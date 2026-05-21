Тийнейджър попадна на мистериозна монета от легендарния град Троя и озадачи археолозите

Г ермански тийнейджър наскоро откри древна гръцка монета – първата подобна находка, регистрирана някога на територията на Берлин. Монетата, която датира от трети век преди новата ера, е намерена от 13-годишен ученик в район Шпандау – място, което обикновено не се свързва с антични гръцки артефакти, съобщава FOX News.

Археологическият център PETRI Berlin обяви откритието, като подчерта, че находките от класическата античност са изключителна рядкост в германската столица.

„Докато римски обекти се идентифицират от време на време, макар и регулярно, гръцки находки досега напълно липсваха. Поради тази причина настоящото откритие представлява истинска научна рядкост“, се посочва в официалното съобщение.

Малката бронзова монета е с диаметър от едва 12 милиметра и тежи 7 грама. Въпреки историческата си стойност, в античния свят тя вероятно е имала съвсем малка парична стойност.

Произход от легендарната Троя

Монетата е изсечена между 281 и 261 г. пр.н.е. в Троя – легендарния град, свързан с Троянската война.

Лицевата страна изобразява главата на богинята Атина с коринтски шлем.

Обратната страна показва Атина Илиас (локалната троянска форма на богинята) с тъкана кошница, известна като калатос.

Първоначално за учените не е било ясно дали монетата е намерена в реален археологически контекст, или е изгубен предмет от модерна колекция. Проучването на терена от специалисти обаче е разкрило ясни доказателства, че мястото е било използвано като праисторическо погребално поле. Откритите керамични фрагменти, кремирани останки и бронзово двойно копче сочат към гробище от Бронзовата или ранната Желязна епоха.

Поради ниската си стойност, монетата най-вероятно е била оставена като погребален дар, смята Йенс Хенкер, служител по археологическото наследство към Държавната служба за паметниците на културата в Берлин.

Пътят на монетата до Берлин остава мистерия

Хенкер сподели пред Fox News Digital, че момчето просто си е играело в обичайния си район, преди да се натъкне на монетата случайно.

„Тъй като се интересува от стари монети, то вероятно е имало набито око, забелязало я е и я е взело със себе си... без изобщо да подозира какво е намерило“, разказва той.

Как точно монетата е стигнала до Берлин, все още няма научно обяснение.

Според археолозите подобен погребален ритуал до този момент не е известен в цялия древен свят на Източното Средиземноморие

„След като в Древна Гърция имаме кехлибар от Балтийско море, това показва, че търговски връзки са съществували още през Бронзовата епоха. Монетата може просто да е била стока за размяна. Дали е пристигнала директно от Гърция, или чрез контакти с келтските племена на югозапад? В края на краищата имаме много предположения и въпроси, но едно нещо трябва да се признае: между тези древни народи е имало връзки, може би много по-мащабни, отколкото можем да си представим днес“, размишлява Хенкер.

Контакторите на гърците с германските племена са били далеч по-ограничени в сравнение с мащабните връзки по времето на Римската империя. Причината е, че германските племена често са били използвани като помощни войски от римляните. В замяна на това, както и чрез плячкосване, в района са попадали множество римски предмети. По-малкият брой гръцки находки доказва по-слаб интензитет на контактите.

Официалният представител подчерта значимостта на събитието, допълвайки, че екипът му никога не е очаквал подобно откритие, въпреки че тайно си го е пожелавал. За самия Берлин това е първата подобна находка, но не и за по-широкия регион Бранденбург около града. Около 1584 г. германски фермер открива тетрадрахма от остров Тасос, датираща след 146 г. пр.н.е. Въпреки това тези открития остават феноменална рядкост.