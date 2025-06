„Чувствам дълбока болка“: Дъщерята на Брус Уилис с разтърсващо послание за баща си

Р умър Уилис сподели емоционална и съкровена актуализация за състоянието на баща си, холивудската звезда Брус Уилис, в трогателно послание по случай Деня на бащата 2025 г.

„Днес е труден ден. Чувствам дълбока болка в гърдите си, когато се опитвам да говоря с теб и да ти разказвам всичко, което ми се случва, всичко, което правя и преживявам в живота си“, написа актрисата в Instagram в неделя.

„Иска ми се да мога да те прегърна и да те питам за живота – за твоите истории, за трудностите, които си преодолял, и за успехите ти. Съжалявам, че не съм ти задавала повече въпроси, когато все още можеше да ми отговориш и да ми разказваш“, продължи Румър, намеквайки за прогресиращите затруднения на баща си с говора и паметта.

„Но знам, че не би искал да съм тъжна днес, затова ще се опитам просто да бъда благодарна – да си напомням колко съм щастлива, че именно ти си моят баща и че все още си до мен“, добави тя.

„Все още мога да те държа за ръка, да те прегръщам, да те целувам по бузата и да ти галя главата. Мога да ти разказвам истории.“

36-годишната актриса сподели колко силно я докосва начинът, по който „очите на звездата от "Умирай трудно" светват“, когато види двегодишната ѝ дъщеря Луета – плод на връзката ѝ с бившия ѝ партньор Дерек Ричард Томас.

„Ще бъда благодарна за всеки момент, който прекарвам с теб. Обичам те безкрайно, татко. Честит Ден на бащата“, написа още тя.

„Изпращам любовта си към всички, които преминават през същото като мен или вече са загубили бащите си – на самотните майки, които са и майки, и бащи, и на бъдещия ми татко… ❤️“

Към посланието си Румър добави серия от семейни снимки – с баща си през годините, както и една скъпоценна фотография на Брус с внучката му.

Брус Уилис, който днес е на 70 години, се оттегли от публичния живот през 2022 г., след като му беше поставена диагноза афазия – състояние, засягащо способността за говор. През 2023 г. семейството му разкри, че той страда от фронтотемпорална деменция – прогресивно невродегенеративно заболяване, което води до нарушения в поведението и речта, според клиниката „Майо“.

