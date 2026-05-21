„Ако дрон го удари, отскача“: Тръмп разкри тайните на балната зала-бункер

Сред шума от строителството, Тръмп разведе група репортери на обиколка из проекта, за да се опита да подсили аргумента си, че Конгресът на САЩ трябва да отпусне 1 милиард долара за финансиране на подобренията на сигурността на сградата

21 май 2026, 09:30
Източник: БТА/AP

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп разкри във вторник неоповестявани досега подробности за новата си подобна на бункер бална зала в Белия дом, като каза, че тя ще има база за дронове на покрива и военна болница като част от шестетажен подземен комплекс.

Сред шума от строителството, Тръмп разведе група репортери на обиколка из проекта, за да се опита да подсили аргумента си, че Конгресът на САЩ трябва да отпусне 1 милиард долара за финансиране на подобренията на сигурността на сградата.

Демократите и някои републиканци се противопоставят на искането, наричайки го екстравагантно, докато американците се борят с неконтролируемо растящите цени на бензина и други последици от войната на Тръмп срещу Иран преди междинните избори през ноември.

Тръмп, милиардер и предприемач в сферата на недвижимите имоти, не спести думи при описанието на неизвестни досега подробности за проекта, който със своите около 8360 кв. м ще засенчи съседния Бял дом, построен в края на XVIII в., предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Тръмп твърди, че балната зала е необходима за големи събития с 1000 души – капацитет, който е много по-голям от този, който пространствата за приеми в Белия дом могат да поберат. Той настоя за залата след явен опит за убийство в хотел във Вашингтон, където присъстваше на медийна гала вечер, аргументирайки се, че това ще бъде много по-сигурно място.

Тръмп детайлизира характеристиките за сигурност на балната зала, описвайки подобна на бункер структура със заздравен покрив, способен да издържи на директна атака.

Той каза, че титаниевата ограда, инсталирана наскоро около балната зала, е толкова здрава, че „булдозер не може да я събори“. Покривът, по думите му, ще бъде изграден от „непробиваема стомана“.

Под балната зала ще има комплекс, простиращ се на шест етажа в дълбочина, каза той, посочвайки два, които вече се строят. Подземният комплекс ще включва военна болница и изследователски съоръжения, въпреки че Тръмп не обясни какъв ще бъде фокусът на изследванията. Белият дом отказа да предостави допълнителни подробности.

Той говореше с вълнение за инсталирането на база за дронове на покрива, „настроена за неограничен брой дронове“. „Целият покрив е изграден за военните. Те имат огромен капацитет за дронове. Не само че е защитен от дронове, ако дрон го удари, той отскача и няма да има никакъв ефект, но е замислен и като пристанище за дронове, което ще защитава целия Вашингтон“, каза той.

Прозорците на балната зала ще бъдат дебели четири инча (около 10 см) и направени от специален вид стъкло. „Можеш да виждаш през него, сякаш не съществува“, каза той.

Източник: Reuters    
Доналд Тръмп Бял дом Бална зала бункер Подземен комплекс Военна болница База за дронове Сигурност Финансиране Строителство Конгрес на САЩ
Иран може и да няма екип от делфини, готови за разгръщане в военни операции, но САЩ имат. Секретният отряд е създаден по време на Студената война, когато учени, изследващи сонарните способности на делфините, осъзнават, че те могат да идентифицират обекти под водата с висока точност

Лидерът на ДПС настоява за проверка на твърденията за негови пътувания зад граница

Епицентърът е бил в залива на Поцуоли

Всяка година в Кан, в периода около кинофестивала, високоспециализирани и много организирани крадци се опитват да отнемат бижутата от богати чуждестранни туристи

Бронзовата монета датира от III в. пр.н.е. Тя е открита в берлинския район Шпандау от момче, което просто си играело навън

Бюджетната комисия ще разгледа и поправки в удължителния закон за бюджета за 2025 г.

От Агенция „Митници" посочват, че трафикът през граничния пункт е изключително интензивен

Причината е открита дупка в настилката

На 14 май бяха задържани девет души

Честваме и празника Възнесение Господне, който е винаги в четвъртък на шестата седмица след Великден

Междувременно Тръмп заяви, че ситуацията остава изключително напрегната и може бързо да се изостри

Издирването на нейна сънародничка и на българин продължава

Законопроектът беше приет на първо четене от временната комисия по бюджет и финанси на 14 май

Свличането на земна маса откъсна 300 метра от пътя

Тръмп директно заплаши Куба с военна намеса, а Хавана явно подготвя гражданите си за военно нападение

На 21 май почитаме св. св. Константин и Елена. Вижте малко известната история за императора, преобърнал християнския свят, и древните странджански предания за пречистващата сила на жаравата

