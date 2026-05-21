Изслушват регионалния министър Иван Шишков за свлачището на пътя Смолян - Пампорово

Д епутатите ще изслушат министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков във връзка със свлачището на пътя Смолян – Пампорово. Очаква се министърът да представи информация за резултатите от извършените до момента анализи, както и за възможните варианти за възстановяване на трасето и изграждане на обходен път.

Народните представители ще поставят въпроси, свързани с текущото състояние на свлачището, степента на активност на земните маси и предприетите действия за обезопасяване на района. Сред темите ще бъдат и мерките за ограничаване на риска за преминаващите автомобили и инфраструктурата в района.

В началото на месеца мащабно свлачище засегна участък от около 300 метра от пътя между Смолян и Пампорово. При инцидента бяха повалени стотици дървета и електрически стълбове, а движението по трасето беше сериозно затруднено.

Свлачищният процес нанесе щети и на инженерната инфраструктура в района, след като беше прекъсната тръба с метан. Това наложи спешни действия от страна на аварийните екипи и допълнителни проверки за безопасност.

След възникването на свлачището експерти започнаха огледи на терена, за да установят причините за активизирането на земните маси и риска от нови срутвания. По предварителни данни се анализира влиянието на обилните валежи, геоложките особености на района и състоянието на пътната инфраструктура.

Пътят Смолян – Пампорово е сред ключовите маршрути в региона, особено по време на активните туристически сезони. Заради това институциите обсъждат варианти за възстановяване на транспортната връзка и осигуряване на безопасно преминаване до окончателното укрепване на засегнатия участък.