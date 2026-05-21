НС разглежда промени в Закона за държавната финансова инспекция

П арламентът ще разгледа на първо четене законопроект за изменение на Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ), внесен от Министерския съвет. Това предвижда програмата за днешното пленарно заседание.

Законопроектът беше приет на първо четене от временната комисия по бюджет и финанси към Народното събрание на 14 май.

Измененията целят да отразят промените, настъпили след приемането на еврото, като национална валута, по отношение на текстовете в ЗДФИ относно възстановяването на вреда, причинена във валута, при търсене на пълна имуществена отговорност.

Предлага се изменение на текста на чл. 25 в частта „Имуществена отговорност“ на настоящата версия на закона, който предвижда, че вреда, причинена във валута, се възстановява в същата валута или в левове по най-високия курс на Българската народна банка към деня на причиняването, откриването или възстановяването. Според мотивите не се очаква предлаганата уредба да доведе до финансово въздействие върху задължените икономически и други субекти.