1998 г. „Какво беше за вас лично да наблюдавате този момент, някой, с когото сте споделили голяма част от живота си и с чиито деца сте страдали от това заболяване?“, попита Уинфри.

62-годишната Мур каза: „Трудно е.

Трудно е да видиш някой, който е бил толкова жизнен, силен и толкова фокусиран, да се преобразува в тези други части от себе си“.

„Но“, продължи актрисата от „Веществото“, „моята конкретна гледна точка е, първо, аз наистина винаги казвам, че е толкова важно просто да ги срещнете там, където са. Не очаквайте те да бъдат това, което са били, или това, което вие искате да бъдат. И когато направите това, откривате, че има невероятна сладост и нещо меко, нежно и любящо. Може би е по-игриво и детско в определен смисъл, заради това от колко много грижи се нуждаят“.

Bruce Willis and Demi Moore by Annie Leibovitz, 1991 pic.twitter.com/dtk61v9Y4V — 𝐸𝑣𝑜𝑘𝑒 𝐴 𝐹𝑒𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔 ❥ (@CineAngela60s) February 3, 2025

Мур добави, че „най-важното“ нещо за нея е „да присъства“, защото „ако проектирате накъде отива това състояние, това създава само тревожност“. „Ако не спирате да мислите какво е било и какво сте загубили, това създава само тревожност и скръб“, каза тя. „Така че, когато прекарвате време с такъв човек, има толкова много – и все още има толкова много от него. И може не винаги да е изразено словесно, но е красиво, предвид даденостите“.

Деми Мур също каза на Уинфри, че изпитва „толкова много състрадание към Ема“, че е болногледачката на Брус, а номинираната за „Оскар“ актриса призна, че „да бъдеш бивша съпруга, въпреки че семейството ни е много свързано, е интересна позиция“.

„Няма пътна карта как да се справим с това“, каза тя, добавяйки:

„Толкова много се стовари върху Ема,

за да разбере наистина всичко това. И най-красивото нещо, и тя говори за това в книгата, беше да осъзнае важността на болногледачите, както и, че те трябва да се грижат и за себе си. ... Наистина мисля, че тя се е справила майсторски“.