"Куба е следваща": Ще има ли война между Вашингтон и Хавана?

Тръмп директно заплаши Куба с военна намеса, а Хавана явно подготвя гражданите си за военно нападение

21 май 2026, 06:52
Т ръмп директно заплаши Куба с военна намеса, а Хавана явно подготвя гражданите си за военно нападение, съобщава Deutsche Welle.

Ще има ли война между Куба и САЩ?

"Това е някаква шега. Ако живеем ден за ден, как можем да складираме храна за войната?", пише потребител от Куба в социалните мрежи в отговор на публикувани от правителството препоръки за подготовка за потенциално военно нападение от САЩ.

Публикации като тази има много - в социалните мрежи ясно се вижда, че кубинците са объркани и притеснени след публикуването на тези препоръки и с покачващото се напрежение между Хавана и Вашингтон.

"Семейният наръчник за защита на населението в случай на военна агресия" препоръчва всеки да има подготвена раница с лични документи, радио, фенер, кибрит, свещи, аптечка, храна за три дни, питейна вода, хигиенни продукти и лекарства за хронични заболявания.

Документът препоръчва и всички да се запознаят с убежищата, които могат да използват при потенциален въздушен удар. Този наръчник е публикуван в момент, в който напрежението между САЩ и Куба ескалира. В последните седмици Доналд Тръмп многократно намеква, че възнамерява да предприеме действия срещу Куба, включително и директно: "Куба е следваща."

Куба се подготвя за война?

Напрежението се покачи още повече, след като американската новинарска платформа Axios цитира източници от разузнаването, според които Куба се е сдобила с над 300 военни дрона и проучва възможностите да ги използва около американска база в Гуантанамо.

Анализаторката Гуадалупе Кореа-Кабрера казва, че този ограничен брой дронове едва ли ще представлява някаква сериозна заплаха. "Във военен и стратегически контекст 300 дрона са нищо в сравнение с капацитета на САЩ", коментира професорката по политически науки в университета "Джордж Мейсън" във Вирджиния, САЩ. Експертката вярва, че настоящата ситуация трябва да се разглежда в по-широк геополитически контекст, който е свързан с напрежение между САЩ и други глобални играчи като Русия и Китай.

"Географското положение на Куба - извън символиката му, е ключово за всяка държава, която иска да контролира Западното полукълбо", обяснява Кореа-Кабрера. Според нея купуването на дронове от Хавана не е толкова сериозна причина за притеснения. По-голям проблем са потенциалните стратегически съюзи на Хавана с държави, които са враждебни към САЩ. "Не става дума за война на Куба срещу САЩ, а за глобален конфликт, който включва и други държави”, обяснява експертката.

Хуманитарна криза би струвала скъпо на Вашингтон

Куба през последните години е засегната от прекъсвания на електрозахранването, недостиг на храна и медицински грижи, както и рекорден приток на мигранти. Някои наблюдатели смятат, че най-големият риск за Вашингтон може би не идва от военните действия. "Най-сериозният ефект ще бъде психологически или политически, а не чисто военен", смята Хуан Баталеме от Аржентинския съвет за международни отношения. "Потенциална хуманитарна криза ще е много по-проблемна за САЩ, отколкото военен конфликт", коментира той.

Според експерта, ако потенциален конфликт отключи масова миграция, кадрите на кубинци, които масово се опитват да напуснат острова по вода или търсят хуманитарна помощ в Гуантанамо, ще имат голяма политическа цена за Вашингтон. Баталеме смята, че САЩ искат да избегнат криза в целия регион. "Вашингтон се нуждае от смяна на властта в Куба, която да е спокойна и не предизвика голям проблем или трусове в региона", казва той. "Куба в момента прилича на Венецуела в последните години - изключително уязвима държава, която остава донякъде на повърхността с външна подкрепа."

Въпреки острата реторика и задълбочаващото се дипломатическо напрежение експертът по международна политика смята, че едва ли скоро ще се стигне до директна конфронтация между двете държави. "Ситуацията продължава да се развива повече на политическия терен, отколкото на военния", обобщава Баталеме.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
