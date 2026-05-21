Закъснения и анулирани полети: Затвориха една от пистите на летище „Ла Гуардия” в Ню Йорк

Една от пистите на летище „Ла Гуардия“ в Ню Йорк беше временно затворена заради открита дупка в настилката, което доведе до сериозни смущения във въздушния трафик, предаде "Ройтерс".

Проблемът е бил установен по време на рутинна сутрешна инспекция на летищната инфраструктура. След откриването на повредата властите са ограничили използването на пистата, за да бъдат извършени необходимите проверки и ремонтни дейности.

От ръководството на летището предупредиха, че затварянето ще доведе до закъснения и анулиране на полети, като ситуацията допълнително се усложнява от прогнозите за гръмотевични бури в района на Ню Йорк.

По данни на специализирания сайт FlightAware около 200 полета от и до летище „Ла Гуардия“ са били отменени, което представлява приблизително 17% от всички планирани полети. Освен това близо 190 полета са излетели или кацнали със закъснение.

Пътници съобщават за дълги опашки и затруднения при пренасочване към други полети, докато авиокомпаниите работят по промени в разписанията. Част от полетите са били пренасочени към други летища в района, включително „Джон Кенеди“ и „Нюарк“.

Летище „Ла Гуардия“ е сред най-натоварените вътрешни летища в Съединените щати и всяко ограничение на капацитета му оказва влияние върху въздушния трафик в цялата страна. Очаква се ремонтът на повредената писта да продължи до пълното гарантиране на безопасността за излитащите и кацащите самолети.