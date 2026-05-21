България

Километричен капан: Над 15 км опашка от камиони на АМ „Марица“ към „Капитан Андреево“

От Агенция „Митници“ посочват, че трафикът през граничния пункт е изключително интензивен

21 май 2026, 07:59
Източник: iStock

Д ълги колони от товарни автомобили отново затрудняват движението по автомагистрала „Марица“ между Свиленград и ГКПП „Капитан Андреево“, като според шофьори ситуацията вече няколко дни остава напрегната, съобщи NOVA.

Тази сутрин опашката от камиони е достигнала над 15 километра. Първите тежкотоварни автомобили започват още преди отбивката за Гърция, а след Свиленград в посока Турция на места те са подредени в две колони.

По думите на водачи струпването на тирове създава риск от пътни инциденти, особено при извършване на маневри. Допълнително затруднение е, че на места шофьори се движат и извън превозните си средства, което налага останалите участници в движението да бъдат особено внимателни.

От Агенция „Митници“ посочват, че трафикът през граничния пункт е изключително интензивен. За едно денонощие през „Капитан Андреево“ преминават между 2 500 и 3 000 товарни автомобила.

Източник: NOVA    
Камиони Задръстване Автомагистрала Марица ГКПП Капитан Андреево Граничен трафик Опашка от автомобили Свиленград Пътна безопасност Шофьори Пътни инциденти
След фаталния инцидент: Нови мерки срещу нападения от мечки в Природен парк "Витоша"

„Ако дрон го удари, отскача": Тръмп разкри тайните на балната зала-бункер

Радев освобождава от длъжност шефа на БАБХ

Шок в ефир: Британско радио по погрешка обяви смъртта на крал Чарлз III

Имате стар, скъп кредит: Ето как да си свалите вноската

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня" при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия"

Свят Преди 13 минути

Иран може и да няма екип от делфини, готови за разгръщане в военни операции, но САЩ имат. Секретният отряд е създаден по време на Студената война, когато учени, изследващи сонарните способности на делфините, осъзнават, че те могат да идентифицират обекти под водата с висока точност

България Преди 54 минути

Лидерът на ДПС настоява за проверка на твърденията за негови пътувания зад граница

Свят Преди 1 час

Епицентърът е бил в залива на Поцуоли

.

Любопитно Преди 1 час

Всяка година в Кан, в периода около кинофестивала, високоспециализирани и много организирани крадци се опитват да отнемат бижутата от богати чуждестранни туристи

България Преди 2 часа

Бюджетната комисия ще разгледа и поправки в удължителния закон за бюджета за 2025 г.

Свят Преди 2 часа

Причината е открита дупка в настилката

България Преди 2 часа

На 14 май бяха задържани девет души

Любопитно Преди 2 часа

Честваме и празника Възнесение Господне, който е винаги в четвъртък на шестата седмица след Великден

Свят Преди 2 часа

Междувременно Тръмп заяви, че ситуацията остава изключително напрегната и може бързо да се изостри

Свят Преди 3 часа

Издирването на нейна сънародничка и на българин продължава

България Преди 3 часа

Законопроектът беше приет на първо четене от временната комисия по бюджет и финанси на 14 май

България Преди 3 часа

Свличането на земна маса откъсна 300 метра от пътя

Свят Преди 3 часа

Тръмп директно заплаши Куба с военна намеса, а Хавана явно подготвя гражданите си за военно нападение

България Преди 3 часа

На 21 май почитаме св. св. Константин и Елена. Вижте малко известната история за императора, преобърнал християнския свят, и древните странджански предания за пречистващата сила на жаравата

Любопитно Преди 3 часа

Защо празният стомах е само малка част от проблема и как стресът управлява апетита ни

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

