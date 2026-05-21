Любопитно

5 факта за глада: Защо прави хората гневни и защо се свързва с хормоните

Защо празният стомах е само малка част от проблема и как стресът управлява апетита ни

21 май 2026, 06:47
5 факта за глада: Защо прави хората гневни и защо се свързва с хормоните
Източник: iStock/Getty Images

Г ладът е сложен невробиологичен и хормонален процес, а не просто „празен стомах“. Хранителните навици са повлияни от еволюционни механизми, структура на мозъка и дори социални фактори.

Ето 5 факта за глада и как да го контролираме.

Хормоните влияят на апетита

Когато стомахът е почти празен, той произвежда хормона грелин. Той изпраща сигнал до хипоталамуса (мозъчна структура), че е време за хранене. Нивата на грелин обикновено се повишават преди хранене и спадат след насищане.

3 типа глад, които изпитваме

Друг хормон, лептинът, регулира енергийния баланс и се произвежда от мастната тъкан. Той сигнализира на мозъка, че енергийните резерви са достатъчни и не е необходим прием на храна. Хората с наднормено тегло обикновено имат високи нива на лептин в кръвта поради голямото количество мастна тъкан. Мозъкът им обаче спира да реагира правилно на него. Това причинява глад, въпреки че имат излишни енергийни резерви. Важно е да се разбере, че лептиновата резистентност не е причина за затлъстяването, а следствие от него.

7 трика за предотвратяване на неконтролируемия глад
7 снимки
глад
глад
глад
глад

Храносмилането започва преди храната да влезе в устата

Тялото започва да се подготвя за храносмилането предварително. Гледката, миризмата или дори мислите за храна активират блуждаещия нерв, който задейства секрецията на слюнка и стомашен сок.

Защо не чувстваме глад сутрин
6 снимки
глад сутрин
глад сутрин
глад сутрин
глад сутрин

Дигиталната ера доведе до появата на концепцията за визуален глад. Изследванията показват, че редовното гледане на изображения на атрактивна храна в социалните медии може да увеличи субективното чувство на глад. Такива визуални стимули предизвикват неврофизиологични промени, карайки мозъка да жадува за храна, дори когато няма енергийна нужда.

Постоянно мислите за храна? 9 доказани начина да поемете контрол

Гладът наистина прави човек по-ядосан

Когато храната се задържа за дълъг период от време, нивата на кръвната захар спадат, което води до отделянето на хормони на стреса - кортизол и адреналин. Тези хормони могат да причинят раздразнителност и агресивно поведение, пречейки на способността на мозъка да контролира импулсите.

Също така, чувство за глад може да причини умора, сънливост и проблеми с концентрацията.

Гладът изчезва, ако не му обръщаме внимание, ето защо

Лошият сън и стресът повишават апетита

Когато сме лишени от сън, нивата на „хормона на ситостта“ лептин спадат, докато нивата на „хормона на глада“ грелин се увеличават. Изследванията показват, че хората, които спят малко, са склонни да имат по-висок индекс на телесна маса и са по-склонни към преяждане.

Как да контролираме глада за сладко
8 снимки
ddd
ddd
ddd
ddd

Стресът има подобен ефект върху глада. Напрежението може да доведе до емоционално хранене. Ето защо е важно хората с наднормено тегло да разграничават физиологичния глад от емоционалния глад.

Понякога гладът е симптом

Съществува рядко генетично заболяване, наречено синдром на Прадер-Уили, което кара пациента да не може да се нахрани достатъчно. Аномалия в хромозома 15 нарушава функционирането на хипоталамуса, карайки човек да изпитва неконтролируем глад.

Защо винаги сме гладни? Д-р Джейсън Фънг разкри причината за проблема с преяждането

Гладът не е просто сигнал за празен стомах, а фино настроена система от взаимодействия между хормоните и мозъка. Разбирането на тези механизми позволява осъзнат подход към храненето и избягване на фалшиви сигнали за апетит, причинени от стрес или липса на сън.

Глад Хормони Апетит Грелин Лептин Визуален глад Стрес Лош сън Емоционално хранене Контрол на глада
Последвайте ни
Опасно време в четвъртък: НИМХ предупреждава за порои и риск от наводнения

Опасно време в четвъртък: НИМХ предупреждава за порои и риск от наводнения

21 май: Крахът на Черния кардинал, който стана затворник № 03147

21 май: Крахът на Черния кардинал, който стана затворник № 03147

Крият градушката в ръкава си: Защо на 21 май никой не смее да разгневи Св. Св. Константин и Елена

Крият градушката в ръкава си: Защо на 21 май никой не смее да разгневи Св. Св. Константин и Елена

5 факта за глада: Защо прави хората гневни и защо се свързва с хормоните

5 факта за глада: Защо прави хората гневни и защо се свързва с хормоните

Имате стар, скъп кредит: Ето как да си свалите вноската

Имате стар, скъп кредит: Ето как да си свалите вноската

pariteni.bg
Защо кучетата обичат да носят пръчки

Защо кучетата обичат да носят пръчки

dogsandcats.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 2 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 2 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 2 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Куба

"Куба е следваща": Ще има ли война между Вашингтон и Хавана?

Свят Преди 11 минути

Тръмп директно заплаши Куба с военна намеса, а Хавана явно подготвя гражданите си за военно нападение

Израелски министър показа вързани активисти, огромен скандал

Израелски министър показа вързани активисти, огромен скандал

Свят Преди 8 часа

Според организаторите на флотилията израелската полиция е задържала 430 участници в хуманитарната акция

НАТО постави червена линия пред Путин и Лукашенко

НАТО постави червена линия пред Путин и Лукашенко

Свят Преди 9 часа

Рюте: Те знаят, че ако това се случи - последствията ще бъдат опустошителни

В Северна Македония внесоха искане за референдум за конституционните промени

В Северна Македония внесоха искане за референдум за конституционните промени

Свят Преди 9 часа

За да придобие институционална тежест, предложението за референдум трябва да премине през парламентарно гласуване

Иран: Получихме ново мирно предложение от САЩ

Иран: Получихме ново мирно предложение от САЩ

Свят Преди 9 часа

Пакистан посредничи в процеса на преговорите

САЩ предложиха "нов път" на кубинците

САЩ предложиха "нов път" на кубинците

Свят Преди 10 часа

Посланието граничи с призив за бунт

Даниела Митева: Данните за нарушения са неверни

Даниела Митева: Данните за нарушения са неверни

България Преди 11 часа

По-рано днес правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че е предложил освобождаването на Митева

Отиде си една от легендите на художествената ни гимнастика

Отиде си една от легендите на художествената ни гимнастика

България Преди 11 часа

Бончева си е отишла днес, на 89 години

Ескалация, САЩ повдигнаха обвинения срещу Раул Кастро

Ескалация, САЩ повдигнаха обвинения срещу Раул Кастро

Свят Преди 11 часа

Обвинението идва в момент, в който Доналд Тръмп настоява за смяна на режима в Куба

Руски изтребители прехванаха британски самолет над Черно море

Руски изтребители прехванаха британски самолет над Черно море

Свят Преди 11 часа

В един момент Су-27 се е приближил на едва шест метра от носа на британския самолет

"Бангаранга" покори класациите в Европа

"Бангаранга" покори класациите в Европа

Любопитно Преди 11 часа

По груби сметки "Бангаранга" звучи по около 2 млн. пъти на ден

СГС даде ход на делото срещу бившия варненски кмет Иван Портних

СГС даде ход на делото срещу бившия варненски кмет Иван Портних

България Преди 12 часа

По делото ще бъдат разпитани всички свидетели и ще се гледа по общия ред

Радев назначи нов зам.-министър на отбраната

Радев назначи нов зам.-министър на отбраната

България Преди 12 часа

Днес премиерът Радев назначи нови заместник-министри и в няколко други министерства

Тръмп: Не бързам да сложа край на войната с Иран

Тръмп: Не бързам да сложа край на войната с Иран

Свят Преди 12 часа

Постигането на целите на мисията е по-важно от определянето на срокове

Бившата полицайка Симона Радева помоли да бъде оправдана

Бившата полицайка Симона Радева помоли да бъде оправдана

България Преди 12 часа

Тя беше осъдена от Софийския районен съд на пет години затвор

Уиз Калифа е на седмо място със сумата от 28 млн. долара

Полицията в Румъния търси Уиз Калифа

Свят Преди 13 часа

Той беше осъден в Румъния на девет месеца затвор за притежание на наркотици

Всичко от днес

От мрежата

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 21 май, четвъртък

Edna.bg

Цветът на косата, който подмладява жената с 15 години  

Edna.bg

Христо Стоичков със силни думи след триумфа на ЦСКА

Gong.bg

Да скъсаш мрежата (20.05.2026)

Gong.bg

Какво знаем за разпространението на ебола до момента

Nova.bg

Изслушват регионалния министър за свлачището на пътя Смолян-Пампорово

Nova.bg