"Провалени политици от ДБ фабрикуват лъжи!", Делян Пеевски сезира прокуратурата

Лидерът на ДПС настоява за проверка на твърденията за негови пътувания зад граница

21 май 2026, 09:12
Източник: БТА

С езирам прокуратурата за извършване на проверка на твърденията на представители на „Демократична България“ (ДБ) във връзка с мои пътувания зад граница. Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на партията.

„Поведението и обсесиите на тези провалени политици не представляват никакъв обществен или политически интерес, но в името на справедливостта подобни актове на (системно) оклеветяване и изричане на неистини и манипулации трябва да среща закона с цялата му строгост и отговорност“, посочва Пеевски.

По неговите думи това е компенсаторен модел на поведение на политици, които са „претърпели катастрофален неуспех, който те обаче се опитват да пренесат като алиби за собственото си пребиваване в политиката, но с който създават токсична и нездравословна обществена атмосфера на изфабрикувани компрометиращи и неверни обвинения срещу всеки свой опонент“.

В сряда от ДБ казаха, че сезират Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ с данни, които пораждат обосновано съмнение за възможно нерегламентирано влияние при възлагането и изпълнението на обществени поръчки. От формацията посочиха, че повод за сигнала са честите пътувания на Делян Пеевски до Дубай.

Източник: Борислава Бибиновска, БТА    
Делян Пеевски ДПС Демократична България Прокуратура Обвинения Пътувания зад граница Обществени поръчки Дубай Политически скандал Клевета
След фаталния инцидент: Нови мерки срещу нападения от мечки в Природен парк "Витоша"

„Ако дрон го удари, отскача": Тръмп разкри тайните на балната зала-бункер

Радев освобождава от длъжност шефа на БАБХ

Шок в ефир: Британско радио по погрешка обяви смъртта на крал Чарлз III

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

XPeng изпревари Tesla и при роботакситата, започна масово производство

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!
Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 2 дни
Това ли е планът за
Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 2 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня" при атака
Куба предупреди САЩ с „кървава баня" при атака

Преди 2 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия"
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия"

Преди 2 дни
Тайният отряд от „делфини-камикадзе“, който може да отвори Ормузкия проток

Иран може и да няма екип от делфини, готови за разгръщане в военни операции, но САЩ имат. Секретният отряд е създаден по време на Студената война, когато учени, изследващи сонарните способности на делфините, осъзнават, че те могат да идентифицират обекти под водата с висока точност

"Полша е съюзник за пример": Казусът с американските войски

САЩ отлагат изпращането на очаквани 4000 войници в Полша

Бронзовата монета датира от III в. пр.н.е. Тя е открита в берлинския район Шпандау от момче, което просто си играело навън

НС обсъжда орязване на правомощията на особения търговски управител на „Лукойл" у нас

Бюджетната комисия ще разгледа и поправки в удължителния закон за бюджета за 2025 г.

От Агенция „Митници“ посочват, че трафикът през граничния пункт е изключително интензивен

Закъснения и анулирани полети: Затвориха една от пистите на летище „Ла Гуардия” в Ню Йорк

Причината е открита дупка в настилката

Съдът гледа мерките на задържаните при акцията срещу имотната мафия

На 14 май бяха задържани девет души

Честваме и празника Възнесение Господне, който е винаги в четвъртък на шестата седмица след Великден

Кризата в Близкия изток: САЩ с ново предложение, Иран го разглежда

Междувременно Тръмп заяви, че ситуацията остава изключително напрегната и може бързо да се изостри

Откриха тялото на румънка изпод рухналата сграда в Германия

Издирването на нейна сънародничка и на българин продължава

НС разглежда промени в Закона за държавната финансова инспекция

Законопроектът беше приет на първо четене от временната комисия по бюджет и финанси на 14 май

Свличането на земна маса откъсна 300 метра от пътя

Тръмп директно заплаши Куба с военна намеса, а Хавана явно подготвя гражданите си за военно нападение

На 21 май почитаме св. св. Константин и Елена. Вижте малко известната история за императора, преобърнал християнския свят, и древните странджански предания за пречистващата сила на жаравата

5 факта за глада: Защо прави хората гневни и защо се свързва с хормоните

Защо празният стомах е само малка част от проблема и как стресът управлява апетита ни

21 май: Крахът на Черния кардинал, който стана затворник № 03147

Вижте какво се е случило на този ден в историята

