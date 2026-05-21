Свят

Закъснения и анулирани полети: Затвориха една от пистите на летище „Ла Гуардия” в Ню Йорк

Причината е открита дупка в настилката

21 май 2026, 07:45
Източник: iStock Photos

Една от пистите на летище „Ла Гуардия“ в Ню Йорк беше временно затворена заради открита дупка в настилката, което доведе до сериозни смущения във въздушния трафик, предаде "Ройтерс".

Проблемът е бил установен по време на рутинна сутрешна инспекция на летищната инфраструктура. След откриването на повредата властите са ограничили използването на пистата, за да бъдат извършени необходимите проверки и ремонтни дейности.

От ръководството на летището предупредиха, че затварянето ще доведе до закъснения и анулиране на полети, като ситуацията допълнително се усложнява от прогнозите за гръмотевични бури в района на Ню Йорк.

По данни на специализирания сайт FlightAware около 200 полета от и до летище „Ла Гуардия“ са били отменени, което представлява приблизително 17% от всички планирани полети. Освен това близо 190 полета са излетели или кацнали със закъснение.

Пътници съобщават за дълги опашки и затруднения при пренасочване към други полети, докато авиокомпаниите работят по промени в разписанията. Част от полетите са били пренасочени към други летища в района, включително „Джон Кенеди“ и „Нюарк“.

Летище „Ла Гуардия“ е сред най-натоварените вътрешни летища в Съединените щати и всяко ограничение на капацитета му оказва влияние върху въздушния трафик в цялата страна. Очаква се ремонтът на повредената писта да продължи до пълното гарантиране на безопасността за излитащите и кацащите самолети.

Източник: БТА/Николай Станоев    
Ексклузивно

Ексклузивно

Ексклузивно

Ексклузивно

Тийнейджър попадна на мистериозна монета от легендарния град Троя и озадачи археолозите

Свят Преди 20 минути

Бронзовата монета датира от III в. пр.н.е. Тя е открита в берлинския район Шпандау от момче, което просто си играело навън

България Преди 33 минути

Бюджетната комисия ще разгледа и поправки в удължителния закон за бюджета за 2025 г.

Свят Преди 1 час

Междувременно Тръмп заяви, че ситуацията остава изключително напрегната и може бързо да се изостри

България Преди 1 час

Законопроектът беше приет на първо четене от временната комисия по бюджет и финанси на 14 май

България Преди 1 час

Свличането на земна маса откъсна 300 метра от пътя

"Куба е следваща": Ще има ли война между Вашингтон и Хавана?

Свят Преди 1 час

Тръмп директно заплаши Куба с военна намеса, а Хавана явно подготвя гражданите си за военно нападение

Крият градушката в ръкава си: Защо на 21 май никой не смее да разгневи Св. Св. Константин и Елена

България Преди 1 час

На 21 май почитаме св. св. Константин и Елена. Вижте малко известната история за императора, преобърнал християнския свят, и древните странджански предания за пречистващата сила на жаравата

Любопитно Преди 1 час

Защо празният стомах е само малка част от проблема и как стресът управлява апетита ни

Свят Преди 9 часа

Според организаторите на флотилията израелската полиция е задържала 430 участници в хуманитарната акция

Свят Преди 10 часа

Двубоят се игра пред 30 000 на "Васил Левски", които гледаха бърз, напрегнат и много динамичен мач

България Преди 10 часа

Свят Преди 10 часа

Рюте: Те знаят, че ако това се случи - последствията ще бъдат опустошителни

Свят Преди 10 часа

За да придобие институционална тежест, предложението за референдум трябва да премине през парламентарно гласуване

Свят Преди 11 часа

Пакистан посредничи в процеса на преговорите

Свят Преди 12 часа

Посланието граничи с призив за бунт

България Преди 12 часа

По-рано днес правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че е предложил освобождаването на Митева

