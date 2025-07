Здравето на Брус Уилис се влошава, вече не може да говори и ходи

З дравето на легендарния Брус Уилис се влошава. Това сочат последните данни за състоянието на актьора, който страда от фронтотемпоралната деменция (ФТД) - дегенеративно мозъчно заболяване. Любимецът на поколения кинофенове вече не може да говори, да чете и да ходи, заради прогресирането на болестта, пише NOVA.

Bruce Willis reportedly can no longer speak, read, and has difficulty walking. 💔🙏 pic.twitter.com/6FwWTUmQMF

Звездата от "Умирай трудно" и "Шесто чувство" се оттегли от киното през 2022 г., след като беше диагностициран с афазия, състояние, което засяга комуникацията. В началото на 2023 г. обаче семейството му потвърди, че състоянието му се е развило до ФТД.

ФТД засяга фронталния и темпоралния лоб на мозъка - области, отговорни за езика, движението и емоционалната регулация. С влошаването, хората губят способността си да общуват, да разпознават думи или да изпълняват обикновени физически дейности.

At 70 years old, Bruce Willis doesn't remember he was once a famous actor 😢 💔 pic.twitter.com/spPmcAFmS2