„Ако дрон го удари, отскача“: Тръмп разкри тайните на балната зала-бункер

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп разкри във вторник неоповестявани досега подробности за новата си подобна на бункер бална зала в Белия дом, като каза, че тя ще има база за дронове на покрива и военна болница като част от шестетажен подземен комплекс.

Сред шума от строителството, Тръмп разведе група репортери на обиколка из проекта, за да се опита да подсили аргумента си, че Конгресът на САЩ трябва да отпусне 1 милиард долара за финансиране на подобренията на сигурността на сградата.

Демократите и някои републиканци се противопоставят на искането, наричайки го екстравагантно, докато американците се борят с неконтролируемо растящите цени на бензина и други последици от войната на Тръмп срещу Иран преди междинните избори през ноември.

Тръмп, милиардер и предприемач в сферата на недвижимите имоти, не спести думи при описанието на неизвестни досега подробности за проекта, който със своите около 8360 кв. м ще засенчи съседния Бял дом, построен в края на XVIII в., предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Тръмп твърди, че балната зала е необходима за големи събития с 1000 души – капацитет, който е много по-голям от този, който пространствата за приеми в Белия дом могат да поберат. Той настоя за залата след явен опит за убийство в хотел във Вашингтон, където присъстваше на медийна гала вечер, аргументирайки се, че това ще бъде много по-сигурно място.

Тръмп детайлизира характеристиките за сигурност на балната зала, описвайки подобна на бункер структура със заздравен покрив, способен да издържи на директна атака.

Той каза, че титаниевата ограда, инсталирана наскоро около балната зала, е толкова здрава, че „булдозер не може да я събори“. Покривът, по думите му, ще бъде изграден от „непробиваема стомана“.

Под балната зала ще има комплекс, простиращ се на шест етажа в дълбочина, каза той, посочвайки два, които вече се строят. Подземният комплекс ще включва военна болница и изследователски съоръжения, въпреки че Тръмп не обясни какъв ще бъде фокусът на изследванията. Белият дом отказа да предостави допълнителни подробности.

Той говореше с вълнение за инсталирането на база за дронове на покрива, „настроена за неограничен брой дронове“. „Целият покрив е изграден за военните. Те имат огромен капацитет за дронове. Не само че е защитен от дронове, ако дрон го удари, той отскача и няма да има никакъв ефект, но е замислен и като пристанище за дронове, което ще защитава целия Вашингтон“, каза той.

Прозорците на балната зала ще бъдат дебели четири инча (около 10 см) и направени от специален вид стъкло. „Можеш да виждаш през него, сякаш не съществува“, каза той.