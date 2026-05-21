Съдът гледа мерките на задържаните при акцията срещу имотната мафия

В Съдебната палата ще бъде разгледана въззивната мярка за неотклонение на част от задържаните при акцията на СДВР срещу предполагаема схема за имотни измами.

Операцията беше проведена на 14 май, когато бяха задържани общо девет души. На част от тях впоследствие бяха повдигнати обвинения, свързани с дейност на т.нар. имотна мафия.

В рамките на разследването служители на полицията са извършили претърсвания на девет жилища и офиси, както и на шест автомобила. По данни на разследващите при обиските са били открити лични карти на граждани, които по закон следва да се намират у техните притежатели.

Разследващите са иззели и множество нотариални актове, за които има съмнения, че са били използвани при подготвяни имотни измами.

Сред намерените документи има и такива, свързани с покупко-продажба на недвижими имоти, както и последващо прехвърляне на още девет имота.

Очаква се съдът да реши дали задържаните да останат в ареста или спрямо тях да бъдат наложени по-леки мерки за неотклонение.