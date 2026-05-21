Свят

Земетресение разтърси района край Неапол

Епицентърът е бил в залива на Поцуоли

21 май 2026, 08:34
Източник: AP/БТА

З еметресение с магнитуд 4,4 разтърси рано в четвъртък сутрин района на Флегрейските полета, разположен на няколко километра от Неапол. Това съобщи Италианският институт по геофизика и вулканология.

Трусът е регистриран в 5:50 ч. местно време на дълбочина от три километра. Епицентърът му е бил в залива на Поцуоли - крайморски град, част от метрополния район на Неапол.

Няколко земетресения в района край Неапол

Минути по-късно, в 5:57 ч., е последвал по-слаб вторичен трус, предаде АФП.

Флегрейските полета, чиято ерупция преди около 40 000 години е оказала влияние върху климата на планетата, предизвикват тревога сред местните жители и учените заради засилената си активност. Тя се дължи на газовете, отделяни от магмата, които оказват натиск върху земната повърхност и причиняват напукване на почвата.

Източник: БГНЕС    
