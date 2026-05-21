Любопитно

Почитаме паметта на светите равноапостоли Константин и Елена

Честваме и празника Възнесение Господне, който е винаги в четвъртък на шестата седмица след Великден

21 май 2026, 07:22
Почитаме паметта на светите равноапостоли Константин и Елена
Източник: iStock Photos

Ч естваме празника Възнесение Господне, паметта на светите равноапостоли Константин и Елена, и на мъченик Константин.

Празникът Възнесение Господне (Христово) се чества винаги в четвъртък на шестата седмица след Великден.

В продължение на 40 дни след Своето възкресение Господ Иисус Христос многократно се явявал на учениците Си и ги наставлявал, разяснявал им истината за царството Божие, помагал им да разбират Свещените Писания, потвърдил обещанието Си за идването на Утешителя, Светия Дух - третото лице на единия Бог.

Христос също им възложил да тръгнат сред народите и да проповядват Неговото спасително учение. А на четиридесетия ден, както разказва евангелист Лука в края на евангелието си и в началото на книгата "Деяния апостолски", Той пак им се явил, за последен път. Апостолите били събрани на молитва в очакване да се изпълни Божието обещание. Христос им се явил, разговарял с тях и ги извел от Йерусалим на Елеонската планина край града.

Поразени и дълбоко разтърсени от Христовото възкресение, някои ученици си помислили, че Христос ги е извел, за да им обяви Свое земно, израилско царство, каквито очаквания имали евреите. Но Той отново им говорил за слизането на Светия Дух, което става на Петдесетница, и за благодатната Му сила, която оживотворява и ръководи Христовата църква.

Като се изкачили на планината, Христос вдигнал ръце да ги благослови. Както ги благославял, Той се отделил от земята и, подет от облак, постепенно се издигнал към небето, докато станал невидим за погледа им в пространствената отдалеченост във висините. Апостолите се поклонили на възнасящия се Господ и не могли да откъснат поглед от чудната гледка. В този момент пред тях застанали двама ангели в бяло облекло, които им казали: "Мъже галилейци, какво стоите и гледате към небето? Този Иисус, Който се възнесе от вас на небето, ще дойде по същия начин, както Го видяхте да отива на небето". Така те потвърдили думите на Христос за Неговото второ пришествие и за всеобщия съд.

Заедно с апостолите при Възнесението била и света Дева Мария.

Свети Константин бил римски император (306-337 г.).

Роден в Ниш (днес в Сърбия), той се издигнал до виден пълководец във войската. След смъртта на баща му император Констанций Хлор, Константин бил поставен от войската на негово място. Той бил възпитан в езическата вяра, но след едно видение на кръст в небето и надпис "С този знак ще победиш!" наистина победил и решил да спре гонението на християните. За целта той издал указ в Медиоланум (днес Милано, Италия) през 313 г. за признаване на християнството като позволена религия. Това позволило християнската вяра да се разпространи по цялата римска империя. Затова делото му се смята за апостолско. Константин свикал Първия вселенски събор на Църквата в 325 г.

Майка му, света Елена,

предано работила за утвърждаване на новата вяра и по неин почин бил открит Христовият кръст, били построени множество християнски храмове. Затова и тя се почита като равноапостолна.

Мъченик Константин

бил родом от Трънския или Пиротския край и още като момче отишъл в София да работи у търговци на овце, цинцари. Но един ден крадци ограбили господарите му и младият Константин бил наклеветен за кражбата. Той бил измъчван да признае, но невинното момче не можело да поеме такава вина. Тогава бил предаден на турци, които му поставили условие да приеме исляма, за да не го изтезават повече. Константин решително отказал и след поредица нови изтезания бил обезглавен, а тялото му захвърлили в полето. Християни, които разбрали за убийството, прибрали тялото на момчето и го погребали. Това станало в 1737 г. През следващите десетилетия много хора се стичали на гроба му и получавали изцеления.

Имен ден днес празнуват всички с имената Константин, Елена и техните производни.

Източник: БТА, Проф. Иван Желев    
Възнесение Господне Свети Константин Света Елена Равноапостоли Мъченик Константин Християнство Имен ден Първи вселенски събор Елеонска планина Указ от Милано
Последвайте ни
Опасно време в четвъртък: НИМХ предупреждава за порои и риск от наводнения

Опасно време в четвъртък: НИМХ предупреждава за порои и риск от наводнения

21 май: Крахът на Черния кардинал, който стана затворник № 03147

21 май: Крахът на Черния кардинал, който стана затворник № 03147

Радев освобождава от длъжност шефа на БАБХ

Радев освобождава от длъжност шефа на БАБХ

Откриха тялото на румънка изпод рухналата сграда в Германия

Откриха тялото на румънка изпод рухналата сграда в Германия

Имате стар, скъп кредит: Ето как да си свалите вноската

Имате стар, скъп кредит: Ето как да си свалите вноската

pariteni.bg
Как да се погрижим за котешката козина през пролетта

Как да се погрижим за котешката козина през пролетта

dogsandcats.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 2 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 2 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 2 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Филмов обир в Кан: Откраднаха часовник за 1 милион евро по време на фестивала

Любопитно Преди 9 минути

Всяка година в Кан, в периода около кинофестивала, високоспециализирани и много организирани крадци се опитват да отнемат бижутата от богати чуждестранни туристи

Снимката е илюстративна

Тийнейджър попадна на мистериозна монета от легендарния град Троя и озадачи археолозите

Свят Преди 20 минути

Бронзовата монета датира от III в. пр.н.е. Тя е открита в берлинския район Шпандау от момче, което просто си играело навън

Съдът гледа мерките на задържаните при акцията срещу имотната мафия

Съдът гледа мерките на задържаните при акцията срещу имотната мафия

България Преди 1 час

На 14 май бяха задържани девет души

Кризата в Близкия изток: САЩ с ново предложение, Иран го разглежда

Кризата в Близкия изток: САЩ с ново предложение, Иран го разглежда

Свят Преди 1 час

Междувременно Тръмп заяви, че ситуацията остава изключително напрегната и може бързо да се изостри

НС разглежда промени в Закона за държавната финансова инспекция

НС разглежда промени в Закона за държавната финансова инспекция

България Преди 1 час

Законопроектът беше приет на първо четене от временната комисия по бюджет и финанси на 14 май

<p>Изслушват регионалния министър&nbsp;за свлачището на пътя Смолян - Пампорово</p>

Изслушват регионалния министър Иван Шишков за свлачището на пътя Смолян - Пампорово

България Преди 1 час

Свличането на земна маса откъсна 300 метра от пътя

Куба

"Куба е следваща": Ще има ли война между Вашингтон и Хавана?

Свят Преди 1 час

Тръмп директно заплаши Куба с военна намеса, а Хавана явно подготвя гражданите си за военно нападение

<p>Крият градушка в ръкава си: Поверията за Св. Св. Константин и Елена</p>

Крият градушката в ръкава си: Защо на 21 май никой не смее да разгневи Св. Св. Константин и Елена

България Преди 1 час

На 21 май почитаме св. св. Константин и Елена. Вижте малко известната история за императора, преобърнал християнския свят, и древните странджански предания за пречистващата сила на жаравата

5 факта за глада: Защо прави хората гневни и защо се свързва с хормоните

5 факта за глада: Защо прави хората гневни и защо се свързва с хормоните

Любопитно Преди 1 час

Защо празният стомах е само малка част от проблема и как стресът управлява апетита ни

Израелски министър показа вързани активисти, огромен скандал

Израелски министър показа вързани активисти, огромен скандал

Свят Преди 9 часа

Според организаторите на флотилията израелската полиция е задържала 430 участници в хуманитарната акция

ЦСКА ликува с Купата на България в драматичен финал

ЦСКА ликува с Купата на България в драматичен финал

Свят Преди 10 часа

Двубоят се игра пред 30 000 на "Васил Левски", които гледаха бърз, напрегнат и много динамичен мач

Министър Евтим Милошев връчи наградите „Златен век“

Министър Евтим Милошев връчи наградите „Златен век“

България Преди 10 часа

НАТО постави червена линия пред Путин и Лукашенко

НАТО постави червена линия пред Путин и Лукашенко

Свят Преди 10 часа

Рюте: Те знаят, че ако това се случи - последствията ще бъдат опустошителни

В Северна Македония внесоха искане за референдум за конституционните промени

В Северна Македония внесоха искане за референдум за конституционните промени

Свят Преди 10 часа

За да придобие институционална тежест, предложението за референдум трябва да премине през парламентарно гласуване

Иран: Получихме ново мирно предложение от САЩ

Иран: Получихме ново мирно предложение от САЩ

Свят Преди 11 часа

Пакистан посредничи в процеса на преговорите

САЩ предложиха "нов път" на кубинците

САЩ предложиха "нов път" на кубинците

Свят Преди 12 часа

Посланието граничи с призив за бунт

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 21 май, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 21 май, четвъртък

Edna.bg

Христо Стоичков със силни думи след триумфа на ЦСКА

Gong.bg

ВИДЕО: „Червеният“ празник на стадион „Васил Левски“

Gong.bg

15-километрова колона от тирове се образува на магистрала „Марица“ към „Капитан Андреево“

Nova.bg

Жълт код за значителни валежи в Източна България

Nova.bg