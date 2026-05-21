Километричен капан: Над 15 км опашка от камиони на АМ „Марица“ към „Капитан Андреево“

Д ълги колони от товарни автомобили отново затрудняват движението по автомагистрала „Марица“ между Свиленград и ГКПП „Капитан Андреево“, като според шофьори ситуацията вече няколко дни остава напрегната, съобщи NOVA.

Тази сутрин опашката от камиони е достигнала над 15 километра. Първите тежкотоварни автомобили започват още преди отбивката за Гърция, а след Свиленград в посока Турция на места те са подредени в две колони.

По думите на водачи струпването на тирове създава риск от пътни инциденти, особено при извършване на маневри. Допълнително затруднение е, че на места шофьори се движат и извън превозните си средства, което налага останалите участници в движението да бъдат особено внимателни.

От Агенция „Митници“ посочват, че трафикът през граничния пункт е изключително интензивен. За едно денонощие през „Капитан Андреево“ преминават между 2 500 и 3 000 товарни автомобила.