България

Крият градушката в ръкава си: Защо на 21 май никой не смее да разгневи Св. Св. Константин и Елена

На 21 май почитаме св. св. Константин и Елена. Вижте малко известната история за императора, преобърнал християнския свят, и древните странджански предания за пречистващата сила на жаравата

21 май 2026, 06:51
Крият градушката в ръкава си: Защо на 21 май никой не смее да разгневи Св. Св. Константин и Елена
Източник: iStock/GettyImages

Н а 21 май църквата почита паметта на Свети Константин и Елена. Това е последният пролетен празник, чиято обредност вече подсеща за настъпващото лято.

Свети Константин бил римски император (306-337 г.). Роден в Ниш (днес в Сърбия), той се издигнал до виден пълководец във войската. След смъртта на баща му император Констанций Хлор, Константин бил поставен от войската на негово място.

Той бил възпитан в езическата вяра, но след едно видение на кръст в небето и надпис „С този знак ще победиш!“ наистина победил и решил да спре гонението на християните. За целта той издал указ в Медиоланум (днес Милано, Италия) през 313 г. за признаване на християнството като позволена религия.

Това позволило християнската вяра да се разпространи по цялата римска империя. Затова делото му се смята за апостолско. Константин свикал Първия вселенски събор на Църквата в 325 г.

Император Константин Велики
Император Константин Велики Източник: iStock/GettyImages

Майка му, света Елена, предано работила за утвърждаване на новата вяра и по неин почин бил открит Христовият кръст, били построени множество християнски храмове. Затова и тя се почита като равноапостолна. 

Мъченик Константин бил родом от Трънския или Пиротския край и още като момче отишъл в София да работи у търговци на овце, цинцари. Но един ден крадци ограбили господарите му и младият Константин бил наклеветен за кражбата. Той бил измъчван да признае, но невинното момче не можело да поеме такава вина.

Тогава бил предаден на турци, които му поставили условие да приеме исляма, за да не го изтезават повече. Константин решително отказал и след поредица нови изтезания бил обезглавен, а тялото му захвърлили в полето. Християни, които разбрали за убийството, прибрали тялото на момчето и го погребали. Това станало в 1737 г. През следващите десетилетия много хора се стичали на гроба му и получавали изцеления.

Огънят, който лекува, и чувалът с градушка: Магията на Костадиновден

На 21 май българската земя притихва пред един от най-мистичните, красиви и силни празници в народния ни календар – деня на Светите равноапостолни Константин и Елена, познат в традицията ни просто като Костадиновден. Разположен на прага между пролетта и лятото, този ден събира в едно древни езически култове към слънцето, християнска вяра и неподправен народен страх пред стихиите на природата. Това е време за пречистване, за любовни напеви под разлистените клони и за онзи вековен, вглъбен танц върху жарава, който и до днес кара учени и лаици да затаят дъх.

Чувалът с лед и тайните на нивата

Източник: iStock/GettyImages

В традиционните представи на нашите предци Костадиновден е последният пролетен акцент, който ясно подсеща за настъпващото горещо лято. Още от ранни зори на този ден влиза в сила строго и безусловно табу – всякаква полска работа е забранена. Никой не смее да хване мотика или да излезе с ралото на нивата, защото гневът на небето може да изпепели труда на стопаните.

Народът вярва, че светите Костадин и Еленка са повелители на летните стихии и „носят градушката в чувал“ или че „Еленка я крие в ръкава си“. Достатъчно е само малко невнимание или неуважение към паметта им, за да развържат чувала и да посипят ледени късове над житата и лозята.

Затова празникът се чества с дълбока почит, а в чест на огнените покровители жените приготвят обредни курбани. Тези курбани се раздават за здраве на цялото село, особено ако в някое семейство има тежко болен човек или фамилията е преминала през период на нищета и страдания.

Когато земята почервенее: Танцът на нестинарите

Най-ярката, разпознаваема и обвита в тайнство обредност на 21 май безспорно са игрите върху огън – нестинарството, запазено в автентичния си вид в мистичните пазухи на Странджа планина. Датата на църковния празник поразително съвпада с някогашния древен култ към слънцето по нашите земи. Нашите предци от незапомнени времена са знаели, че огънят притежава свещена, магическа сила – той пречиства всичко, което докосне, изгаря греховете и гони злите сили. И докато обикновените хора прескачат пламъците за здраве, нестинарите отиват много по-далеч.

На мегдана на селото се издига огромна клада от дърва. Когато вечерта огънят стихне и се превърне в равен, зловещо червенеещ кръг от жарава, тълпата притихва под хипнотичния ритъм на ритуалния тъпан и писъка на гайдата. Начело на шествието се носят иконите на Св. св. Константин и Елена, облечени в червени платове. В този момент в огнения кръг пристъпват боси нестинарите – най-често жени, изпаднали в особено състояние на транс, наричано „прихващане“.

Старите предания разказват как младият и снажен момък Константин нито за миг не се поколебал да влезе в огъня в името на Бог, заради което Творецът го избрал за свой помощник, който да води грешните души през жаравата. Затова нестинарите влизат в жаравата с неговата икона в ръце, вярвайки, че светците ги покровителстват и буквално проправят хладен път под босите им крака. Стъпвайки по нажежения до червено въглен, те не просто танцуват – в този мистичен унес нестинарите понякога изричат пророчески думи за бъдещето, гадаят за плодородието и общуват с духовете на умрелите предци.

Грехът на село Българи

Странджанските легенди пазят и една по-мрачна, вълнуваща история за произхода на този обред. Според преданията, в миналото легендарното село Българи било напълно откъснато от света, затворено в планината. Жителите му започнали да се женят помежду си – братовчеди с братовчеди, близки роднини с близки роднини.

Скоро природата си казала думата и децата в селото започнали да се раждат с белези и недъзи – неоспоримо доказателство за тежкия им грях пред божиите закони. Тогава първата нестинарка решила да изкупи греховете на съселяните си. Тя събрала жаравата на мегдана, взела иконата на светците и влязла боса в огъня, за да измоли прошка от небето и да пречисти родовата кръв. Оттогава насетне огненото кръщение се повтаря всяка година, за да остане земята чиста.

Люлки, веселба и орис за мъжки рожби

След като огнените игри приключат и нестинарите излязат от кръга с напълно невредими, чисти стъпала, уплахата отстъпва място на радостта. Всички се събират на общата трапеза около курбана, но празненството далеч не свършва дотук. По стара традиция Костадиновден се отбелязва в продължение на цели три дни – до 23 май. През втория и третия ден нестинарите и съселяните се събират в дома на главния нестинар на селото, носейки подаръци, където веселбата, яденето, пиенето и танците продължават с пълна сила.

В много български краища празникът носи и силен момински заряд. Подобно на Гергьовден, момчета и момичета в предженитбена възраст се събират в гората или по градините, за да връзват люлки на здрави и плодни дървета – най-често бук или дъб. Младите се люлеят, пеят любовни песни и си хвърлят тайни погледи.

Старо поверие гласи, че мъжете, които си харесат и спазарят булка на този ден, се считат за големи късметлии. Вярва се, че девойката, избрана на Костадиновден, ще бъде отлична, пестовна домакиня, ще върти къщата с лекота и ще дари съпруга си със силни синове, които да продължат рода.

Имен ден днес празнуват всички с имената: Константин, Елена, Елка, Еленко, Лена, Ленка, Ленко, Еленица, Костадин, Костадинка, Къна, Куна, Коста, Кочо, Койчо, Деница, Динко, Стоянка, Стоян, Светла, Светлана, Стойо, Траяна.

Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
Последвайте ни
Опасно време в четвъртък: НИМХ предупреждава за порои и риск от наводнения

Опасно време в четвъртък: НИМХ предупреждава за порои и риск от наводнения

21 май: Крахът на Черния кардинал, който стана затворник № 03147

21 май: Крахът на Черния кардинал, който стана затворник № 03147

Крият градушката в ръкава си: Защо на 21 май никой не смее да разгневи Св. Св. Константин и Елена

Крият градушката в ръкава си: Защо на 21 май никой не смее да разгневи Св. Св. Константин и Елена

5 факта за глада: Защо прави хората гневни и защо се свързва с хормоните

5 факта за глада: Защо прави хората гневни и защо се свързва с хормоните

Имате стар, скъп кредит: Ето как да си свалите вноската

Имате стар, скъп кредит: Ето как да си свалите вноската

pariteni.bg
10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

dogsandcats.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 2 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 2 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 2 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Куба

"Куба е следваща": Ще има ли война между Вашингтон и Хавана?

Свят Преди 11 минути

Тръмп директно заплаши Куба с военна намеса, а Хавана явно подготвя гражданите си за военно нападение

Израелски министър показа вързани активисти, огромен скандал

Израелски министър показа вързани активисти, огромен скандал

Свят Преди 8 часа

Според организаторите на флотилията израелската полиция е задържала 430 участници в хуманитарната акция

НАТО постави червена линия пред Путин и Лукашенко

НАТО постави червена линия пред Путин и Лукашенко

Свят Преди 9 часа

Рюте: Те знаят, че ако това се случи - последствията ще бъдат опустошителни

В Северна Македония внесоха искане за референдум за конституционните промени

В Северна Македония внесоха искане за референдум за конституционните промени

Свят Преди 9 часа

За да придобие институционална тежест, предложението за референдум трябва да премине през парламентарно гласуване

Иран: Получихме ново мирно предложение от САЩ

Иран: Получихме ново мирно предложение от САЩ

Свят Преди 9 часа

Пакистан посредничи в процеса на преговорите

САЩ предложиха "нов път" на кубинците

САЩ предложиха "нов път" на кубинците

Свят Преди 10 часа

Посланието граничи с призив за бунт

Даниела Митева: Данните за нарушения са неверни

Даниела Митева: Данните за нарушения са неверни

България Преди 11 часа

По-рано днес правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че е предложил освобождаването на Митева

Отиде си една от легендите на художествената ни гимнастика

Отиде си една от легендите на художествената ни гимнастика

България Преди 11 часа

Бончева си е отишла днес, на 89 години

Ескалация, САЩ повдигнаха обвинения срещу Раул Кастро

Ескалация, САЩ повдигнаха обвинения срещу Раул Кастро

Свят Преди 11 часа

Обвинението идва в момент, в който Доналд Тръмп настоява за смяна на режима в Куба

Руски изтребители прехванаха британски самолет над Черно море

Руски изтребители прехванаха британски самолет над Черно море

Свят Преди 11 часа

В един момент Су-27 се е приближил на едва шест метра от носа на британския самолет

"Бангаранга" покори класациите в Европа

"Бангаранга" покори класациите в Европа

Любопитно Преди 11 часа

По груби сметки "Бангаранга" звучи по около 2 млн. пъти на ден

СГС даде ход на делото срещу бившия варненски кмет Иван Портних

СГС даде ход на делото срещу бившия варненски кмет Иван Портних

България Преди 12 часа

По делото ще бъдат разпитани всички свидетели и ще се гледа по общия ред

Радев назначи нов зам.-министър на отбраната

Радев назначи нов зам.-министър на отбраната

България Преди 12 часа

Днес премиерът Радев назначи нови заместник-министри и в няколко други министерства

Тръмп: Не бързам да сложа край на войната с Иран

Тръмп: Не бързам да сложа край на войната с Иран

Свят Преди 12 часа

Постигането на целите на мисията е по-важно от определянето на срокове

Бившата полицайка Симона Радева помоли да бъде оправдана

Бившата полицайка Симона Радева помоли да бъде оправдана

България Преди 12 часа

Тя беше осъдена от Софийския районен съд на пет години затвор

Уиз Калифа е на седмо място със сумата от 28 млн. долара

Полицията в Румъния търси Уиз Калифа

Свят Преди 13 часа

Той беше осъден в Румъния на девет месеца затвор за притежание на наркотици

Всичко от днес

От мрежата

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 21 май, четвъртък

Edna.bg

Цветът на косата, който подмладява жената с 15 години  

Edna.bg

Христо Стоичков със силни думи след триумфа на ЦСКА

Gong.bg

Да скъсаш мрежата (20.05.2026)

Gong.bg

Какво знаем за разпространението на ебола до момента

Nova.bg

Изслушват регионалния министър за свлачището на пътя Смолян-Пампорово

Nova.bg