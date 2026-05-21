България

НС разглежда промени в Закона за държавната финансова инспекция

Законопроектът беше приет на първо четене от временната комисия по бюджет и финанси на 14 май

21 май 2026, 07:01
НС разглежда промени в Закона за държавната финансова инспекция
Източник: БТА

П арламентът ще разгледа на първо четене законопроект за изменение на Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ), внесен от Министерския съвет. Това предвижда програмата за днешното пленарно заседание.

Законопроектът беше приет на първо четене от временната комисия по бюджет и финанси към Народното събрание на 14 май.

Измененията целят да отразят промените, настъпили след приемането на еврото, като национална валута, по отношение на текстовете в ЗДФИ относно възстановяването на вреда, причинена във валута, при търсене на пълна имуществена отговорност.

Предлага се изменение на текста на чл. 25 в частта „Имуществена отговорност“ на настоящата версия на закона, който предвижда, че вреда, причинена във валута, се възстановява в същата валута или в левове по най-високия курс на Българската народна банка към деня на причиняването, откриването или възстановяването. Според мотивите не се очаква предлаганата уредба да доведе до финансово въздействие върху задължените икономически и други субекти.

Източник: БТА/Лилия Йорданова    
Парламент Законопроект Закон за държавната финансова инспекция Министерски съвет Пленарно заседание Комисия по бюджет и финанси Приемане на еврото Имуществена отговорност Възстановяване на вреда Българска народна банка
Последвайте ни
Опасно време в четвъртък: НИМХ предупреждава за порои и риск от наводнения

Опасно време в четвъртък: НИМХ предупреждава за порои и риск от наводнения

21 май: Крахът на Черния кардинал, който стана затворник № 03147

21 май: Крахът на Черния кардинал, който стана затворник № 03147

Радев освобождава от длъжност шефа на БАБХ

Радев освобождава от длъжност шефа на БАБХ

Откриха тялото на румънка изпод рухналата сграда в Германия

Откриха тялото на румънка изпод рухналата сграда в Германия

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 2 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 2 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 2 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Тийнейджър попадна на мистериозна монета от легендарния град Троя и озадачи археолозите

Свят Преди 19 минути

Бронзовата монета датира от III в. пр.н.е. Тя е открита в берлинския район Шпандау от момче, което просто си играело навън

НС обсъжда орязване на правомощията на особения търговски управител на „Лукойл" у нас

НС обсъжда орязване на правомощията на особения търговски управител на „Лукойл" у нас

България Преди 32 минути

Бюджетната комисия ще разгледа и поправки в удължителния закон за бюджета за 2025 г.

Съдът гледа мерките на задържаните при акцията срещу имотната мафия

Съдът гледа мерките на задържаните при акцията срещу имотната мафия

България Преди 1 час

На 14 май бяха задържани девет души

<p>Празник е, имен ден имат...</p>

Почитаме паметта на светите равноапостоли Константин и Елена

Любопитно Преди 1 час

Честваме и празника Възнесение Господне, който е винаги в четвъртък на шестата седмица след Великден

Кризата в Близкия изток: САЩ с ново предложение, Иран го разглежда

Кризата в Близкия изток: САЩ с ново предложение, Иран го разглежда

Свят Преди 1 час

Междувременно Тръмп заяви, че ситуацията остава изключително напрегната и може бързо да се изостри

<p>Изслушват регионалния министър&nbsp;за свлачището на пътя Смолян - Пампорово</p>

Изслушват регионалния министър Иван Шишков за свлачището на пътя Смолян - Пампорово

България Преди 1 час

Свличането на земна маса откъсна 300 метра от пътя

Куба

"Куба е следваща": Ще има ли война между Вашингтон и Хавана?

Свят Преди 1 час

Тръмп директно заплаши Куба с военна намеса, а Хавана явно подготвя гражданите си за военно нападение

<p>Крият градушка в ръкава си: Поверията за Св. Св. Константин и Елена</p>

Крият градушката в ръкава си: Защо на 21 май никой не смее да разгневи Св. Св. Константин и Елена

България Преди 1 час

На 21 май почитаме св. св. Константин и Елена. Вижте малко известната история за императора, преобърнал християнския свят, и древните странджански предания за пречистващата сила на жаравата

Израелски министър показа вързани активисти, огромен скандал

Израелски министър показа вързани активисти, огромен скандал

Свят Преди 9 часа

Според организаторите на флотилията израелската полиция е задържала 430 участници в хуманитарната акция

ЦСКА ликува с Купата на България в драматичен финал

ЦСКА ликува с Купата на България в драматичен финал

Свят Преди 10 часа

Двубоят се игра пред 30 000 на "Васил Левски", които гледаха бърз, напрегнат и много динамичен мач

Министър Евтим Милошев връчи наградите „Златен век“

Министър Евтим Милошев връчи наградите „Златен век“

България Преди 10 часа

НАТО постави червена линия пред Путин и Лукашенко

НАТО постави червена линия пред Путин и Лукашенко

Свят Преди 10 часа

Рюте: Те знаят, че ако това се случи - последствията ще бъдат опустошителни

В Северна Македония внесоха искане за референдум за конституционните промени

В Северна Македония внесоха искане за референдум за конституционните промени

Свят Преди 10 часа

За да придобие институционална тежест, предложението за референдум трябва да премине през парламентарно гласуване

Иран: Получихме ново мирно предложение от САЩ

Иран: Получихме ново мирно предложение от САЩ

Свят Преди 11 часа

Пакистан посредничи в процеса на преговорите

САЩ предложиха "нов път" на кубинците

САЩ предложиха "нов път" на кубинците

Свят Преди 12 часа

Посланието граничи с призив за бунт

Даниела Митева: Данните за нарушения са неверни

Даниела Митева: Данните за нарушения са неверни

България Преди 12 часа

По-рано днес правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че е предложил освобождаването на Митева

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 21 май, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 21 май, четвъртък

Edna.bg

Христо Стоичков със силни думи след триумфа на ЦСКА

Gong.bg

ВИДЕО: „Червеният“ празник на стадион „Васил Левски“

Gong.bg

15-километрова колона от тирове се образува на магистрала „Марица“ към „Капитан Андреево“

Nova.bg

Жълт код за значителни валежи в Източна България

Nova.bg