Съпругата на Брус Уилис разкри подробности за състоянието му

70-годишната звезда от „Шесто чувство“ и „Умирай трудно“ беше диагностициран с фронтотемпорална деменция преди повече от три години

27 август 2025, 10:26
Брус Уилис и Ема Хеминг през 2019 г.   
Източник: GettyImages

С ъпругата на оттеглилия се от киното американски актьор Брус Уилис – Ема Хеминг Уилис – за първи път публично разказа, че „мозъкът му отказва“ и че „езикът му изчезва“, съобщава Би Би Си (BBC).

70-годишната звезда от „Шесто чувство“ и „Умирай трудно“ беше диагностициран с фронтотемпорална деменция преди повече от три години. „Брус все още е много подвижен. Като цяло той е в наистина добро здраве, знаете ли“, каза тя в интервю за ABC News чрез предаването Good Morning America във вторник.

„Просто мозъкът му отказва“,

добави тя.

Авторката на предстояща книга за семейния си опит с деменцията също защити каузата на другите хора, които се грижат за близки с това заболяване. „Езикът изчезва и, знаете ли, ние се научихме да се адаптираме,“ допълни тя. „Имаме начин да общуваме с него, който просто е… различен“.

През 2023 г. семейството на Уилис разкри, че актьорът страда от фронтотемпорална деменция – заболяване, което според сайта на Националната здравна служба на Великобритания е „рядък тип деменция, която причинява проблеми с поведението и езика“. Макар и по-слабо познато, това състояние има силно въздействие. По данни на организацията Alzheimer’s Research UK то засяга над 30 000 души в страната.

Моделът и предприемач

Ема Хеминг Уилис призна, че първоначално е смятала, че трябва да се справя сама с грижите за съпруга си, което е довело до безсънни нощи и отдръпване от социалния живот.

Тя изрази надежда новата ѝ книга, озаглавена „Неочаквано пътешествие: Да откриеш сила, надежда и себе си по пътя на грижите“, да служи като пътна карта и ръководство за други хора, чиито животи също са засегнати от деменция.

„Блясък в очите“

Семейството – включително двете им малки дъщери, както и трите дъщери на Брус от предишната му връзка с актрисата Деми Мур – все още понякога вижда проблясъци от истинската му личност, разказа Ема Хеминг Уилис, както и „онзи блясък в очите му“.

„Не всеки ден, но имаме такива моменти,“ сподели тя. „Това е смехът му. Той има толкова сърдечен смях. И понякога ще видиш този блясък в очите му или усмивката му, и аз просто се пренасям назад във времето“.

От "Умирай трудно" до днес: Вечният секссимвол Брус Уилис
80 снимки
Брус Уилис
Брус Уилис
Брус Уилис
Брус Уилис

Тя добави: „И е трудно да се гледа, защото колкото бързо се появят тези моменти, толкова бързо и изчезват. Трудно е. Но съм благодарна.

Благодарна съм, че съпругът ми все още е тук“.

Саманта Бенъм-Хермец, изпълнителен директор в Alzheimer’s Research UK, заяви пред BBC News, че е „сърцераздирателно да се чуе какво въздействие“ деменцията оказва върху „този емблематичен актьор“ и семейството му.

Тя определи решението на Ема Хеминг Уилис да говори публично за диагнозата на съпруга си като „мощен акт на смелост“, като добави, че думите ѝ ще „отекнат у толкова много хора, засегнати от деменция“.

„Нейната откритост ще означава много за семействата, които се сблъскват с подобни предизвикателства, напомняйки им, че не са сами,“ допълни тя. „Личните истории като тази на Ема и Брус са жизненоважни. Те повишават осведомеността, насърчават разбирането и подчертават спешната нужда от изследвания“.

Източник: BBC    
Брус Уилис здраве състояние деменция език съпруга Ема Хеминг Уилис
– Скъпа, какво има за ядене? – Нищо. – И вчера беше "нищо"... – Готвя поредица!
