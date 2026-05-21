"Провалени политици от ДБ фабрикуват лъжи!", Делян Пеевски сезира прокуратурата

С езирам прокуратурата за извършване на проверка на твърденията на представители на „Демократична България“ (ДБ) във връзка с мои пътувания зад граница. Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на партията.

„Поведението и обсесиите на тези провалени политици не представляват никакъв обществен или политически интерес, но в името на справедливостта подобни актове на (системно) оклеветяване и изричане на неистини и манипулации трябва да среща закона с цялата му строгост и отговорност“, посочва Пеевски.

По неговите думи това е компенсаторен модел на поведение на политици, които са „претърпели катастрофален неуспех, който те обаче се опитват да пренесат като алиби за собственото си пребиваване в политиката, но с който създават токсична и нездравословна обществена атмосфера на изфабрикувани компрометиращи и неверни обвинения срещу всеки свой опонент“.

В сряда от ДБ казаха, че сезират Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ с данни, които пораждат обосновано съмнение за възможно нерегламентирано влияние при възлагането и изпълнението на обществени поръчки. От формацията посочиха, че повод за сигнала са честите пътувания на Делян Пеевски до Дубай.