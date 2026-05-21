НС обсъжда орязване на правомощията на особения търговски управител на „Лукойл" у нас

Временната бюджетна комисия в парламента ще обсъди законодателни промени, свързани с правомощията на особения търговски управител на „Лукойл“ в България Румен Спецов.

Предложенията са внесени от депутати от управляващото мнозинство и предвиждат ограничаване на част от правомощията на управителя. Сред основните промени е възстановяването на съдебния контрол върху действията му, което според вносителите ще осигури по-голяма прозрачност и възможност за обжалване на решения.

Законопроектът включва и текстове, които дават възможност да бъдат оспорвани сделки, извършени без одобрение от Министерския съвет. Освен това се предлага особеният управител да бъде задължен да представя ежемесечни отчети за дейността си пред министъра на икономиката.

Очаква се промените да бъдат разгледани в рамките на заседание на комисията, на което ще се обсъждат и други финансови и бюджетни въпроси.

Сред тях са и поправки в удължителния закон за бюджета за 2025 година. Според предложените текстове минималната пенсия ще бъде увеличена с 7,8% от 1 юли.

След предвиденото осъвременяване размерът на минималната пенсия ще достигне 347,51 евро. Промените са част от мерките, насочени към актуализиране на социалните плащания и разходите в държавния бюджет.