Светът преди 5 милиона години: Среща с мастодонти, саблезъби тигри и маймуни край Дорково

П раисторията на България е интересна, вълнуваща и пълна с уникални факти, теории и дори легенди. Какви животни са бродили по нашите земи преди милиони години? Как са изглеждали? С какво са се хранили и куп други въпроси, които вълнуват учени, приключенци и будни хора, интересуващи се от чудния свят на геологията и палеонтологията.

Тези загадъчни времена разкриват свят, коренно различен от днешния, изпълнен с невероятни създания и драматични природни катаклизми. Всяка открита вкаменелост носи със себе си частица от една отдавна изгубена история. Земите на България крият ценни следи, които помагат на учените да възстановят картината на древния живот. Потапяйки се в това далечно минало, ние не само научаваме повече за природата, но и за мястото на човека в нея. Едно подобно уникално място, запечатало милиони години история е плиоценското палеонтологично находище край село Дорково.

Източник: Елена Исаева/личен архив

Най-голямото палеонтологично находище на Балканите

Уникално явление в света на палеонтологията – най-голямото известно струпване на кости от над 30 вида животни, събрани на едно място. В рамките само на 15 квадратни метра са открити повече от 600 костни останки – впечатляващо свидетелство за живота преди милиони години. Това го превръща не само в най-значимото палеонтологично находище на Балканите, но и във втората по важност експозиция в Европа. Научното значение на находището е историческо – именно чрез него се отбелязва началото на Плиоцена в Източна Европа, което го прави от ключово значение за разбирането на древните климатични и екологични промени през този период от развитието на планетата.

Източник: Елена Исаева/личен архив

История на находището

Всичко започва още през 30-те години на ХХ век, когато местен учител на име Манол Чолев първи обръща внимание на изкопаемите останки в района. Десетилетия по-късно, в началото на 80-те години, геолози преоткриват мястото и поставят началото на неговото системно изследване. Първите сериозни палеонтологични проучвания са организирани от Тодор Николов съвместно с учени от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

В периода 1985–1987 г. се провеждат мащабни българо-френски разкопки с участието на Национален природонаучен музей при БАН и Национален естественоисторически музей в Париж, под ръководството на Ербер Тома и с активното участие на Николай Спасов. След няколкогодишни изследвания учените достигат до извода, че това е едно от най-богатите находища на овернски мастодонт (Anancus arvernensis) в света, вероятно образувано след природно бедствие край древна река.

Част от находките са реставрирани във Франция и впоследствие върнати в България, а през 1990 г. находището е обявено за природна забележителност. Идеята за създаване на музей възниква още през 1987 г., но реализацията ѝ започва години по-късно и завършва с откриването на модерна експозиция през 2013 г.

Източник: Елена Исаева/личен архив

Едно от най-богатите находища на овернски мастодонт (Anancus arvernensis) в света

При проведените експедиции в района са открити останки от над 30 вида гръбначни животни, включително над 600 кости на едри бозайници. Сред тях са мастодонти, трипръсти коне (хипариони), редки древни маймуни, лъвове, саблезъби тигри, елени, тапири, носорози и примитивни мечки. Освен това са намерени множество кости на гризачи и насекомоядни бозайници. Особено ценни са находките на два вида маймуни – мезопитек (Mesopithecus) и долихопитек (Dolichopithecus ruscinensis), които принадлежат към групата на колобусите.

От палеоорнитолога проф. Златозар Боев са открити костни останки на един нов род и два нови вида птици за науката. Сред тях е най-древният представител на семейството на глухарите – родопският глухар (Tetrao rhodopensis), нов род и вид езерна патица – плиоценската балканска патица (Balcanas pliocaenica), както и неустановен вид дребна кокошова птица от подсемейството на яребиците.

Палеонтологичното находище край Дорково се отличава не само с големия брой останки на овернски мастодонт (Anancus arvernensis), но и с изключителното им разнообразие. Сред костите са както възрастни индивиди, така и млади животни, включително малки мастодонтчета с млечни зъби, което дава уникална възможност за изучаване на растежа и развитието на вида.

Източник: Елена Исаева/личен архив

Музейна експозиция

Сградата на музея, проектирана от арх. Явор Йорданов по идея на Симеон Стоилов. Тя представлява цилиндрична с метален и стъклен купол от 300 m² и през 2013 г. бе обявена за „Сграда на годината“. В експозиционната зала са поставени скулптури на овернски мастодонт и маймуна долихопитек, създадени от Ивайло Аврамов и Теодор Нанев с художника-анималист Велизар Симеоновски, а до тях е разположен гигантски бивник на борсонов мастодонт. Представени са възстановки на научни разкопки с истински кости и уникални вкаменелости, включително бивник на овернски мастодонт, зъб на долихопитек и части от плиоценски птици, с илюстрирани табла от проф. Николай Спасов, проф. Златозар Боев, д-р Георги Марков и д-р Латинка Христова.

10-метровата диорама „Фауната и природата край Дорково преди 5 милиона години“ пресъздава плиоценската природа с мастодонти, хипариони, плиоценски носорози, маймуни, родопски глухар и други видове, като чрез озвучителна техника се възпроизвеждат звуците на животните от находището.

Как да стигнете до „Плиоценски парк Дорково“

До плиоценския парк се стига много лесно по асфалтиран път от курортите Велинград и Цигов Чарк. Точни пред входа на музея има места за паркиране, а ако искате да се разходите, оставете автомобила си в селото и се насладете на природата около находището. В непосредствена близост се намират крепостта Цепина и туристическият информационен център „Цепина“.

Плиоценският парк Дорково е поредното доказателство за това колко е бил уникален и неповторим светът милиони години преди нас. Мястото е запечатало историята не само на животинския свят по това време, но и на климатичните особености. Древна история внимателно записана върху уникални по своята същност фосили.

